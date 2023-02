Pleidooi voor optimisme: jawel, het kapitalisme kan het klimaatprobleem helpen oplossen

Vorige week las u hier dat het huidige maatschappijmodel ons niet steeds depressiever maakt. Deze week betoogt redacteur Joël De Ceulaer dat dit maatschappijmodel, inclusief het kapitalisme, wel degelijk het klimaatprobleem kan oplossen. Groeien is de boodschap.

Ik hoorde het voor eerst nu bijna twintig jaar geleden. Ik zat wijlen Jean-Jacques Cassiman, de immer minzame geneticus die zijn volk leerde wat DNA is, bij hem thuis te interviewen en vroeg hem wat hij vond van genetisch gemodificeerde gewassen. Zijn die ggo’s veilig voor de mens? Jazeker, sprak hij stellig, er is geen enkele reden waarom ggo’s gevaarlijker zouden zijn dan gewassen die op klassieke wijze worden veredeld. Zijn ogen fonkelden toen hij daaraan toevoegde: “Wie weet wat er straks mogelijk zal zijn met die technologie: misschien maken we ooit bacteriën die CO 2 uit de atmos­feer halen.”

Een paar weken geleden, terwijl ik mij zat in te lezen voor dit verhaal, zag ik het idee zwart op wit, in The 100% Solution van Solomon Goldstein-Rose, een 29-jarige Amerikaanse oud-politicus, ingenieur, schrijver en klimaatactivist: dat er plannen bestaan om genetisch gemanipuleerde bacteriën te maken die CO 2 omzetten in chemische stoffen die kunnen worden opgeslagen onder de grond.

Het stond bij nog wat andere mogelijkheden om het atmosferisch CO 2 -gehalte naar beneden te halen. We kunnen koolstof afvangen, zoals dat heet, op de plek waar die wordt uitgestoten. We kunnen ook koolstofzuigers maken, zeg maar: om wat al uitgestoten is, er weer uit te halen. “Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om de aarde opnieuw te doen afkoelen”, zegt geoloog Manuel Sintubin (KU Leuven). “Daar moeten we naartoe. Dat moet de ambitie zijn. Als mens hebben wij een grote impact op de planeet, die moeten we ten goede aanwenden. Ik ben het eens met de Amerikaanse schrijver Stewart Brand, die ooit zei: ‘Wij zijn als goden, we kunnen er maar beter goed in worden.’ Dat is hoogmoed, ja. Maar de mens heeft veel potentie.”

Sintubin, die pas Wij, aarde publiceerde in de reeks Klimaatessays, behoort tot de groep van de ecomodernisten: wetenschappers en activisten die ervan overtuigd zijn dat we het klimaatprobleem te lijf moeten gaan met alle middelen en hefbomen die de moderniteit ons biedt: wetenschap, technologie, kapitalisme. Ecomodernisten worden vaak weggezet als naïeve dromers, die geloven dat technologische oplossingen ineens uit de lucht zullen vallen.

Ik zal hier de stelling verdedigen dat die karikatuur niet klopt. En dat er aan de progressieve kant van het spectrum spijtige misverstanden heersen, die een doortastende aanpak van het klimaatprobleem zelfs in de weg staan. Maar mijn boodschap is positief van toon. Zoals ik vorige week in de data dook om duidelijk te maken dat de maatschappij – Dit Systeem – ons niet depressiever maakt, zo wil het tweede deel van deze journalistieke miniserie uitleggen waarom Dit Systeem wel degelijk gewapend is om het grootste probleem van deze eeuw aan te pakken. “De tijd van de waarschuwers is voorbij”, vindt Sintubin. “Het is nu aan de mensen die met concrete oplossingen komen.”

