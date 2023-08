Platformisering van de arbeidsmarkt leidt enkel tot klotejobs. Nu weten we het wel

De meesten van ons doen het soms wel eens: een pauze overslaan op het werk, wat langer werken of snel thuis een mailtje voor het werk beantwoorden. Kortom, onbetaald werk verrichten buiten de werkuren. Terwijl sommigen het doen uit passie, worden anderen ertoe verplicht door hun leidinggevende.

Je kunt vraagtekens plaatsen bij het verrichten van onbetaalde werkuren voor alle werknemers, maar zeker voor wie werkt in de marge van de arbeidsmarkt. Zij zijn het immers bij wie die extra uren het verschil maken tussen een inkomen waarvan je kunt rondkomen, of een hongerloon. In onze recente studie gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Human Relations, waaraan onderzoekers van de KU Leuven, King’s College London en Radboud Universiteit meewerkten, keken we naar de vorm en de prevalentie van onbetaalde arbeid bij maaltijdbezorgers en freelancers in de platformeconomie. De studie toont aan dat het voorstel van de Europese Commissie van 7 juni over de platformeconomie niet ver genoeg gaat.

In de platformeconomie hebben mensen geen arbeidscontract met het platform als werkgever, zoals je wel in de reguliere arbeidsmarkt zou verwachten. Maaltijdbezorgers zijn dus geen werknemer van bijvoorbeeld UberEats, Deliveroo of TakeAway, maar werken als (schijn)zelfstandige of als werknemer voor een interimkantoor. Op deze manier vermijden platformen gezeur rond arbeidswetgeving en overuren, hoewel ze de verdeling en de controle over het werk via het platform volledig op zich nemen. Dat is belangrijk aangezien ze daardoor in feite wettelijk verplicht zijn om zelf als werkgever op te treden.

Vergis je niet, de voorbije jaren zijn er niet enkel meer jobstudenten die als maaltijdbezorgers werken via digitale platformen, maar ook steeds meer mensen ouder dan 25 en allerhande freelancers met technische profielen en hooggeschoolde kenniswerkers stellen hun diensten ter beschikking. Heb je als bedrijf snel een vertaler of IT-expert nodig? Even online zoeken en je vindt iemand die veel goedkoper werkt dan jouw vaste arbeidskracht.

In onze studie komt naar voren dat in alle onderzochte platforms onbetaalde arbeid wordt verricht, dagelijks. Het gaat bijvoorbeeld over in de gietende regen wachten tot iemand een pizza bestelt of vertaalopdrachten uitvoeren voor bedrijven om je kwaliteiten te tonen vooraleer je een grotere en betaalde opdracht kunt binnenhalen. Allemaal uren die verplicht zijn om nog werk te kunnen uitoefenen in de toekomst voor deze platformen, maar die niet worden betaald.

Stel je voor dat je als leerkracht in het middelbaar voor elke nieuwe klas telkens een week zonder loon moet lesgeven (elk schooljaar opnieuw). Of dat je in een woon-zorgcentrum bij elke oudere telkens meerdere shifts gratis moet werken. Gewoon, om te tonen hoe goed je bent. Vermoedelijk zoek je al snel een nieuwe job. Deze personen hebben daar echter geen keuze in. Vaak zijn ze bijvoorbeeld laaggeschoold, komen ze uit een kwetsbare minderheidsgroep of laten hun persoonlijke of familiale situaties het niet toe om een nieuwe job te vinden in de reguliere arbeidsmarkt.

Europa is de voorbije jaren druk in de weer geweest om meer duidelijkheid te scheppen over werk in de platformeconomie, en stelt dat een arbeidscontract onontbeerlijk is. Onze studie toont aan dat het voorstel van de Europese Commissie niet ver genoeg gaat. Een arbeidscontract via een interimkantoor in de platformeconomie is volgens onze studie nog steeds een bron van vele uren onbetaald werk. Een middenweg in de vorm van interimwerk is daarom geen oplossing.

Eerlijk gezegd, langzaamaan voelen we ons als wetenschappers moedeloos. Hoeveel studies moeten we nog uitvoeren om te tonen dat het wetgevende kader strikter moet zijn als het gaat over de kwetsbaarsten onder ons? Deze studie schrijft zich namelijk in in een hele reeks van wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de platformisering van de arbeidsmarkt onze sociale zekerheid uitholt en nefast is voor de werkbaarheid van banen.

Het voorstel van de Europese Commissie ligt nu bij het Europees Parlement, waar onze Belgische vertegenwoordigers een cruciale rol kunnen spelen om aanpassingen door te voeren. België is in het voorjaar van 2024 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Belgische Europarlementariërs en beleidsmakers kunnen op deze wijze een cruciale rol spelen in het scheppen van Europees beleid waarbij platformen moeten optreden als werkgever. Genoeg is genoeg. We weten het nu wel dat platforms leiden tot klotejobs.