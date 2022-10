Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Missy zegt dat ze niet zal kunnen slapen. Dat verhaal dist ze wel vaker op vlak voordat ze naar bed moet. Het is haar vreedzame strijd tegen de onverbiddelijke bedtijd, haar futiele hoop om langer op te mogen blijven en haar kleine revolutie tegen de gedachte dat ze zoveel tijd van haar mooie leven dient te verslapen. Die strijd verliest ze kansloos. Als je, een uur of wat later, haar broer naar boven stuurt, ligt zij alweer lekker te knorren.

Vanavond is het anders. Je dochter heeft stress, bekent ze, wat ze illustreert met een diepe zucht en een ongemakkelijke glimlach. Ze meent het. De volgende dag is er een veldloop van alle scholen in de buurt. Alleen de beste tien mogen naar het kampioenschap. Daar moet ze bij zijn, vindt Missy van zichzelf.

Je eerste reactie is, zoals wel vaker, niet de goede. “Ach,” sus je haar. “Je bent toch elk jaar al bij de besten geweest? Dan zal het morgen toch ook wel lukken.” Nu zucht ze nog dieper, het knuffelkonijn als laatste toeverlaat tegen zich aan wrijvend. “Dat is het juist, papa. Ik moet erbij zijn. Ik ben bang dat het niet gaat lukken.”

Uit liefde, maar ook om tijd te winnen, til je haar even uit bed voor een stevige knuffel. Dat vindt ze wel leuk, maar in werkelijkheid weet je niet goed wat wel te zeggen. Plots sta je in je eigen gezin op het beruchte educatieve kruispunt tussen prestatie en welbevinden. Je wil niet de vader zijn die zijn kind uitperst voor de glorie van een nepmedaille, maar je wil ook niet de vader zijn die een kroost zonder ambitie opvoedt.

Wat te doen, vraag je je af, in de enkele seconden dat de knuffel duurt. Spontaan zou je willen zeggen: “Doe maar rustig, schattebol, geen wedstrijd is belangrijk genoeg om je wakker te laten liggen.” Want een ouder wil toch in de eerste plaats dat zijn kind gelukkig is. Maar wat als je kind gelukkig wordt van goed presteren? Missy wil helemaal niet van de wedstrijddruk af. Ze wil winnen!

Dus kijk je haar na de omhelzing diep in de ogen en je zegt dat je haar bewondert. Omdat ze altijd goed loopt, en toch nog beter wil doen. En dat je haar graag ziet, en morgen ook, wat ook de uitslag van de wedstrijd is. Dan gaat ze weer liggen, ze draait zich op haar zij en zegt slaapwel. Je doet het licht uit en trippelt haar kamer uit.

Kinderen leren van hun ouders, maar onderschat wordt hoeveel ouders ook van hun kinderen opsteken. Ze leren je nieuwe muziek kennen en doceren streng over welke jeans je wel nog kan dragen — die met de smalle pijpen echt niet meer, papa. En Missy leert jou dat je op het kruispunt tussen geluk en excellentie ook gewoon rechtdoor kunt blijven stappen. Je hoeft niet per se te kiezen.

Als je haar de volgende dag ophaalt in de opvang, zit ze al te stralen. Vierde, zegt ze, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dan volgt toch weer een zucht. “Ik had zo graag op het podium gestaan.”