Groei door vaccins

De lezer weze gewaarschuwd. Het is niet de bedoeling om eerst A iets te laten zeggen, en vervolgens B het tegenovergestelde te laten beweren. Dat kan nuttig zijn, soms levert het spektakel op, maar vaak blijf je op je honger zitten. Deze tekst helt duidelijk één kant op, en wil een bijdrage zijn tot het debat. Een bijsturing, ook. Want de boodschap die media graag verspreiden, is nogal vaak die van de ecologisten, die wel de ernst van het probleem zien, maar de oplossing in een andere richting zoeken. Zij willen niet méér moderniteit, maar minder. Het lijkt mij gezond om eens duidelijk naar de andere kant te wijzen.

Uiteraard zijn ecologisme en ecomodernisme twee kanten van een spectrum. De meeste mensen en partijen zitten daar ergens tussen. Maar om het debat helder te krijgen, helpt het om naar de scherpe posities te kijken: van wat de Amerikaanse schrijver Charles Mann respectievelijk de ‘profeten’ (ecologisten) en de ‘tovenaars’ (ecomodernisten) noemt.

Beeld Maxim De Gilder

Een van de populaire profeten van het ecologisme is antropoloog Jason Hickel, auteur van Minder is meer. Wie dat boek grondig leest, moet zich volgens mij af en toe toch eens in de haren krabben. Zo noemt Hickel het tijdperk van 1350 tot 1500 een ‘gouden eeuw’ – het feodalisme was verdwenen en het kapitalisme nog niet gearriveerd. Boeren deelden hun gronden en leefden in harmonie met de natuur. Dat het evenwicht vandaag verstoord is, komt door dat kapitalisme. Hickel laat er geen twijfel over bestaan: dit systeem moet op de schop. Dat is zijn echte agenda: ‘Wat op het spel staat, is het economische systeem dat al eeuwenlang zo ongeveer de hele planeet in zijn greep houdt: het kapitalisme.’

Hickel geeft toe dat het arme Zuiden nog wel groei nodig heeft, maar hij stelt een globale herverdeling voor: wij moeten omlaag met onze levensstandaard, zij omhoog – zodat we ergens tussenin uitkomen. Wij worden door reclame toch maar aangespoord om dingen te kopen die wij niet nodig hebben. Hier is degrowth de boodschap. Ontgroeien.

Ook econoom Tim Jackson maakt furore met titels zoals Welvaart zonder groei en Voorbij de groei. ‘De mythe van de groei heeft ons teleurgesteld’, schrijft hij. ‘Succes is synoniem met materiële overvloed.’ Van die obsessie moeten we af. Jackson kampt bij momenten met een vorm van zweverigheid. Hij citeert zelfs de Boeddha: ‘Lijden kan alleen worden verlicht als we ons bevrijden van verlangen.’ Mooi spiritueel principe, maar daarmee gaan we de wereld niet voeden terwijl we de klimaatopwarming in toom houden.

“Degrowth is eigenlijk een pseudowetenschap”, vindt econoom Geert Noels (Econopolis). Hij publiceerde pas De klimaatschok, een boek met 20 concrete oplossingen, dat hij schreef met twee collega’s. Eén van die oplossingen is trouwens, juist: koolstofopvang. “De wereld heeft nog veel groei nodig”, zegt Noels. “Niet meer verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen. Maar wel vooruitgang, verbetering van levenskwaliteit. Groei is de vertaling van het vernuft van de mens. De coronavaccins waren evengoed een, weliswaar kleine, opstoot van groei.”

Maar één koelkast

Ook econoom Selien De Schryder (UGent) bekent zich tot het kamp van de groei. “Ik houd er in dit debat een nuchtere houding op na”, zegt ze. “Ik ben pragmatisch; het bestaande systeem heeft veel voordelen. De welvaart neemt al eeuwen enorm toe. Het is bon ton om ecologistisch te denken als je rijk bent. En het is makkelijker om hier vegetariër te worden dan in het arme Zuiden. Mensen in het Zuiden hebben vaak helemaal geen keuze qua voeding. Ik heb het moeilijk met mensen die dit hele systeem verketteren. Vernieuwing en creativiteit staan nu eenmaal niet los van een zeker winstbejag.”

