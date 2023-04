Paul Kagame, een wrede dictator en een goede vriend van het Westen

Anjan Sundaram is journalist en de auteur van Breakup: A Marriage in Wartime.

Zijn greep op de macht is bijna onaantastbaar. Sinds hij meer dan twee decennia geleden president werd, heeft hij de grondwettelijke termijnen verlengd, de vrije pers de mond gesnoerd en andersdenkenden het zwijgen opgelegd. Journalisten zijn verbannen en zelfs vermoord, oppositieleden zijn gevangengenomen of dood aangetroffen. Zijn land is gereduceerd tot een tirannie.

Maar deze dictator is geen paria, zoals Vladimir Poetin in Rusland of Bashar al-Assad in Syrië. In plaats daarvan is hij een van de beste en meest betrouwbare vrienden van het Westen: Paul Kagame, president van Rwanda. Sinds hij in 1994 aan de macht kwam, heeft Kagame zich in de gunst van het Westen gewerkt. Hij is uitgenodigd om te spreken - over mensenrechten nota bene - aan universiteiten als Harvard, Yale en Oxford, en geprezen door prominente politieke leiders als Bill Clinton, Tony Blair en voormalig secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon.

Daar blijft het niet bij. Tot de westerse vrienden van Kagame behoren de FIFA, die in maart haar jaarlijkse congres hield in een glanzend sportcomplex in Kigali, en de NBA, die de African Basketball League organiseert, een competitie die onder meer in Rwanda wordt gespeeld. Europa’s grootste autofabrikant, Volkswagen, heeft een assemblagefabriek in Rwanda en grote internationale organisaties zoals de Gates Foundation en het World Economic Forum zijn nauwe partners. Westerse donoren financieren maar liefst 70 procent van Rwanda’s nationale begroting.

Maar de grootste steun voor Kagame vormt allicht de deal met de Britse regering om asielzoekers op te vangen die het Verenigd Koninkrijk worden uitgezet. Deze controversiële overeenkomst, die mogelijk in strijd is met het internationaal recht, heeft Rwanda’s reputatie als standvastige partner van westerse landen versterkt. Het Rwanda van Kagame is geen autoritair bolwerk meer, maar wordt nu geprezen als een toevluchtsoord voor mensen die de dictatuur ontvluchten.

Anti-imperialistische boodschap

Kagame dankt een groot deel van zijn succes aan zijn gesofisticeerde politieke retoriek, een kunstvorm die de Rwandezen ‘ubwenge’ noemen. Op nieuwsconferenties waar Rwandese journalisten hem zachte vragen stellen, zich bewust van de risico’s die ze lopen als ze zich al te kritisch opstellen, schittert Kagame. Vaak is het Westen zijn doelwit. Hij verkondigt consequent een anti-imperialistische boodschap over hoe Europa “de rechten van mensen schendt” en hekelt het ‘superioriteitscomplex’ van het Westen.

Deze houding maakt hem tot een belangrijke vertegenwoordiger van een nieuw type postkoloniale heerser. Ook andere populistische nationalistische presidenten zoals Recep Tayyip Erdogan in Turkije, Andrés Manuel López Obrador in Mexico en Narendra Modi in India voeden en gebruiken soortgelijke sentimenten bij hun bevolking en verheffen zichzelf als wereldleiders die niet langer gebonden zijn aan het Westen. Centraal in hun uitdagende toespraken staan vaak verwijzingen naar oude misdaden: bloedbaden, genocides en onteigeningen door Europese rijken die teruggaan tot de zestiende eeuw.

Dergelijke oproepen werken omdat de westerse leiders nog steeds slechts met tegenzin ‘spijt’ betuigen voor dergelijke wreedheden en zelden hun excuses aanbieden, deels uit angst dat hun land enorme bedragen aan herstelbetalingen zal moeten ophoesten. Daardoor blijven de grieven voortleven. Voor veel mensen in voormalige kolonies zijn die vernederingen uit het verleden nog steeds tastbaar aanwezig. Ze manifesteren zich vandaag in instellingen die gedomineerd worden door westerse belangen, zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, of in internationale onderhandelingen over handel en hulp. Postkoloniale leiders zoals Kagame winnen aan populariteit door te eisen dat het Westen boete doet voor zijn verleden, hoe onwaarschijnlijk dat ook is.

