Pelosi’s bezoek aan Taiwan: ‘Het zijn de Taiwanese burgers die de prijs zullen betalen als de zaken uit de hand lopen’

Ondanks waarschuwingen en dreigementen heeft Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, toch een officieel bezoek gebracht aan Taiwan. Commentatoren over de gevolgen van Pelosi 's door China fel bekritiseerd bezoek aan Taiwan.

Na dagen vol speculaties heeft Nancy Pelosi dan toch Taiwan bezocht en de inwoners en politici van het Oost-Aziatische land een hart onder de riem gestoken. De Chinese overheid, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt, heeft furieus gereageerd. De Verenigde Staten zullen worden ‘gestraft’, liet de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi weten.

Is daarmee de angst uitgekomen die veel politici en commentatoren voorafgaand aan Pelosi’s bezoek aan Taiwan al hadden? Volgt hierop een langdurig diplomatiek steekspel tussen China en de VS en de sombere dreiging van een militaire escalatie? Had de 82-jarige Pelosi naar de waarschuwingen van onder meer de Amerikaanse president Joe Biden - en de dreigementen uit Beijing - moeten luisteren en de Taiwanese hoofdstad Taipei moeten mijden?

Mark Gongloff merkt in een opiniestuk voor Bloomberg op dat Pelosi weliswaar de hoogste Amerikaanse regeringsfunctionaris is die Taiwan heeft bezocht sinds Newt Gingrich in 1997, maar ze zeker niet de enige is. ‘Politici van beide partijen zijn het afgelopen jaar op het eiland geweest zonder zoveel ophef te veroorzaken. En Pelosi (lid van de Democratische Parij) heeft zelfs lof van Republikeinse senatoren en zelfs Fox News gekregen.’

‘Pelosi had weinig te verliezen met haar gespierde taal richting China, waardoor zij en haar mede-Democraten aan de goede kant van de publieke opinie zijn komen te staan, vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november waarin ze haar baan zou kunnen verliezen. Bovendien heeft zij met haar bezoek het bewustzijn over de tekortkomingen in de Amerikaanse strategie voor Taiwan benadrukt. In dat opzicht heeft Pelosi het land misschien een dienst bewezen.’

Ook Brian P. Klein, oprichter van RidgePoint Global, een strategisch adviesbureau, en een voormalig Amerikaans diplomaat, wijst in een opiniestuk in het Amerikaanse blad Barron's op de jarenlange ‘strategische ambiguïteit’ in de betrekkingen met China en Taiwan. ‘Washington erkent één Chinese regering gevestigd in Beijing en steunt de Taiwanese onafhankelijkheid niet, maar is het ook niet eens met de claim van China over Taiwan. Dit is al tientallen jaren de status quo. Zolang alles hetzelfde blijft, is het niet nodig geweest om duidelijk te maken wat er gebeurt als deze broze vrede breekt.

‘Het bezoek van Pelosi verandert daar niets aan. De de facto Amerikaanse diplomatieke missie die bekend staat als het American Institute in Taiwan wordt niet opgewaardeerd tot een ambassade. De verkoop van wapens blijft strikt defensief van aard. De reactie van China op de reis van Pelosi kan echter een einde maken aan deze dubbelzinnigheid.

‘Dat betekent niet dat van China een vijand moet worden gemaakt, zoals sommigen menen, of eenzijdige Taiwanese onafhankelijkheid moet worden gesteund, wat de meerderheid van de Taiwanezen niet ondersteunt. Maar het zou als een broodnodig afschrikmiddel dienen om te verduidelijken waar de Amerikaanse rode lijnen nu liggen. Ze moeten een heldere boodschap bevatten dat onmiddellijke defensieve steun voor het Taiwanese leger, evenals belangrijke economische acties, het gevolg zullen zijn van het gebruik van geweld door China om Taiwan in te nemen.

‘Een gecoördineerde reactie op elke Chinese agressie tegen Taiwan moet ook Japan, Zuid-Korea, Australië, Zuidoost-Aziatische landen en India omvatten. Dit is niet de VS tegen China, maar de grotere Indo-Pacific die samenkomt tegen acties die de regio destabiliseren. Zonder duidelijke gevolgen zal China waarschijnlijk de kosten van agressie verkeerd inschatten en zijn militaire activiteiten uitbreiden tot ver buiten de Straat van Taiwan. Pelosi’s bezoek heeft alleen maar de urgentie vergroot om een ​​verouderd beleid, dat te lang dubbelzinnig is gebleven, te verhelderen.’

Maar de Amerikaanse krant The Washington Post is in een hoofdredactioneel commentaar een stuk minder positief. ‘Succesvol buitenlands beleid combineert hoge principes met slimme, tijdige uitvoering. Het bezoek van Pelosi om solidariteit met Taiwan te tonen toonde het eerste aan, maar niet het laatste.’