“Als we niet meer groeien, waar gaan medische innovaties dan vandaan komen?” vraagt Gerard Govers, geograaf en vicerector van de KU Leuven, zich af. “Ik krijg het wat benauwd als ik mensen hoor zeggen dat we dit systeem moeten omverwerpen om het klimaat te verbeteren. In het Zuiden moeten we groei juist stimuleren. En daarvoor hebben we meer energie nodig. De gemiddelde Belg gebruikt, alles bij elkaar genomen, 7.700 kilowattuur elektriciteit per jaar. Er zijn Afrikaanse landen waar dat nog geen 200 kilowattuur is. Dat heb je nodig voor één koelkast.”

In alle transparantie, als journalist die ernaar moet streven de wereld op de juiste manier te begrijpen: ik zie ook niet goed hoe dat zou gaan – eerst het hele kapitalistische systeem omvergooien, om vervolgens het klimaat aan te pakken. Een wereldwijd systeem omverwerpen, dat betekent revolutie, of een internationaal onstuitbare golf van democratisch verkozen marxistische regeringen. Nog los van het feit dat het onwenselijk is, lijkt het me niet slim om daarop te wachten: tegen de tijd dat het hele systeem compleet veranderd is, misschien met het nodige bloedvergieten, staat de planeet in brand.

Persoonlijk begrijp ik die afkeer van groei en consumptie niet. Ik vind het licht decadent om als rijke westerling blasé te doen over producten die maar een klik van ons verwijderd zijn. U bent nu aan het consumeren wat ik produceer op het moment dat ik deze woorden tik. Uw bibliotheek vol fraaie, leerzame boeken: consumptie. Kleren en voedsel voor uw kinderen: consumptie. Ook de aanschaf van boeken van Hickel en de ontgroeiers past in het kapitalistische model. In de neutrale betekenis van het woord. Kapitalisme steunt op privé-eigendom en vrij initiatief. Wij mogen kiezen wat we kopen en doen. Ik schrijf graag voor de krant, u bent misschien graag ingenieur, advocaat of leerkracht. Zo gaan we samen vooruit, door aan arbeidsdeling te doen. U leest dit artikel – of u hebt het boos weggezapt, dat kan ook – en ik kan een beroep doen op uw diensten aan de samenleving.

“En ons systeem is niet louter kapitalistisch”, zegt Gerard Govers. “Zowat de helft van wat we produceren aan welvaart, gaat naar de overheid. Na vele decennia heeft dit systeem een evenwicht gevonden tussen ondernemerschap en herverdeling.” De overheid biedt een vangnet, het kapitalisme niet. Daarover klagen, vindt de Amerikaanse wetenschapper Andrew McAfee in het werkelijk verbluffende boek Meer uit minder, is hetzelfde als klagen dat boten niet kunnen vliegen. Ieder zijn taak. Welvaart moet eerst worden geproduceerd alvorens we die kunnen herverdelen.

Arme plastic soep

McAfee is echt een aanrader voor iedereen die Hickel las, omdat hij zo mooi een aantal mythes ontkracht. Een van zijn centrale punten is de zogenaamde ‘ontkoppeling’. Tot voor kort gingen drie curves tegelijk en parallel de hoogte in: onze welvaart, materiaalgebruik, en de verbranding van fossiele brandstoffen. In de Verenigde Staten, en allicht in andere landen, zijn die curves al van elkaar losgekoppeld: de welvaart, het bruto binnenlands product, blijft stijgen, terwijl het gebruik van fossiele brandstoffen, grondstoffen en materialen juist daalt. Over de rest van de wereld spreekt hij zich niet uit, maar de VS zijn aan het ‘dematerialiseren’.

