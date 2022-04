Paul De Grauwe: ‘Wie betaalt de koopkrachtvermindering in België?’

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Het Belgische systeem van automatische loonindexering blijft de gemoederen beroeren. Ook in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, toen de inflatie nog hoger was dan vandaag, was dat zo. Dat leidde ertoe dat in 1982, toen de Belgische frank werd gedevalueerd, het loonindexeringsmechanisme tijdelijk buitenspel werd gezet. Een ‘indexsprong’ was het eufemisme dat toen werd gebruikt. Zo’n operatie werd nog eens herhaald in de jaren 90.

Telkens was het argument dat een indexsprong nodig was om de competitiviteit van de Belgische ondernemingen te herstellen. Die was verslechterd omdat de prijsstijgingen van ruwe olie door de automatische loonindexering doorgerekend werden in de lonen, terwijl de Belgische exportbedrijven die kostenstijgingen niet konden doorrekenen in hun verkoopprijzen in het buitenland.

Zal de geschiedenis zich herhalen? Dat was de vraag waarmee ik mijn column van 1 februari dit jaar besloot. Nogal wat economen vrezen inderdaad dat de geschiedenis zich aan het herhalen is en pleiten opnieuw voor een indexsprong.

Het klopt dat de lonen vandaag in België snel stijgen ten gevolge van de automatische loonindexering. Zullen we niet snel aan competitiviteit verliezen als de lonen in andere landen niet even snel stijgen? Ik heb in mijn column van 1 februari betoogd dat de lonen in andere eurolanden op termijn ook gaan stijgen, omdat werknemers daar hogere looneisen zullen stellen om te compenseren voor de hogere inflatie. Maar dat kan nog een tijdje duren, waardoor België tijdelijk een verlies aan competitiviteit zal lijden.

Er is nog een probleem. De olie- en gasprijsstijgingen betekenen dat de koopkracht van België in zijn geheel verslechtert. Iemand zal dat moeten dragen.

In de jaren zeventig en tachtig was het zo dat de ondernemers en de kapitaalbezitters onder druk stonden. Hun winsten waren laag en daalden. En dus was het normaal dat het de werknemers waren die de last van de koopkrachtdaling zouden dragen. De indexsprongen werden de techniek om dat te bewerkstellingen. Die indexsprongen waren in feite een verdoken belasting op arbeid ten voordele van het kapitaal. Zij die nu pleiten voor een nieuwe indexsprong houden dus een betoog voor een nieuwe belasting van arbeid ten voordele van kapitaal. Moet zo’n herverdeling ten voordele van het kapitaal vandaag herhaald worden? Mijn antwoord is nee.

De situatie is grondig verschillend van de jaren zeventig en tachtig. Toen was de winstgevendheid van de Belgische ondernemingen laag. Vandaag zijn de Belgische ondernemers heel winstgevend geworden. Een recente studie van de Nationale Bank toont aan dat de bruto winstmarges van de Belgische bedrijven een stevige klim hebben gekend. In 2014 bedroeg die marge gemiddeld 39 procent; in 2021 was die opgelopen tot meer dan 45 procent. Bovendien blijkt uit die studie dat die gemiddelde winstmarge significant hoger is dan die van de Nederland, Duitsland en Frankrijk, de referentielanden in elke discussie over competitiviteit.

Die cijfers hebben betrekking op de bruto winstmarges, dus vóór belastingheffing. Gedurende dezelfde periode daalde de vennootschapsbelasting van 33 procent naar 25 procent. Dit impliceert dat de winstmarges na belasting nog meer zijn gestegen.

Voeg daaraan toe dat het loonaandeel in het bruto binnenlands product sinds de jaren zeventig systematisch is gedaald ten voordele van het kapitaal, en de conclusie is onvermijdelijk. Een herhaling van een indexsprong zou misplaatst zijn. Anders uitgedrukt: terwijl in de jaren zeventig en tachtig stevige argumenten bestonden om te herverdelen van arbeid ten voordele van kapitaal, is dat vandaag niet meer het geval. Integendeel, vandaag zou het omgekeerde moeten gebeuren, met name een herverdeling van kapitaal naar arbeid. Als het land ten gevolge van de olie- en gasprijsstijgingen koopkracht verliest, dan vereist de huidige economische situatie dat het kapitaal wordt aangesproken, niet de arbeid.

Hoe kan dit? Heel eenvoudig, door een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting. Die is onlangs verlaagd van 33 procent naar 25 procent. Mijn voorstel is het tarief van de vennootschapsbelasting gedurende één jaar weer op 33 procent te brengen.