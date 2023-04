Penalty is penalty: de fouten die het kabinet-Schlitz opstapelde rechtvaardigen een ontslag

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Een gedwongen ontslag uit een regering is zelden een fraai kijkstuk. De oppositie paradeert opzichtig met een bungelende scalp aan de riem. De betrokkene en haar partij zijn diep gekwetst. Ze voelen zich onheus bejegend door een vijandige omgeving die hen verhindert het werk af te maken. Het is allemaal erg menselijk.

Het is bij het ontslag van Sarah Schlitz als staatssecretaris voor Gelijke Kansen namens Ecolo niet anders. Groene supporters noemen haar moedig, de woorden ‘toxisch’ en ‘patriarchaat’ vallen. Schlitz zelf deed er bij haar aftreden een schep bovenop met de onopgehelderde suggestie dat zijzelf – of een ander? – slachtoffer is van “seksistisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag vanwege politieke mandatarissen”.

Terwijl het eigenlijk vrij eenvoudig is. Alle goede bedoelingen ten spijt hebben Sarah Schlitz, haar kabinet en haar partij dit pijnlijke ontslag enkel en alleen aan zichzelf te danken. Door bij herhaling de kans te missen de volledige waarheid te vertellen over een gemaakte fout, werd een misstap een vertrouwenscrisis. Door provocatie op sociale media te verkiezen boven nederig herstel werd het staatssecretariaat een risico voor partij en regering. De fouten die het kabinet-Schlitz opstapelde – regel overtreden, erover liegen, crisiscommunicatie laten ontploffen – rechtvaardigen een ontslag. Dat anderen in het verleden wel bleven zitten na een leugen – ik kijk naar u, Theo Francken, Liesbeth Homans, Jan Jambon (allen N-VA) – is geen argument. Dat is veeleer voer voor een voetbalshow waar je uren kan leuteren over waarom de scheidsrechter wel een penalty fluit voor Club Brugge en niet voor Sint-Truiden. Penalty is penalty, punt.

Als de politieke wereld er enige lessen uit trekt, zou dit ontslag nog nuttig kunnen zijn. Een eerste les is dat de deontologie best nog wat strakker kan. Het koppelen van persoonlijke politieke propaganda aan overheidsteun wordt een bagatel genoemd, maar eigenlijk is het dat niet. Sarah Schlitz deed het, Zuhal Demir deed het, nog anderen doen het... maar ook dat is geen argument om het dan maar toe te staan. Dit is de afwending van overheidsgeld voor eigen gewin. Het kan geen kwaad dat we dat weer benoemen als wat het is: een ernstige inbreuk.

We moeten het ook eens over de afbouw van de gezwollen regeringskabinetten hebben. Nooit eerder was de hofhouding zo groot als onder de regering-De Croo. Dat staat haaks op de belofte om een ‘ander’, soberder beleid te voeren. Bovenal kan je je vragen stellen over de meerwaarde van zulke uitgebreide kabinetten. Meer nog dan de N-VA-oppositie, die haar plicht heeft gedaan, waarvoor hulde, heeft haar eigen kabinet mevrouw Schlitz ten val gebracht met een aaneenschakeling van inschattingsfouten. Medelijden is onnodig: een kabinet dient om beleid voor te bereiden, niet als particratische strijdwagen.

Zal dit ontslag tot enige bezinning leiden? De kans is klein. Als het stof is neergedaald, is de karavaan alweer vertrokken naar het volgende dorp. Maar men moet niet slagen om toch vol te houden en te blijven hopen op betere tijden.