Concreet voorbeeld: voor de eerste aluminiumblikjes had je 85 gram aluminium nodig, nu nog 12. McAfee heeft oog voor wat misging de jongste eeuwen – slavernij, kinderarbeid, uitbuiting –, maar legt goed uit dat we dankzij onze welvaart die ellende niet meer aanvaarden. Hoe rijker we worden, hoe minder onrecht en vervuiling we dulden. Welvarende mensen eisen schone lucht, land en water. Hij citeert de vroegere minister-president van India, Indira Gandhi, die in 1972 zei: “Armoede is de grootste vervuiler.” Voorbeeld: het grootste deel van de plastic soep in de oceanen komt uit arme, niet uit rijke landen.

Toen ik de liberale denker Johan Norberg, auteur van Vooruitgang, ooit interviewde, zei hij dat we ons niet zozeer moeten afvragen waarom arme landen arm zijn, maar vooral hoe rijke landen zo rijk zijn geworden. Datzelfde parcours moeten we dan arme landen gunnen – zo gaat iedereen erop vooruit. De vergelijking is scherp door de bocht, maar wat voor ons als individuen geldt, geldt in zekere zin voor landen: als iedereen op de markt brengt waar hij goed en sterk in is, kan iedereen erop vooruitgaan.

Sinds kort zijn we ervan doordrongen dat Oekraïne al decennialang de graanschuur van Europa is. Sommige landen hebben gas en olie, andere technologische knowhow. Toen China een kwarteeuw geleden op de wereldmarkt kwam, had het, na al die communistische ellende en terreur, niets anders te bieden dan goedkope arbeid. Maar dankzij dat aanbod op de wereldmarkt zijn honderden miljoenen Chinezen uit de armoede getild: beter een naar onze normen slecht betaalde baan in de stad dan verhongeren op het platteland.

Beeld Maxim De Gilder

Die wereldmarkt heeft fundamentele gebreken, dat weten we: van sociale wantoestanden tot milieuvervuiling in alle mogelijke vormen. Dat zijn kosten die producenten proberen te ‘externaliseren’, zodat ze er geen rekening mee hoeven te houden. In deze tijd wordt dat steeds moeilijker, ook dat is vooruitgang: negatieve kosten van een product moeten in de prijs worden verrekend. Met op nummer 1, tegenwoordig, als je het aan economen vraagt: de uitstoot van CO 2 . Koolstoftaks is een prioriteit. Als je iets duurder maakt, zullen mensen er immers minder van gebruiken. Dat is een simpele economische wetmatigheid, een eigenschap van het kapitalisme.

Zoals economen Paul De Grauwe en Koen Schoors onlangs nog uitlegden in De Morgen: in plaats van de btw op gas te verlagen, zou de overheid beter minder gegoede mensen meer geld geven. Herverdelen, dus. Dan kunnen die mensen zich gas permitteren, maar kunnen ze ook beslissen om te besparen op hun verbruik. “De prijs der dingen is cruciaal om de transitie te realiseren”, zegt Gerard Govers. “Wie eerlijk is, weet dat gedragsverandering zo het snelste gebeurt. Een koolstoftaks is noodzakelijk. Net zoals de biefstuk best duurder wordt. Je kunt die dan nog altijd af en toe eten, maar je zult het voelen. En landbouwers zullen andere manieren bedenken om rendabel te blijven. Zo hangen prijs en innovatie met elkaar samen.”

App zonder vinyl

Even terug naar de soms wat decadente litanie over onze welvaart. Velen onder ons zullen zich weleens hebben afgevraagd of al die smartphones geen enorme belasting zijn voor ons budget en het milieu. Waar is de tijd dat we nog een simpel Nokiaatje in de broekzak moffelden, waarmee we alleen konden bellen en sms’en. Is zo’n dure iPhone eigenlijk wel vooruitgang, is dat geen symbool bij uitstek van nodeloze consumptiedrang en verspilling van materialen? Nee, dus. Integendeel.

