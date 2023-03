Plots zag ik dit haarscherp: wie blindelings de technologie vertrouwt, ziet soms de mens niet meer

Maud Vanhauwaert is columnist.

Sinds mijn bevalling heb ik meer moeite met ver zien. Even dacht ik dat het een normale bijwerking is van een zwangerschap: je focus ligt op een klein snotaapje dat zich aan je vastklampt en de wereld daarrond wordt tijdelijk flou. Omdat het stilaan toch ook weer belangrijk wordt om verkeersborden te kunnen lezen, ging ik naar de opticien. Hij zette mijn ogen aan een vervaarlijk meettoestel en concludeerde: “Mevrouw, ik zie geen probleem. De sterkte van uw lenzen is prima zo.” “Dat is vreemd, meneer, want ik zie echt minder scherp.” Al snel belandden we in een absurde discussie. “Mevrouw, misschien zag u vroeger 120 procent goed en bent u nu teruggevallen op 100 procent.” “Ik zag beter dan perfect? Maar ik bril al sinds mijn zevende!” Beduusd keek de opticien naar zijn meettoestel, waarachter hij zich steeds meer verstopte. Toen ik naar huis fietste zag ik dit inzicht plots haarscherp: wie blindelings de technologie vertrouwt, ziet soms de mens niet meer.