Poetin had gelijk: als puntje bij paaltje komt, is het ieder voor zich

Ann De Boeck is journalist.

Toen de Europese Commissie onlangs haar fameuze ‘onderhouds- en aanpassingspakket’ goedkeurde, kwam ze geruisloos terug op een sanctie die ze begin juni met veel bombarie had aangekondigd: een verbod voor Europese bedrijven om tankers te verzekeren die Russische olie vervoeren. De sanctie trof Moskou zwaar omdat Russische exportbedrijven de facto geen toegang meer kregen tot olietankers, tenzij ze elders een veel duurdere verzekering konden afsluiten.

Maar sommige olieladingen moeten nu toch door Rusland vervoerd kunnen worden, vindt de Commissie. Zolang de olie maar naar een land buiten de EU gaat. Zo wil ze volgens de officiële communicatie ‘negatieve gevolgen voor de wereldwijde voedsel- en energiezekerheid voorkomen’, wellicht niet toevallig nadat de Verenigde Staten duidelijk hadden gemaakt dat de EU de olieprijs maar beter niet te veel te hoogte injoeg. De Amerikaanse president Joe Biden heeft al kopzorgen genoeg met de midtermverkiezingen dit najaar.

De beslissing typeert het gebrek aan doortastendheid bij de Europese leiders tegenover het Russische regime. Telkens opnieuw blijkt de soep minder heet gegeten te worden als ze wordt opgediend. Door angst voor de fall-out bij hun eigen bevolking, voor de impact op hun economie en vooral ook op de kansen om straks opnieuw verkozen te raken. Nee, dan gaan ze liever op bezoek in Kiev om daar hun onvoorwaardelijke steun te verkondigen.

In Italië blijken bedrijven nu gouden zaken te doen door stiekem goederen te exporteren naar Rusland. Sinds februari zijn de inkomsten iedere maand met een half miljard gestegen, met dank aan het tussenstation Turkije. Karel Lannoo, CEO van het Centre for European Policy Studies (CEPS), zegt in deze krant dat hij daar niet van schrikt: de westerse sancties zijn nu eenmaal zo lek als een zeef. Gespecialiseerde advocatenkantoren zoeken zonder scrupules naar de gaten in het systeem.

Of het nu om Russische diamanten, olie of gas gaat: telkens blijkt het eigenbelang toch net iets belangrijker dan die gezamenlijke vuist tegen Poetin. Ons land verzette zich vorige week nog tegen de Europese verplichting om 15 procent minder gas te gaan verbruiken, omdat die inspanning ‘volledig op de schouders van de burgers en de industrie zou terechtkomen’. Tja, waar anders? Het is niet dat andere Europese landen vrolijk fluitend de winter ingaan.

“In het Westen moeten we elkaar de komende maanden stevig vasthouden”, zei premier De Croo toen Poetin Oekraïne binnenviel. Met zeven grote sanctiepakketten tegen Rusland heeft de Europese Unie ook echt haar grenzen verlegd. Maar Poetin heeft er nooit aan getwijfeld dat het in het Westen uiteindelijk ieder voor zich zou zijn als puntje bij paaltje kwam. Op dat vlak lijkt hij toch gelijk te krijgen.

De grote vraag is dus hoe sterk we elkaar straks nog vasthouden als Poetin beetje bij beetje de gastoevoer naar Europa dichtdraait, zoals een kat met haar prooi speelt. Afgaande op de voorbije maanden zou het weleens een eenzame winter kunnen worden.