Dat leest u onder meer in De wereld red je niet met minder van filosoof Thomas Rotthier en bio-ingenieur Jan Deschoolmeester, een feest van een boek voor wie door een positieve, nuchtere, realistische bril naar dit debat wil kijken. De smartphone is een kampioen van ‘dematerialisatie’, zoals Andrew McAfee die ook in zijn boek beschrijft. Uw iPhone verspilt geen grondstoffen, maar bespaart ze juist.

Ga maar na wat u allemaal met dat ding kunt doen. Bellen. Berichten sturen. Fotograferen. Rekenen. Spelletjes spelen. Alle kennis van de hele wereld raadplegen. Bankverrichtingen doen. En ga zo maar door. Dat ene ding vervangt tientallen andere toestellen. En spullen. Die ene Spotify-app op uw smartphone vervangt een oneindig grote ruimte bomvol vinyl of cd’s, die we vroeger kochten. Een zegen voor het milieu!

Rotthier en Deschoolmeester corrigeren in hun boek wel meer misverstanden. Wist u bijvoorbeeld dat tomaten uit Spanje niet noodzakelijk slechter zijn voor het klimaat dan tomaten van eigen bodem? In Spanje krijgen ze meer zon, hier groeien ze in serres die met aardgas worden verwarmd. Het vervoer ervan vormt een relatief beperkt aandeel in de totale uitstoot die Spaanse tomaten veroorzaken. Dat is tegenintuïtief. Het is niet omdat groenten of fruit uit verre landen komen, dat ze slechter zijn voor het klimaat. Ook lokaal fruit dat hier in diepvriezers bewaard moet worden, heeft vaak een grotere klimaatafdruk dan wat uit den vreemde komt. En om het verhaal van de zelfbedruipendheid helemaal te nuanceren, hebben Rotthier en Deschoolmeester ook kritiek op het zogenoemde Farm to Fork-beleid van de Europese Unie. Doordat een deel van de landbouw verplicht biologisch moet worden, zal dat niet alleen prijzen doen stijgen, maar ook veel land in beslag nemen: een bosgebied ter grootte van anderhalf miljoen hectare in Europa.

Nee, die harmonie met de natuur en de lokale pastinaak zijn niet altijd klimaatvriendelijk. Ecomodernisten pleiten voor intensieve, bijna industriële landbouw, die soms mogelijk is in steden en weinig beslag legt op de natuur. Dus zeker geen biologische landbouw. Het devies van de ecomodernist is ook hier ontkoppeling: de mens moet harmonie met de natuur zoeken door zich er maximaal van los te koppelen. De mens hoort thuis in de stad, de natuur moet aan zichzelf worden teruggegeven. We moeten aan rewilding doen – de wilde natuur opnieuw haar gang laten gaan.

Ook een manier om CO 2 uit de atmosfeer te halen: bomen zijn opslagplaatsen voor CO 2 . Fossiele brandstoffen zijn tenslotte plantenafval. Daar hebben we eeuwenlang ons voordeel mee gedaan, nu moeten naar nuluitstoot. Naar netto-nuluitstoot – als we bruto nog iets uitstoten, dan halen we het terug uit de atmosfeer. Met bacteriën, of met koolstofzuigers.

Terzijde: koeien stoten methaan uit, dat is bekend. En misschien eten we ooit kweekvlees, zodat we die koeien – en dat land – niet meer nodig hebben. Maar ondertussen bestaat er al een trucje om de methaanuitstoot te beperken: bij Rotthier en Deschoolmeester lees ik dat men door lijnzaad te mengen in het voer, het methaangehalte van de uitlaatgassen van het rund met ongeveer 10 procent kan doen dalen. Innovatie!

De gouden rijst

Eigenlijk is het tragisch. Het klassieke groene denken, dat zulke goede bedoelingen had, zit er in een aantal opzichten naast. En heeft technologie die veel voor de mensheid had kunnen betekenen, decennialang tegengehouden. De ggo’s zijn daar een goed voorbeeld van. Als de boer in het arme Zuiden zijn grond ziet uitdrogen, en toch nog wat opbrengst wil, heeft hij gewassen nodig die genetisch gemodificeerd zijn om tegen de droogte te kunnen. Zulke vormen van adaptatie, aanpassing, werden te lang veronachtzaamd omdat de groene beweging alles wilde inzetten op mitigatie, minder uitstoot. Maar we hebben de twee nodig, zeker nu het probleem al zo ver gevorderd is.