Volgens de krant is de topprioriteit voor de VS nu de Russische oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande gevolgen op de wereldwijde voedsel- en energiemarkten. ‘De regering-Biden kan zich geen afleiding veroorloven, laat staan ​​een herhaling van de crisis in de Straat van Taiwan van 1995-1996, die veel Amerikanen zijn vergeten, maar die acht maanden en twee dagen duurde (...). China trok zich uiteindelijk terug. De regering-Biden verkeert nu in de positie dat ze moet hopen dat ze op dezelfde manier zowel de vrede als de territoriale integriteit van Taiwan kan handhaven tegen een China dat veel sterker is dan een kwart eeuw geleden en niet geleid wordt door de voorzichtige Jiang Zemin maar door de agressieve heer Xi.’

‘De Verenigde Staten mogen nooit hun principes opofferen of toegeven aan Chinese bedreigingen. Reden te meer om je goed voor te bereiden waar en wanneer je de confrontatie met China aangaat. Nee, dankzij mevrouw Pelosi, ziet de regering-Biden zich gedwongen te reageren en te improviseren.’

Clarissa Wei, een Amerikaans-Taiwanese journalist in Taipei, is in een opiniestuk voor de Amerikaanse zender CNN minder somber: ‘Er is een schokkende discrepantie tussen hoe de buitenwereld Taiwan waarneemt (als een potentieel brandpunt voor een wereldoorlog), en hoe wij in Taiwan Taiwan zien (ons dierbare huis waar we wonen). En een deel van die contradictie is omdat het internationale gesprek over Taiwan wordt gefilterd door een geopolitieke lens en bijna altijd in de context van China.

‘Maar het meest frustrerende aan de reacties op Pelosi’s bezoek is niet de profetische verklaring van naderend onheil, maar de verwachting van angst en de verrassing die volgt wanneer mensen beseffen dat we in Taiwan niet allemaal in paniek raken. (...) Dreigingen uit China zijn niets nieuws. Ze maken al deel uit van mijn leven, het leven van mijn ouders en dat van hun ouders zo lang als bijna iedereen in mijn familie zich kan herinneren. Taiwan wordt al bijna 70 jaar bedreigd door de Volksrepubliek China. De diverse crises in de Straat van Taiwan zijn daar het bewijs van.’

Volgens Minxin Pei, een Chinees-Amerikaanse politicoloog en expert op het gebied van bestuur in China en de betrekkingen tussen de VS en Azië aan het Claremont McKenna College, is Pelosi ‘nauwelijks verantwoordelijk voor de huidige verhoogde spanningen’ rond Taiwan. ‘Zelfs als ze had besloten Taipei tijdens haar reis door Azië over te slaan, zou China’s oorlogszucht jegens Taiwan zijn blijven toenemen, wat in de nabije toekomst mogelijk een nieuwe crisis in de Straat van Taiwan zou kunnen veroorzaken’, schrijft hij in een opiniestuk in de Amerikaanse krant LA Times.

‘In tegenstelling tot het heersende verhaal, is dit niet in de eerste plaats omdat Xi zich inzet voor de hereniging van Taiwan tijdens zijn bewind. Hoewel hereniging inderdaad een van zijn langetermijndoelstellingen is (het zou een bekroning zijn voor zowel hem als de Communistische Partij van China in het algemeen), zou elke poging om dit met geweld te bereiken buitengewoon kostbaar zijn. Het zou zelfs existentiële risico’s met zich mee kunnen brengen voor het regime van de Communistische Partij, waarvan het voortbestaan ​​in gevaar zou komen door een mislukte militaire campagne (...).’

‘De belangrijkste redenen voor China’s huidig sabelgekletter over Taiwan zijn meer direct. Chinese autoriteiten maken zo duidelijk aan Taiwanese leiders en hun aanhangers in het Westen dat hun betrekkingen met elkaar en met China zich op een onaanvaardbaar traject bevinden. De implicatie is dat als ze niet van koers veranderen, China geen andere keuze heeft dan te escaleren.’

Echter, zo stelt Yuan-Ming Chiao, universitair hoofddocent internationale betrekkingen aan de Wenzao Ursuline University in Taipei, uiteindelijk is het aan de Taiwanezen en niet aan Amerikaanse politici om de koers met China uit te stippelen. In een opiniestuk voor de Amerikaanse zender NBC schrijft hij: ‘Pelosi’s oproep tot solidariteit kan het beste worden gerealiseerd in de VS, door het aannemen van wetgeving door het Congres die Taiwan in staat stelt te gedijen met behoud van de vrede in de Indo-Pacific-regio. Hierdoor blijft het goed bewapend met geloofwaardige afschrikmiddelen, maar heeft het land de flexibiliteit om met Beijing om te gaan. Wat ook nuttig is: ondersteuning die de reputatie van Taiwan vergroot, door het land toe te laten als onafhankelijk lid van internationale fora, en zijn economische, technologische en bestuurlijke capaciteiten verder helpen.

‘Maar het zijn Taiwanese burgers die de prijs zullen betalen als de zaken uit de hand lopen door berekening of misrekening. De delegatie van Pelosi is vertrokken, het autoritaire regime van de Chinese president Xi Jinping blijft bestaan.

‘Wij in Taiwan hebben ervoor gekozen om China te confronteren met ons standpunt: het handhaven van onze democratie, waarmee we op slechts enkele kilometers van het Chinese vasteland het autoritarisme trotseren en het communistische regime in Beijing dagelijkse herinneren dat we ons niet zullen laten intimideren.’