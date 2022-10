Philippe Close heeft nooit geweten wat een socialist is, en ik betwijfel of hij ooit zal weten wat een mens is.

Gisteren, letterlijk godverdomme gisteren schreef ik dat ik geen zin had om over politiek te schrijven omdat ik geen drie keer per week kwaad wil zijn. Vanmorgen sleep ik me naar mijn scherm om die column te delen op sociale media, baarmoeder van alle kwaad, en wat is het eerste dat ik moet lezen, nog voor een bezoek aan het toilet, nog voor de prut uit mijn ogen is gewreven, op mijn bloot gat gezeten op mijn oude bureaustoel? Dat Brusselse flikken zeventien kartonnen tenten van minderjarige migranten hebben vernietigd op bevel van burgemeester Philippe Close.

Naast 25 niet-begeleide minderjarigen, per twee in een schoendoos gepropt, lagen deze week, in oktober 2022, in een van de rijkste landen ter wereld, nog eens 150 mannen onder de blote Brusselse sterrenhemel te verkleumen voor de gesloten deur van wat iemand ooit een goed idee had gevonden de Humanitaire Hub te noemen, alsof er goddomme nog niet genoeg cynisme in de wereld was. Na een ongetwijfeld verkwikkende nachtrust moesten ze niet eens hun eigen papieren bedden opmaken, de gelukzakken. Dat kwam de-politie-hun-vriend wel even in hun plaats doen.

“De burgemeester kon niet aanvaarden dat minderjarigen buiten moeten slapen”, zegt diens woordvoerder. “Dat zou immers het signaal kunnen geven dat het stadsbestuur dat oké vindt.” In plaats daarvan kunnen ze de komende nachten misschien klaverjassen, of de vogelkensdans doen, of voetballen, zodat we hen binnen een jaar of tien op een balkon op de Grote Markt kunnen roemen als trots van de natie.

Waar ze slapen is iets voor de federale regering, zegt de woordvoerder, daar heeft Brussel niets mee te maken. Bij de Hub krijgen ze onvoldoende middelen om ’s nachts personeel en dus opvang te voorzien, maar hadden ze tenminste nog 25 enveloppen liggen. Nee, nee, weg daarmee, dit is een federale kwestie. Vermoedelijk vonden de dakloze kindertjes dat zelf ook. Het zijn vuige buitenlanders, profiteurs van de ergste soort, sjoemelaars, bandieten, moordenaars en verkrachters, maar daarom zijn ze nog niet onredelijk.

Is Philippe Close vergeten dat hij socialist is? Mandatenkoning Close, ‘Mr. Entertainment’, zoals hij zich met zijn tienduizend titels in die sector met plezier laat noemen. De man die het Maximiliaanpark liet ontruimen toen de Tour er moest voorbijkomen. Is zijn definitie van socialisme het wegwerken van armoede middels het wegwerken van armen, desnoods door hen één voor één eigenhandig de kop in te slaan? Armoede, omhooggevallen salonsos, is geen balletje in die politieke flipperkast van jullie dat je van beleidsniveau naar beleidsniveau flikkert. Een rooie helpt wie kwetsbaar is.

Philippe Close heeft nooit geweten wat een socialist is, en ik betwijfel of hij ooit zal weten wat een mens is.