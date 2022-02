Poetin begaat een historische blunder: dit zal zijn land diplomatiek isoleren, economisch verlammen en strategisch kwetsbaar maken

Madeleine Albright is oud-diplomaat en voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken.

Begin 2000 was ik de eerste Amerikaanse topdiplomaat die Vladimir Poetin als kersverse president van Rusland ontmoette. We wisten toen niet veel over hem – alleen dat hij zijn loopbaan in de KGB begonnen was. Ik hoopte dat de ontmoeting me zou helpen om een beeld te krijgen van de man en te schatten wat zijn plotse aantreden betekende voor de betrekkingen tussen de VS en Rusland.

Toen ik in het Kremlin aan een kleine tafel tegenover hem zat, werd ik meteen getroffen door het contrast tussen Poetin en zijn bombastische voorganger, Boris Jeltsin. Terwijl Jeltsin een mooiprater was, een vleier en een opschepper, sprak Poetin emotieloos over zijn vastberadenheid om de Russische economie te herstellen en de opstand in Tsjetsjenië neer te slaan. In het vliegtuig terug naar huis, noteerde ik mijn eerste indrukken. “Poetin is klein en bleek,” schreef ik, “zo kil dat hij aan een reptiel doet denken”. Hij zei dat hij begreep waarom de Berlijnse Muur gevallen was, maar dat hij geen complete instorting van de Sovjet-Unie had verwacht. “Poetin schaamt zich over wat er met zijn land gebeurd is. Hij wil het weer groot maken.”

In de afgelopen maanden heeft Poetin een troepenmacht opgebouwd aan de grens met Oekraïne. In een bizarre televisietoespraak noemde hij de Oekraïense staat een fictie. Hij heeft de onafhankelijkheid van twee door separatisten gecontroleerde regio’s in Oekraïne erkend en er troepen naartoe gestuurd.

Poetins revisionistische en absurde bewering dat Oekraïne ‘door Rusland gemaakt’ is en aan het Russische rijk werd ontstolen, past volledig in zijn gestoorde wereldbeeld. Nog verontrustender: zijn uitspraken zijn een poging om een grootschalige invasie te rechtvaardigen.

Als hij zou aanvallen, zou dat een historische blunder zijn.

In de meer dan twintig jaar sinds onze ontmoeting heeft Poetin de democratische ontwikkeling geruild voor Stalins spelregels. Hij heeft politieke en economische macht voor zichzelf vergaard en geijverd om in delen van de voormalige Sovjet-Unie een Russische invloedssfeer te herstellen. Zoals andere autoritaire leiders stelt hij zijn eigen belang gelijk met dat van de natie, en verzet met verraad. Hij is ervan overtuigd dat de Amerikanen even cynisch en machtsbelust zijn als hij, en dat niets hem verplicht de waarheid te spreken in een wereld waar iedereen liegt. Omdat hij gelooft dat de Verenigde Staten hun eigen regio met geweld domineren, denkt hij dat Rusland dat ook mag doen.

Poetin heeft jarenlang getracht de internationale reputatie van zijn land op te krikken, de militaire en economische macht van Rusland te versterken, de NAVO te verzwakken en Europa te verdelen – en een wig te drijven tussen Europa en de VS. Oekraïne past in dat streven.

Een invasie van Oekraïne zou Rusland echter niet groter maken. Ze zou Poetin beschamen door zijn land diplomatiek te isoleren, economisch te verlammen en strategisch kwetsbaar te maken tegenover een sterker, hechter westers bondgenootschap.

Bloedig en rampzalig

Hij heeft de eerste stappen al gezet door maandag de twee separatistische enclaves in Oekraïne te erkennen en troepen te sturen om ‘vrede te stichten’. Nu eist hij dat Oekraïne Ruslands aanspraken op de Krim erkent en zijn geavanceerde wapens afstaat.