De prijs van het vermijden van excuses is echter dat westerse leiders hun morele gezag zien afnemen. In plaats daarvan gaan ze zich bezighouden met verzoenend gedrag: het aanbieden van lof en partnerschap in plaats van veroordeling. Misschien is deze dynamiek nergens duidelijker dan in Rwanda, waar Kagame een bijzonder sterke invloed heeft op westerse leiders omdat de grieven van het land van recente datum zijn. Hij is zeer bedreven in het opwekken van schuldgevoelens bij het Westen, en zijn opmerkingen komen hard aan.

Duistere waarheid

De genocide van 1994 die in Rwanda plaatsvond - waarbij bijna een miljoen Rwandezen, waaronder veel etnische Tutsi’s, werden vermoord - werd gepleegd onder de ogen van de vredesmacht van de Verenigde Naties, die ijverig rapporten over de moordpartijen opstelde terwijl men schijnbaar onmachtig was om deze te voorkomen. Hoewel de voormalige ambassadeur van Kagame in de Verenigde Staten en andere politieke bondgenoten hem ervan hebben beschuldigd de genocide in Rwanda te hebben ‘aangewakkerd’ en weinig te hebben gedaan om die te voorkomen, heeft hij zichzelf opgeworpen als de held die er een einde aan heeft gemaakt.

In geval van kritiek is de beproefde tactiek van Kagame westerse leiders hekelen die het lef hebben om armere landen de les te lezen over democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Zijn retoriek vindt weerklank in een wereld die wanhopig op zoek is naar Afrikaanse succesverhalen, niet in de laatste plaats in het Westen. In 2011 beschreef de journalist Tristan McConnell hoe de westerse steun voor Kagame werd ingegeven door “een oprechte wens om het imago van probleemcontinent te bestrijden” dat Afrika achtervolgt. Het jaar daarop noemde Time Kagame ‘de belichaming van een nieuw Afrika’.

Achter de verheerlijking schuilt een duistere waarheid. Sinds hij in 1994 aan de macht kwam als opperbevelhebber van het Rwandese leger, en later als president, heeft Kagame verkiezingen gemanipuleerd. In 2017 haalde hij bijna 99 procent van de stemmen. Veel van zijn tegenstanders zijn verdwenen, in sommige gevallen vermoord en in één geval nagenoeg onthoofd. De zelfbenoemde held die de Rwandese genocide zou hebben beëindigd, stond ook aan het hoofd van een leger dat volgens de VN verantwoordelijk was voor het doden van tienduizenden, misschien wel honderdduizenden Hutu’s en voor mogelijke daden die neer zouden komen op genocide na twee invallen in de Democratische Republiek Congo.

Maar ongeacht de historische gegevens creëert Kagame een alternatieve realiteit waarin het Westen de schuld draagt voor de kwalen van zijn land en hij de koene ridder is. Dit anti-imperialistische verhaal gaat voorbij aan berichten over dissidenten en journalisten die worden lastiggevallen, gevangengezet of tot ballingschap gedwongen. Het helpt niet dat accurate informatie over het land moeilijk te verkrijgen is: Kagame verbiedt kritische buitenlandse verslaggevers, zodat de internationale media vaak de regeringspropaganda herhalen.

De honger naar postkoloniale leiders die het opnemen tegen het Westen is volkomen begrijpelijk, die is geworteld in de manier waarop het imperialisme de betrekkingen tussen voormalige kolonies en voormalige koloniale machten blijft structureren. Gerechtigheid voor misdaden uit het koloniale tijdperk zou voor velen in de wereld welkom zijn, ook al zal dat waarschijnlijk niet snel gebeuren. Op zijn minst zouden westerse leiders - te beginnen met die van het Verenigd Koninkrijk - iets eenvoudigs moeten doen: namelijk ermee ophouden dictators als Kagame te belonen.