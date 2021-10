Plots vraagt ze: ‘Papa, wat doet Sinterklaas nu eigenlijk echt?’

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Het is nog donker als je met je zoon ’s ochtends naar de metro wandelt, maar toch begint het najaar pas echt als de ­postbodes de eerste sinterklaasbrochures heeft gebracht. “Kijk”, zeg je tegen je dochter terwijl je de bundels uit de bus vist. “Post voor jou.” Drie tellen later zitten de drie kinderen in het gezin verlekkerd verdiept in de lectuur van de glansbrochures: Missy, John John en jijzelf.

Wie in Sinterklaas toch al een hoogdag van leeg consumentisme vermoedt, vindt in de boekjes vol prijzig speelgoed een sterk argument. Nu ­aanhoudende coronaquarantaines, een tekort aan containers en een explosieve vraag naar spullen ­allerhande de toevoerlijn van Black Friday-, sint- en kerstcadeaus onder druk zet, flitst het ook weleens door jouw hoofd. Moet dit allemaal? Kan het ook met wat minder niet even gezellig zijn? Gaat er iemand dood als er eens een jaartje geen nieuwe collectie kerstballen en lichtjes in de boom hangt?

De kritiek is terecht. Minder mag ook. Behalve op Sinterklaas. Dan hoort een cadeautje erbij. Misschien twee. En nog eentje voor de beide kinderen samen. En chocolade, het liefst witte. En clementijntjes. En ­letterkoekjes die in een spoor van de kinderkamers naar de woonkamer leiden.

Missy past, bij het doorbladeren van de speelgoedcatalogi, de sleepnet­techniek toe. Ze duidt zoveel mogelijk aan, om zeker te zijn dat er toch iéts haar richting uitkomt. Een kwestie van ­longlists en shortlists, licht ze ­professioneel toe. Als ze straks gaat ­knippen in de boekjes, maakt ze pas haar definitieve keus.

Haar voorkeuren zijn betwistbaar, vanuit het oogpunt van een hedendaagse opvoeding. Je dochter wil graag een plastic stofzuiger, of anders een heus karretje met schoonmaakspullen. “Dat gaat Sinterklaas niet willen brengen”, moppert haar moeder, weliswaar vanuit de keuken. Goed, dan wil ze best vrede nemen met een speelgoedkoelkast of een speelgoedvaatwasser. Je sputtert tegen dat ze anders nu al wat vaker zelf de tafel mag afruimen en de vaatwas vullen. Missy kijkt je aan met haar vuilste blik. “Komt Sinterklaas voor jou of voor mij, papa?” Goede vraag.

Frictie is er namelijk ook over het tempo waarmee de brochures worden uitgepluisd. Net zoals veertig jaar geleden blijf je nog altijd te lang hangen bij de pagina’s met Playmobil en Lego. Je kinderen kennen je onderhand. Ze weten dat ze je dit moment moeten gunnen, maar het moet ook weer niet te lang duren. Je zoon, lichtjes geïrritteerd: “Kunnen we dan nu naar de Pokémons kijken?”

Als de speelgoedboekjes uitgelezen zijn, komt je dochter wat dichter tegen je aangekropen. Ze kijkt je recht in de ogen, ze spreekt op fluistertoon. Wat ze nu wil zeggen, is iets tussen haar en haar vader.

“Papa”, begint ze. “Wat doet Sinterklaas nu ­eigenlijk echt?”