Poetins optreden heeft zware sancties uitgelokt. Er zullen er nog meer volgen als hij een grootschalige aanval begint en het volledige land probeert te bezetten. Dat zou verwoestend zijn voor de Russische economie en ook voor zijn kleine kring van corrupte trawanten – het is niet uitgesloten dat ze zijn leiderschap zouden betwisten. Een oorlog zou bloedig en rampzalig zijn, de Russische middelen uitputten en Russische levens kosten, terwijl Europa sterk gemotiveerd zou zijn om een eind te maken aan zijn gevaarlijke afhankelijkheid van Russische energie. (Duitsland heeft de certificering van de aardgasleiding Nord Stream 2 al stopgezet.)

Een dergelijke agressie zou de NAVO ongetwijfeld aansporen om zijn oostelijke flank te versterken en permanente troepen in de Baltische staten, Polen en Roemenië te legeren. (President Biden zei dinsdag dat hij meer troepen naar de Baltische regio verplaatst.) Een aanval zou bovendien op fel gewapend verzet van Oekraïne stoten, met sterke steun van het Westen. In de VS werken Democraten en Republikeinen al samen aan een wet die wapenleveringen aan Oekraïne mogelijk moet maken. Dit zou geen herhaling van de Russische annexatie van de Krim in 2014 zijn, maar veeleer een scenario zoals dat van de onfortuinlijke bezetting van Afghanistan door de Sovjet-Unie in de jaren 1980.

Zelfs als het Westen erin zou slagen Poetin van een oorlog te doen afzien – wat lang niet zeker is – moeten we onthouden dat zijn favoriete sport niet schaken maar judo is. We kunnen verwachten dat hij kansen zal blijven zoeken om zijn macht te vergroten en in de toekomst toe te slaan. De Verenigde Staten en hun vrienden moeten hem die mogelijkheid ontzeggen, met een krachtig diplomatiek verweer en meer economische en militaire steun voor Oekraïne.

Poetin zal nooit een vergissing toegeven, maar hij heeft getoond dat hij geduldig en pragmatisch kan zijn. Hij moet ook beseffen dat de huidige confrontatie zijn afhankelijkheid van China vergroot, terwijl hij weet dat een welvarend Rusland onmogelijk is zonder banden met het Westen. “Ik eet graag Chinees, met stokjes eten is leuk”, zei hij tijdens onze eerste ontmoeting. “Maar dat is triviaal. Het is onze mentaliteit niet, wij zijn Europees. Rusland moet een deel van het Westen zijn.”

Poetin hoort te weten dat een tweede Koude Oorlog slecht kan aflopen voor Rusland, zelfs met zijn atoomwapens. De VS hebben sterke bondgenoten op vrijwel elk continent. Poetins vrienden zijn lieden als Bashar al-Assad, Alexander Loekasjenko en Kim Jong-un.

Als Poetin zich in het nauw gedreven voelt, is dat zijn eigen schuld. De Verenigde Staten willen Rusland niet destabiliseren of zijn legitieme verzuchtingen dwarsbomen. Daarom hebben de Amerikaanse regering en haar bondgenoten Rusland voorgesteld om over de veiligheidsproblematiek te onderhandelen. Maar de VS moeten eisen dat Rusland zich aan de internationale normen houdt die voor alle landen gelden.

Poetin en zijn Chinese tegenhanger, Xi Jinping, verklaren graag dat wij nu in een multipolaire wereld leven. Dat spreekt vanzelf, maar het betekent niet de grootmachten het recht hebben om de wereld in invloedssferen te verdelen zoals de koloniale rijken dat eeuwen geleden deden.

Oekraïne heeft recht op zijn soevereiniteit. In de moderne tijd aanvaarden grote landen dat en Poetin moet dat ook doen. Dat is de boodschap van de recente westerse diplomatie. Ze maakt het verschil tussen een wereld die door de regels van het recht wordt geregeerd en een wereld die geen regels kent.



© 2022 The New York Times Company