Paul Krugman: ‘Waarom China’s bevolkingsdaling geen goed nieuws is’

Paul Krugman is Nobelprijshouder Economie en columnist bij The New York Times.

De Chinese bevolking is vorig jaar voor het eerst sinds de massale sterfte ten gevolge van Mao Zedongs rampzalige Grote Sprong Voorwaarts in de jaren zestig afgenomen. Of misschien is het nauwkeuriger om te zeggen dat China heeft verklaard dat zijn bevolking is afgenomen. Veel waarnemers zijn sceptisch over de Chinese gegevens. Ik ben op conferenties geweest toen China bijvoorbeeld nieuwe gegevens over de economische groei bekendmaakte, en veel mensen vroegen dan niet “Waarom was de groei 7,3%?” maar eerder “Waarom heeft de Chinese regering besloten te zeggen dat het 7,3% was?”.

In elk geval is het duidelijk dat de bevolking van China op een hoogtepunt is of binnenkort zal zijn; de beste gok is waarschijnlijk dat de bevolking al enkele jaren daalt. Maar waarom dit als een probleem beschouwen? Immers, in de jaren zestig en zeventig maakten veel mensen zich zorgen dat de wereld een overbevolkingscrisis tegemoet ging, waarbij China een van de grootste oorzaken van die druk was. En de Chinese regering zelf probeerde de bevolkingsgroei te beperken met haar beroemde eenkindpolitiek.

Waarom is bevolkingsafname dan geen goed nieuws, een indicatie dat China en de wereld in het algemeen minder mensen zullen hebben die beslag leggen op de hulpbronnen van een eindige planeet? Het antwoord is dat een afnemende bevolking twee grote problemen oplevert voor het economisch beleid. Deze problemen zijn niet onoplosbaar, mits intellectuele helderheid en politieke wil. Maar zal China de uitdaging aangaan? Dat is verre van duidelijk.

Vergrijzing

Het eerste probleem is dat een afnemende bevolking ook een vergrijzende bevolking is - en in elke maatschappij die ik kan bedenken zijn we afhankelijk van jongere mensen om oudere mensen te ondersteunen. In de Verenigde Staten zijn de drie grote sociale programma’s Social Security, Medicare en Medicaid; de eerste twee zijn expliciet gericht op senioren, en zelfs het derde besteedt het meeste geld aan oudere Amerikanen en gehandicapten.

In alle gevallen is de financiering van deze programma’s uiteindelijk afhankelijk van de belastingen die worden betaald door volwassenen op actieve leeftijd, en de bezorgdheid over de fiscale toekomst van Amerika op lange termijn vloeit grotendeels voort uit een stijgende afhankelijkheidsratio van ouderen - dat wil zeggen een stijgende verhouding tussen het aantal ouderen en het aantal mensen op actieve leeftijd.

Het Chinese sociale vangnet is relatief onontwikkeld in vergelijking met het onze, maar oudere Chinezen zijn niettemin afhankelijk van overheidssteun - vooral van het staatspensioen. En China’s afhankelijkheidsratio van ouderen schiet omhoog. Dit betekent dat China ofwel zijn ouderen veel economische pijn zal moeten berokkenen, ofwel de belastingen op jongeren sterk zal moeten verhogen, of beide.

Uitgaven op peil houden

Het andere probleem is subtieler maar ook ernstig. Om volledige werkgelegenheid te behouden moet een samenleving de totale uitgaven hoog genoeg houden om de productiecapaciteit van de economie bij te houden. Je zou kunnen denken dat een krimpende bevolking, die de capaciteit vermindert, deze taak gemakkelijker zou maken. Maar een dalende bevolking - vooral een dalende beroepsbevolking - heeft de neiging een aantal belangrijke soorten uitgaven te verminderen, vooral de investeringsuitgaven. Immers, als het aantal werknemers afneemt, is er minder behoefte om nieuwe fabrieken, kantoorgebouwen enzovoort te bouwen; als het aantal gezinnen afneemt, is er niet veel behoefte om nieuwe woningen te bouwen.

Het resultaat is dat een samenleving met een afnemende beroepsbevolking, ceteris paribus, een aanhoudende economische zwakte kent. Japan illustreert dit punt. De bevolking op actieve leeftijd piekte in het midden van de jaren negentig en sindsdien worstelt het land met deflatie, ondanks decennia van extreem lage rente. Recenter hebben andere rijke landen waarvan de demografie op die van Japan begon te lijken met soortgelijke problemen te kampen, hoewel deze problemen - tijdelijk, zou ik zeggen - opzij werden geschoven door de uitbarsting van inflatie die werd veroorzaakt door de beleidsreacties op COVID-19.

Om eerlijk te zijn ten aanzien van de Japanners, zij hebben het probleem van de bevolkingsafname betrekkelijk goed aangepakt door massale werkloosheid te voorkomen, gedeeltelijk door hun economie te ondersteunen met tekorten. Dit heeft geleid tot een hoge staatsschuld, maar er zijn geen aanwijzingen dat investeerders hun vertrouwen in de Japanse solvabiliteit verliezen.

Maar kan China - waar de bevolking op actieve leeftijd sinds 2015 daalt - de zaken even goed regelen? Er zijn goede redenen om sceptisch te zijn.

China heeft al lang een onevenwichtige economie. Om redenen die ik niet helemaal begrijp, zijn de beleidsmakers daar terughoudend geweest om de voordelen van de economische groei uit het verleden volledig door te geven aan de huishoudens, en dat heeft geleid tot een relatief lage consumentenvraag.

In plaats daarvan heeft China zijn economie in stand gehouden met extreem hoge investeringen, veel hoger zelfs dan die in Japan op het hoogtepunt van zijn beruchte zeepbel eind jaren tachtig. Normaal gesproken is investeren in de toekomst goed, maar wanneer extreem hoge investeringen botsen met een dalende bevolking, levert een groot deel van die investeringen onvermijdelijk een afnemend rendement op. Op dit moment lijkt de Chinese economie te steunen op een ongelooflijk opgeblazen vastgoedsector, die er zeker uitziet als een financiële crisis in wording.

Het zou dwaas zijn te veronderstellen dat China zijn demografische problemen niet aankan. Immers, als we het op langere termijn bekijken, is China een ongelooflijk succesverhaal. Het heeft zichzelf in slechts enkele decennia getransformeerd van een arme ontwikkelingsnatie tot een economische supermacht. Aan de andere kant ben ik oud genoeg om me een periode te herinneren dat zakenboeken met een samoeraikrijger op de cover in zwang waren, die beloofden de managementgeheimen te leren die Japan richting economisch wereldleiderschap brachten.

Het punt is dat voor economieën, net als voor beleggingsfondsen, prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten. We weten niet in welke mate de demografische uitdagingen China zullen doen struikelen, maar er zijn goede redenen om bezorgd te zijn. Ik heb pessimisten de situatie in China horen beschrijven als vergelijkbaar met die van het Japan van na de boom, zonder hetzelfde hoge niveau van sociale cohesie waardoor regering en samenleving de val konden opvangen.

Oh, en China is een supermacht, met een autoritaire en schijnbaar grillige leider. Ik denk niet dat het alarmerend is om je zorgen te maken over hoe het zal reageren als zijn economie het slecht doet.