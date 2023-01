Plots stond niet Clement, maar Hugo Matthysen op het podium

Mark Coenen is columnist.

Briljant in al zijn zelfopgelegde beperkingen, een geniale gitaargod in het diepst van zijn gedachten en tekstueel dikwijls gevatter dan Dante in La Divina Commedia. Clement Peerens, de Al Bundy van Deurne-Zuid en een van de vele persoonlijkheidsstoornissen van Hugo Matthysen, beëindigde afgelopen zaterdag samen met zijn Explosition zijn onvergetelijke carrière met een laatste mep in de Roma. En wat voor een mep was me dat.

Het is, ook in de popmuziek, beter zelf je einde te kiezen dan uit te doven als een natte voetzoeker en dat deed het hardste trio sinds de Jimi Hendrix Experience, mits een tiendaagse belegering van de Roma. Duizenden fans kwamen toondoof of met tinnitus buiten, beladen met T-shirts die getuigden van hun aanwezigheid bij het einde van de beschaving.

Grote emoties moesten we niet verwachten, verklaarde de schier goddelijke Clement bij het begin van zijn laatste concert. Die hadden ze de dag ervoor gehad, omdat ze zich vergist hadden en dachten dat het voorlaatste concert hun laatste was. Het kan de beste overkomen. Dus zeker ook Clement.

Hij had eigenlijk ook afgesproken om zaterdagavond met zijn vrouw naar De acht bergen te gaan kijken, het beklijvende vriendschapsepos van Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen. “De acht bergen, dat is een film gelijk The Sound of Music maar dan zonder music en zonder nazi’s”, poneerde Clement gevat. Daarbij sprak hij bergen uit als baargen.

“Toen we dertig jaar geleden met deze groep begonnen wilden we twee dingen”, voegde onze held en sinds kort voltijdse lifecoach eraan toe. “Diversiteit uitdragen (de eerste drummer van de groep Vettige Swa werd veiligheidshalve vervangen door Lady Dave toen de friturist voor onnoemelijke daden tegen zijn lamp liep in Thailand, MC) en het verspreiden van de Antwerpse beschaving.”

Waarna hij er een lap op gaf.

Het was lang geleden dat ik de oneigenlijke combinatie van de woorden beschaving en Antwerpen nog in één zin gehoord had, maar voor één keer mocht dat. Dik anderhalf uur later stonden we bezweet en verweesd op de nazit. Die had iets van de vip van Humo’s Poppoll in 1991. Met elke verse pint groeide de ontroering.

Gedragen door een uitzinnig koor dat Merci Clement en Respect Clement keelde, op aangeven van de kwikzilveren basgod Aertbeliën Sylvain, had de groep zich uit de voeten gemaakt met een eerst wat aarzelende maar daarna welgemeende diepe buiging naar het publiek. Plots stond niet Clement, maar Hugo Matthysen op het podium.

Het was een historisch moment.