Pierre Wunsch bepaalt niet alleen het Belgische monetaire beleid, maar regeert mee over een continent. Waarom zijn we amper in hem geïnteresseerd?

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

Wie is de machtigste man van België? Die vraag stelde Nederlands onderzoeker Jens van ’t Klooster zich vorig jaar, in een stuk op de Vlaamse nieuwssite Apache.be. Voor Belgische lezers impliceerde de vraag een voorspelbare lijst aan antwoorden – ‘schaduwpremier’ Bart De Wever, eerste minister Alexander De Croo, een Waalse partijvoorzitter.

Van ’t Kloosters oog viel echter op iemand anders: de machtigste man – want het ging wel degelijk om een man – van België was voor hem de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch. Die maakte in ons land de “fundamentele keuzes over het politieke en economische beleid”, en moest daar bovendien “nauwelijks verantwoording voor afleggen”.

Als econoom begon Wunsch ooit nog als kabinetschef van MR-politicus Didier Reynders. Hij heeft er ook een baan bij Electrabel op zitten. Zijn aanstelling bij de Nationale Bank is allerminst onbesproken. In 2019 schoof de PS Mathias Dewatripont naar voren, een gerenommeerd econoom aan de Université Libre de Bruxelles. Dewatriponts cv was een stuk indrukwekkender dan het verzoekschrift van Wunsch. Maar toen de PS in de federale oppositie belandde, trok MR aan het langste eind.

Wunsch’ visie op monetair beleid is - in vergelijking met vele Europese collega’s - opvallend traditioneel. Zijn referenties lijken grotendeels in de vorige eeuw te liggen, toen centrale banken hun heroïsche strijd tegen de inflatie wonnen. In 1982 was bijvoorbeeld Fons Verplaetse cruciaal in het afdwingen van een devaluatie van de Belgische frank, die de toenmalige prijzenkoorts zou bedwingen.

Verplaetse behoorde ook tot een ander tijdperk: vakbonden kregen gemakkelijker loonsverhogingen en de inflatie hield al langer aan. In de jaren 1990 werd prijsstabiliteit daarmee het ultieme doel van vele centrale banken. Zij zouden zich niet met investeringen maar enkel met de rente bezighouden. Na de crisis van 2008 moest er opeens geëxperimenteerd worden. Verscheidene eurolanden met hoge schuldenlasten kwamen in moeilijkheden. Na een catastrofale aarzeling onder de Fransman Jean-Claude Trichet, begon de Italiaan Mario Monti in 2012 vanuit de ECB staatsobligaties op te kopen, om een verdere schuldencrisis te voorkomen.

Wunsch stelt zich vandaag nog vragen bij die reddingsoperaties. België heeft met zijn torenhoge staatsschuld nochtans veel te verliezen bij een afbouw van het ECB-programma. Eenmaal de ECB haar obligaties verkocht, werd het voor de Belgische staat een stuk duurder om internationaal te lenen: op 2 maart lag de rente op 3.398%, terwijl ze nog niet zo lang geleden op -0.428% zat.

‘Pierre Wunsch bepaalt niet alleen het Belgische monetaire beleid, maar regeert mee over een continent', schrijft Anton Jäger. Beeld Damon De Backer

Ook in de jaren 2020 lijkt Wunsch bij zijn oude voorkeuren te blijven, vooral over het inflatieprobleem. Als hoofd van de Nationale Bank zetelt hij ook in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, samen met andere voorzitters van centrale banken en Europese mandatarissen. Daar bepaalt hij niet alleen het Belgisch monetair beleid, maar regeert mee over een continent.

Financiële put

In een gesprek met de krant Financial Times gaf hij aan dat hij de rentevoet van de ECB graag nog ziet stijgen: “We wachten tot het moment dat de loongroei afneemt voordat we stoppen met de rente optrekken.” Zijn analyse is helder: de hoge prijzen zijn vooral aan hoge lonen te wijten. De meeste economen geven nochtans aan dat loonstijgingen een klein aandeel vormen van de recente prijsstijgingen. Zelfs de ECB bracht data uit waarin blijkt dat de winstmarges van bedrijven er ook veel mee te maken hebben.

Waarom spreekt Wunsch de analyses van zijn eigen instituut tegen? Een hardnekkige voorkeur voor bezuinigingsmaatregelen biedt mogelijke verklaringen. Met 70 procent staatsuitgaven kon men in België eerder van een communistisch dan een neoliberaal regime spreken, stelde Wunsch een paar jaar terug. De rente optrekken maakt geld lenen duurder, en verplicht de Belgische staat daarmee tot bezuinigingen. Dat zou volgens Wunsch de groei aanzwengelen. Zelfs het Internationaal Monetair Fonds – allerminst een extreemlinkse instelling – durfde die voorspelling onlangs in twijfel te trekken. Besparingen zouden volgens hen de groeicijfers alleen maar doen dalen. Dat verandert echter weinig aan Wunsch’ persoonlijk verlangen om de Belgische staat verder een financiële put in te duwen.

Journalist Paul Goossens zei in De Standaard dat België een fundamenteel debat mist over wie er in dit land echt de touwtjes in handen heeft – vooral in tijden van ‘woke’ cultuuroorlogen. De algemene desinteresse in Wunsch biedt een sprekend bewijs van dat probleem.