Maud Vanhauwaert is columnist.

Rond half negen ’s ochtends is onze buurt het decor van een heus spektakelstuk. Buggy’s kletteren over de kasseien. Er is een wervelende wirwar van fietsen en stepjes. Nog snel wordt een banaan in een schooltas gepropt. Nog snel strijkt een natte duim over een veeg choco op een wang. Het zijn de laatste handelingen na een waanzinnige race tegen de klok van wekken, aankleden, tanden poetsen, voeden. Iedereen is frenetiek gefocust om de kroost op tijd te droppen. Er wordt getreuzeld en getrokken, gehuild en gevloekt. Gedramd. Met buggy’s al dan niet opzettelijk tegen andermans schenen geramd. Snel snel! En dan plots hoor je ze haast polyfoon weerklinken, de schoolbellen van de buurt. Een verlossing. Daarna keren de ouders terug huiswaarts, opgelucht, met lege buggy’s en stepjes losjes over de schouder. Ze knikken elkaar vriendelijk toe, knipogen samenzweerderig. We hebben het weer gehaald. Eindelijk. De dag kan beginnen.