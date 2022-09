Plots is een Big Mac het ultieme symbool van onafhankelijkheid voor je tienerzoon

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).



Als jullie de deur uitstappen, vermengt vreugde omdat je Missy op de fiets hebt gekregen zich met melancholie. Het gezin is incompleet. Dit is de eerste autoloze zondag waarop John John aankondigt dat hij liever alleen met zijn vrienden de stad in trekt. Ze hebben zelfs al afgesproken waar ze zullen samenkomen. Door je hoofd razen duizend varianten op de vraag om toch gezellig samen een uitstapje in de stad te maken. Je slikt en zegt: “Wat fijn dat jullie dit doen. Wanneer ben je terug thuis?”

Zoals eigenlijk elk jaar moet je nu denken aan de allereerste autoloze zondag met hem. Het was prachtig weer, en voor je zoon, twee weken oud, was het de eerste uitstap in een wijde wereld die toen niet verder strekte dan de eigen wijk. De zon straalde, maar jullie hadden John John flink ingeduffeld en ingebakerd in de nagelnieuwe koets. Zo schuifelden jullie door de stad, nerveus over elke put in het wegdek die de babywagen uit balans kon brengen. En nu sta je in de gang met enkel zijn vergeten fietshelm in je handen.

Zijn trip naar het stadscentrum heeft een helder doel: ze zullen een hamburger gaan eten bij McDonald’s. Wat onophoudelijke marketing niet doet met een mens. In het eerste deel van zijn leven bleef John John meestal ver weg van fastfood. Dat hij geen gesmolten kaas lust, is daarbij een bonus. Nu is een Big Mac plots het ultieme symbool van vrije keuze en onafhankelijkheid geworden. De ironie, omdat hij met zijn vrienden als bewijs van hun vrijheid exact hetzelfde gaat doen als miljoenen andere mensen, ontgaat hem. Dat iedereen dat doet, is juist een argument om hetzelfde te verlangen. Uit zijn beperkte marktstudie is gebleken dat je in een burgertent de grootste hap voor je schaarse zakgeld krijgt, en daarmee is de kous af.

Het doet je denken aan kennissen uit het oude Tsjecho-Slowakije die, lang geleden, nog in de Oostblok-tijd, bij jullie thuis op bezoek waren. Wat wilden ze nu echt eens graag bezoeken, had je vader hen gevraagd. Een dagje Brugge of Brussel? Het kon allemaal. De Tsjechen bedankten beleefd. Ze zouden weleens graag een echte Big Mac proeven. Mocht dat ook? Zo heb jij toen ook je allereerste burger gegeten, aan een te krap tafeltje met je vader en twee Tsjechen. En niemand in de buurt die wist wat je met de uit dat slappe broodje weglekkende saus moest doen.

Als dertienjarige onbekommerd en nieuwsgierig door de stad fietsen: het is een vrijheid die jij nooit gehad hebt. Alleen jammer dat de verbeelding voorlopig niet verder reikt dan een hamburgermenu, zeg je aan je lief, terwijl jullie met Missy door de autovrije straten peddelen. Missy rijdt op kop. Ze roept: “Ik heb zin in frietjes.”

En dus zetten jullie koers naar de dichtstbijzijnde frituur.