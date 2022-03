Paul De Grauwe: er is voldoende gas in de wereld. Waarom zijn de prijzen dan zo hoog?

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Het prijsmechanisme is een wonderbaarlijke uitvinding van de mensheid. Het maakt het mogelijk om problemen van schaarste, en die zijn er in overvloed, een oplossing te geven. Het mechanisme dat daarvoor zorgt is buitengewoon eenvoudig en daarom ook heel krachtig.

Algemeen gesteld: als er schaarste is van een bepaald product stijgt de prijs. Die prijsstijging geeft aan de producenten de prikkels om meer van dat product te produceren want dan maken ze meer winsten. Diezelfde prijsstijging geeft aan de consumenten de omgekeerde prikkel, namelijk om minder te consumeren. Die twee reacties van de producenten en de consumenten zorgen ervoor dat de schaarste verdwijnt.

Het leuke aan dit prijsmechanisme is dat het een oplossing biedt aan problemen van schaarste zonder dat de overheid er zich hoeft mee te bemoeien. De oplossing gebeurt op een gedecentraliseerde wijze en geeft een maximale ruimte aan individuele vrijheid. Mijn liberaal hart smelt.

Maar er zijn ook problemen met de werking van dit mechanisme. Het belangrijkste is dat dit mechanisme geen rekening houdt met alle kosten die nodig zijn om producten te maken. De externe kosten (uitstoot schadelijke stoffen) zitten niet in de prijs verwerkt en dus zijn die prijzen te laag en geven ze de verkeerde prikkels aan producenten en consumenten. Ik zal het in deze column niet hebben over dit probleem, wel over het probleem waarmee we nu te maken hebben: de sensationele prijsstijgingen van gas en ruwe olie.

De gas- en olieprijzen zijn op fenomenale wijze gestegen sinds de economische heropleving van 2021. Die heropleving was buitengewoon sterk en deed de vraag naar goederen en dus ook naar energieproducten zoals gas en olie sterk stijgen. Aan de aanbodzijde leidden aanvoerproblemen tot vertragingen in de toeleveringen. Dat creëerde een cocktail die sterke prijsstijgingen van energieproducten mogelijk maakte.

Die twee factoren zijn evenwel onvoldoende om de spectaculaire prijsstijgingen te verklaren. Vooral de gasprijzen stegen enorm. Vergeleken met de gemiddelde prijs gedurende het decennium van voor de pandemie bereikten de gasprijzen in het begin van dit jaar een niveau dat tienmaal hoger lag. Een stijging van 1.000 procent; een ongeziene ontwikkeling. De ruwe olieprijzen stegen ‘maar’ met 100 procent in vergelijking met de prijs juist voor de pandemie.

Dergelijke prijsstijgingen zijn niet te verklaren door de economische heropleving en de strubbelingen aan de aanbodzijde. Een groot deel van de verklaring moet worden gezocht in speculatie. Gas- en olieprijzen worden sterk beïnvloed door de termijnmarkten. Dat zijn markten voor leveringen in de toekomst. De prijzen op de termijnmarkten worden gedreven door verwachtingen over de toekomst. Vandaag overwegen pessimisme en vrees, vooral als gevolg van de onzekerheden veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Die prijzen weerspiegelen meer paniek dan objectieve factoren. Want in feite is er voldoende gas in de wereld. Hieruit volgt dus ook dat de hoge gasprijzen een tijdelijk fenomeen zijn.

Men zou kunnen stellen dat de hoge olie- en gasprijzen de juiste signalen geven. Ze dwingen consumenten zuinig om te springen met energie en naar alternatieven uit te kijken. Het probleem is echter dat gasprijzen die in korte tijd met 1.000 procent stijgen een heel destructief effect hebben op de economie. Ze kunnen talloze ondernemingen in het faillissement duwen en de economische heropleving in de grond boren. Wat kan eraan gedaan worden?

Een mogelijkheid bestaat erin de gasprijzen tijdelijk op een lager niveau te blokkeren. Dat zal niet gemakkelijk zijn omdat die prijzen op internationale markten tot stand komen. België zou in de kortste keren zonder gas komen te zitten als de Belgische overheid de gasprijzen verlaagt.

België kan wel op een andere manier de prijszetting aanpakken. De elektriciteitsproducenten in België produceren elektriciteit met een mix aan gas, kernenergie en hernieuwbare energie. De prijs van elektriciteit wordt echter bepaald door de kosten van de duurste energiebron (gas), de ‘marginale kosten’. Dit leidt tot fantastische winsten in de productie van elektriciteit op basis van kernenergie en hernieuwbare energie. Dit kan anders. De Belgische overheid zou een maximale elektriciteitsprijs kunnen opleggen die rekening houdt met de gemiddelde kostprijs van elektriciteitsproductie. Kan dat wettelijk wel? Ja, dat kan door een wet in het parlement.

Zo’n ingreep zou leiden tot een lagere prijs (maar nog altijd hoger dan voor de pandemie); de elektriciteitsmaatschappijen zouden nog een redelijke winst kunnen maken; en de consumenten zouden nog altijd een prikkel hebben om zuinig om te springen met energie. De ingreep zou ook geen budgettaire implicaties hebben.

Een win-winsituatie zou je denken. Benieuwd of de Belgische regering ook zo denkt.