Tussen haakjes: als we niet willen dat elk jaar een half miljoen kinderen blind worden door een tekort aan vitamine A – wat niets met het klimaat te maken heeft, maar wel dramatisch is –, dan hadden we al lang genetisch gemodificeerde golden rice, met provitamine A, moeten introduceren. Is niet gebeurd. Door groen verzet. Pas sinds kort groeit golden rice op de Filipijnen.

Zo houdt het ecologistische denken, dat stamt uit de jaren 60, veel vooruitgang tegen. Die Grenzen aan de groei, het fameuze rapport van de Club van Rome, rustte op een fout idee. De auteurs dachten dat iets moest stoppen met groeien: ofwel de wereldbevolking, ofwel de economie. Hun visie steunde op een theorie van de 19de-eeuwse dominee Thomas Malthus, die schreef dat populaties altijd exponentieel groeien, en hulpbronnen altijd lineair. En dat klopt niet. Vandaag is niet overbevolking, maar onderbevolking het grote probleem – zie China, zie straks ook al Italië. Zie de vergrijzing in het Westen.

Er heerst een zekere mistantropie, mensenhaat, in sommige diepgroene kringen. De mens als kanker voor de planeet; u kent de boutade. Daar moeten we ons toch stilaan overheen zetten. De mensheid heeft zichzelf, dankzij fossiele brandstoffen, uit de armoede gehesen, en is nu in staat om de neveneffecten daarvan met wetenschap en technologie te lijf te gaan. Door elk individu tot inzicht en beter gedrag te brengen, zal het niet lukken. Het is meegenomen, maar we kunnen niet wachten tot iedere mens op deze planeet vegetariër is en een warmtepomp heeft.

Sterker nog: we zullen in ontwikkelingslanden nog fossiele vervuiling moeten dulden. Wie zijn wij om die mensen onze welvaart te ontzeggen? Maar als wij technologie ontwikkelen om klimaatneutraal te worden, kunnen we die naar ginder exporteren. Het is wat wetenschapsfilosoof Maarten Boudry (UGent) “nieuwe borstels” noemt. In plaats van iedereen voor eigen deur te laten vegen, moeten rijke landen nieuwe borstels maken, waarmee we voor veel deuren tegelijk kunnen vegen. Die moeten we exporteren, zodat iedereen er baat bij heeft. Niet kleiner, maar groter denken.

Misschien is dit het verschil in visie tussen ecologist en ecomodernist. De ecologist gelooft dat de individuele mens ten goede kan evolueren – wat niet per se onjuist is, maar we zijn nog altijd dezelfde wezens als honderdduizend jaar geleden. Individuen maken op zichzelf geen vooruitgang, ook geen morele vooruitgang. Het is de mensheid, het collectief, dat in staat is om ten gunste te evolueren, en om grote sprongen vooruit te maken. Wetenschap en technologie zijn collectieve projecten. “Wat niet betekent dat de hele mensheid daarbij betrokken is”, zegt Boudry. “Als een paar honderd wetenschappers een nieuwe borstel uitvinden om alles klimaatneutraal te maken, hoeft zelfs niemand zijn gedrag aan te passen.”

Onder de radar

U hoort hem ondertussen al trompetteren: de olifant in de kamer. Kernenergie. Boudry, auteur van het essay Waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat (als we het hoofd koel houden), heeft zich bij ons ontpopt tot een van dé verdedigers. Opnieuw, in transparantie: uw dienaar en Boudry kennen elkaar en schreven samen een boek over de pandemie. Wat niet wegneemt dat we, over politiek en religie, gezonde meningsverschillen koesteren.

