Performatief activisme helpt de wereld niet vooruit

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Het voetbalkampioenschap in Qatar werd geopend met de Amerikaanse acteur Morgan Freeman die zijn vinger reikt naar een jongen terwijl deze een koranvers reciteert: ‘Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.’

Het beeld capteert de diversiteit in ras, taal, huidskleur, religie, kledingkeuze, nationaliteit, lichaamsbouw en traditie. De stand van de handen van de twee mannen lijkt sterk op de beweging die Michelangelo geschilderd heeft in De schepping van Adam. Als kind zou ik de poëzie in dit moment gezien hebben, wat een prachtige symboliek. Kippenvel!

Nu zie ik vooral de leegte die het probeert te verhullen. Misschien is het met het ouder worden dat het cynisme soms overneemt. Hoe kan het ook anders, veel volwassenen hebben me ervoor gewaarschuwd en nu is het eindelijk daar. Wat een circus is het toch en er is niets mis met circussen, laten we het toegeven: we spelen als mens ook graag de rol van clown. Geef ons maar het brood, geef ons maar de spelen. Al de rest doet er niet toe.

Of toch wel? Sinds het kampioenschap in Qatar begonnen is, zijn de ideologische discussies nog meer dan anders opgeflakkerd. Dat is goed. Het kampioenschap vindt toch plaats, als het zo een licht kan werpen op dingen die anders moeten, graag. Als het een licht kan werpen op hoe Qatar omgaat met zijn minderheden en onderbetaalde werkkrachten, graag. Een licht op de vrijheid van mensen, geweldig toch! Een licht op de verschrikkingen die gebeuren in Iran op dit moment. Een licht op hoe we zo strooien met geld dat er plots niet meer is als we armoede uit de wereld willen helpen.

Toch kom ik niet af van de wrange nasmaak. Het is alsof we in het Westen nu pas ontdekt hebben dat homoseksualiteit in Qatar een strafbaar feit is. Of dat we vergeten zijn dat onze voetbalwereld, hier, te kampen heeft met veel homohaat. Een van de Rode Duivels heeft zelf homoseksuele spelers ooit afgeraden om uit de kast te komen. Ik citeer: ‘Het voetbal lijkt me nog niet klaar voor een coming-out.’

Het is goed om ons hierover uit te spreken, maar ik vraag me af sinds wanneer we zo bezorgd zijn om de rechten van minderheden, zowel in geaardheid als in kleur en sociaal-economische klasse. Ik hoop dat we deze eensgezindheid opnieuw mogen ervaren wanneer minderheden hier geraakt worden door een systeem dat ook hier scheef loopt, zij het minder expliciet dan in landen waar we superieur over willen waken om hen de verlichting en de democratie te brengen, maar het loopt nog steeds scheef.

Zijn we echt bezorgd om hoe de Ander omgaat met minderheden of nemen we gewoon elke kans om vast te blijven houden aan dat superieure voetstuk waar we onszelf op geplaatst hebben en dat steeds meer in het gedrang komt? Het is de lege symboliek, dat performatieve activisme waarin we selectief verontwaardigd zijn – dit onrecht wel, dit onrecht niet – alsof we kerstinkopen aan het doen zijn, het helpt niet verder aan de wereld waarin iedereen een waardig plekje krijgt.