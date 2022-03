Permanent zomer- of winteruur? Lezers reageren: ‘Wintertijd graag: het is de meest natuurlijke manier van leven’

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we opnieuw over op zomertijd. Dat betekent een uur minder slaap, maar ‘s avonds ook een uur langer licht. De VS zijn op weg om die zomertijd permanent te maken. Een goed idee of niet? Een selectie uit de inzendingen via demorgen.be

Bioritme!

Het menselijk lichaam trekt zich niet aan hoe laat het is op de klok die mensen ooit hebben uitgevonden: het lichaam wil wakker worden wanneer het voldoende licht is en wil gaan slapen wanneer het donker is. Slaapexperts zijn het er dan ook over eens dat onze klok best zoveel mogelijk overeen blijft stemmen met het licht van de zon. Dat is het geval bij winteruur, waar de middag op de klok ongeveer samenvalt met het moment waarop de zon het hoogst staat in de hemel. Indien we winteruur behouden, klopt het dat het in de zomer erg vroeg licht zou zijn en relatief vroeger donker. Voor de meesten onder ons is dat nochtans beter.

Welke tijd het uiteindelijk ook haalt, die aandacht voor ons bioritme is van groot belang en die wordt niet geregeld door een uur op een klok, maar door de zon. Dominique De Meyst (32), Brussel

Zoals het is

Het systeem kan best blijven. Vandaag hebben we dus 7 maanden zomertijd en 5 maanden wintertijd (ooit was de verdeling 6 - 6). Altijd wintertijd of altijd zomertijd impliceert kortere heldere zomeravonden of langere donkere winterochtenden. Gezien de meeste mensen actief zijn (in ruime zin) tussen 7 uur en 22 uur hebben we in het huidig systeem 4.340 van die actieve uren per jaar bij daglicht. Bij permanentie zomertijd zijn dat er even veel. Bij permanente wintertijd verliezen we 180 actieve uren bij daglicht. Wat ook je activiteit is (werk/school incl. verplaatsingen, joggen, fietsen, terrasje doen, enz.), in het donker is dat steeds minder aangenaam. Behouden dus.

Steven Rogge, 52, Oudenaarde

Extra dagdeel cadeau

Het leuke aan zomertijd is dat je in voorjaar en najaar een extra dagdeel cadeau krijgt. In de winter en zomer maakt het allemaal niet veel verschil maar in april-mei en september-oktober krijg je een uur extra licht in plaats van donker na het werk, kan je nog even wat daglicht pakken, een praatje maken met de buren, wat sporten,... Dat opgeven door in wintertijd te blijven is geen goed idee. Natuurlijk zouden we de wintertijd kunnen behouden en onze ‘dag’ een volledig uur vervroegen: van 8 tot 4 ipv 9 tot 5 werken, school een uur vervroegen,... Een beetje op het ritme zoals men in Scandinavië leeft, maar dat lijkt me nogal een cultuurschok hier. Al zeker als je geen ochtendmens bent. Zomer- en wintertijd behouden of permanente zomertijd lijkt me handiger.

Karl Bonne, Antwerpen

Week nodig

Persoonlijk merk ik hoe deze wissel een negatief effect heeft op het lichaam. Ik heb diabetes type 1 en bij elke uurwisseling heb ik ongeveer een week nodig om mijn suikerspiegel weer volledig in balans te krijgen. Als dat voor alle diabetici zo is, zou de afschaffing van de tijdswisseling een groot terugverdieneffect kennen via de volksgezondheid.

Tom Theys, 51, Heffen

Wintertijd

De zomertijd zou moeten worden afgeschaft zodat we permanent met de wintertijd verder kunnen. Deze loopt immers al een uur vooruit op de zonnetijd. Bij elke overschakeling is er, wat slaap-/waakritme betreft, telkens een aanpassingstijd nodig, zeker voor kinderen en ouderen.

De zomertijd behouden in de winter is ook niet opportuun omdat het dan pas rond 9 uur licht zou worden, wat de verkeersveiligheid zeker niet te gunste zou komen. Fietsende kinderen bv. zouden dan ‘s morgens en ‘s avonds in het donker naar en van school moeten fietsen. Het zomeruur werd destijds ingevoerd als een besparingsmaatregel; maar heeft dat ooit iets opgebracht? En trouwens is het ook niet gezellig om op en warme zomeravond in het donker nog een terrasje te doen?

Paul Vos, 69, Borsbeek

Strijd tegen de zomertijd

De zomertijd moet worden afgeschaft. Deze discussie wordt al sinds WOI gevoerd en de argumenten zijn nog identiek dezelfde. Zoek de vermakelijke geschiedenis van de Nederlandse politicus ‘boer’ Braet maar eens op. De man was niet geschikt voor de grote politiek maar in zijn strijd tegen de zomertijd bracht hij reeds in de jaren twintig van vorige eeuw de juiste argumenten naar voor.

Luk De Kelver, 59, Tessenderlo

Luister naar de wetenschap

Permanente wintertijd graag: het is de meest natuurlijke manier van leven voor iedereen. Vooral voor de kleinsten en de oudsten onder ons is dat van vitaal belang. De jongeren (van 15 tot 55 plus) houden zichzelf wel wakker wanneer ze daar zin in hebben, daar heb je geen zomeruur voor nodig, integendeel: het kampvuur mag al een uurtje vroeger aan en de dansvloer een uurtje vroeger open, iedereen gelukkig.

Johan Verbraecken, slaapexpert van het UZ Antwerpen gaf het in De Morgen duidelijk aan: “In de wetenschappelijke wereld is er een zeer grote consensus om een permanente wintertijd in te voeren. [...] Het zou een kaakslag zijn, mocht men de argumenten van de professionele wereld compleet negeren.”

“Het is gewoonweg beter voor je bioritme om in de ochtend met licht wakker te worden, dan langer licht te hebben in de avond. Permanente wintertijd kan ertoe leiden dat mensen op de meest natuurlijke manier leven.”

Onze wintertijd is eigenlijk al een zomertijd omdat deze de natuurlijke tijd is van Berlijn die bij ons werd ingevoerd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Marijke Gordijn, slaaponderzoeker aan de Universiteit van Groningen in De Standaard: “Zonnetijd is de lokale tijd waarbij om 12 uur de zon altijd op haar hoogste punt staat. In Brussel gebeurt dat in de zomertijd pas om 13.45 uur.”

Een leefpatroon dat tegen het ritme van de zon aanschurkt, houdt ons volgens Gordijn fitter en ­alerter overdag én draagt bij tot een goede nachtrust.

Francis Goethals, 47, Gent