Maar kernenergie, dus. Vanwaar die strijdlust? “Dat heeft te maken met mijn sympathie voor de beweging van het effectief altruïsme”, zegt Boudry. “Ik wil mij vooral toeleggen op oplossingen die erg beloftevol zijn maar erg onderschat worden, waarbij ik mee handvatten kan aanreiken om een doorbraak te forceren. Ik wil helpen iets in beweging te zetten. De orthodoxie in het debat heeft veel te weinig aandacht voor kernenergie. Sterker, voor velen staan klimaatbeleid en kernenergie haaks op elkaar.”

Boudry, en ook Manuel Sintubin, tonen duidelijk aan dat kernenergie veilig is: de veiligste energiebron tot dusver. Fossiele brandstoffen hebben miljoenen mensen het leven gekost, kernenergie alleen in Tsjernobyl. Het drama in Fukushima was geen ‘kernramp’, zoals ze nog vaak wordt genoemd, maar een natuurramp: mensen verdronken, er ging niemand dood aan straling. Of toch: één sterfgeval veroorzaakt door longkanker in 2018 zou aan Fukushima-straling te wijten zijn.

Even belangrijk: het kernafval waarover veel onrust bestaat, is ook geen majeur probleem. “Het is het best beheerde afval ter wereld”, zegt Sintubin. Geologische berging kan in diepe, stabiele aardlagen. En de irrationele vrees voor een terreuraanslag, waaraan sommigen nog altijd lijden, wuift Boudry ook weg. “In een kerncentrale gebruikt men laag verrijkt uranium, met pakweg 5 procent splijtstof. Voor een kernbom heb je 90 procent nodig, hoog verrijkt uranium. Een aanslag zal in een kerncentrale dus nooit het effect van een kernbom veroorzaken. Dat is fysisch onmogelijk: de kettingreactie die nodig is, krijg je niet bij 5 procent. Een aanslag op een fabriek met gifstoffen of in de petrochemie zou veel gevaarlijker zijn.”

Boudry, Sintubin, Rotthier en Deschoolmeester vinden de kernuitstap van 2003 een grote vergissing. We hebben klimaatvriendelijke energie zomaar weggegooid, en nu zitten onze overheden er hopeloos mee in de knoei. De vraag is: moeten we daarin verder investeren? Is onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de nucleaire technologie nodig? Of kunnen we de hele wereld van energie voorzien op hernieuwbare wijze, dus vooral met zon, wind en water? Volgens econoom Koen Schoors (UGent) kan het zonder kernenergie, en ik neem hem uiteraard ernstig. Gerard Govers ziet een veeleer aanvullende rol voor kernenergie.

Voor mij is dit dus een moeilijke vraag. Als geïnteresseerde leek, die al veel contra’s las, maar ook het overtuigende Een schone toekomst van onderzoekers Joshua Goldstein en Staffan Qvist, ben ik geneigd om te pleiten vóór kernenergie, en vóór veel meer onderzoek. De mensheid moet niet alleen deze eeuw overbruggen, maar ook de 22ste, 23ste, 24ste, enzovoort. We zullen nog veel energie nodig hebben. Beeld u in dat we ooit genoeg energie hebben om het zeewater vlot te ontzilten? Wat een zegen zou dat zijn.

Geert Noels, die in zijn oplossingenboek ook pleit voor zulke investeringen, kijkt verder dan de huidige debatten. Ook los daarvan beweegt er veel. “Dat onderzoek naar innovatie in de kernenergie is volop bezig”, zegt hij. “De kleine modulaire reactoren, bijvoorbeeld, waar zoveel over te doen is, zullen er – net zoals de coronavaccins – wellicht sneller zijn dan gedacht. Over een jaar of tien misschien. Dan kunnen we snel en goedkoop van die kleine reactoren bouwen waar we willen. Onder de radar is die innovatie volop bezig.”

Laat het debat vooral voortgang vinden. Maar ik word daar dus optimistisch van.