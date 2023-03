Partijen geven steeds minder uit aan campagnes, en dat is niet per se een goede zaak

Volgend jaar rond deze tijd trekt de verkiezingscampagne zich langzaam op gang. Toch zullen we daar op dat moment nog niet veel van merken. Partijen zijn zuinig als het aankomt op campagne voeren. Niet dat ze er geen geld voor hebben, integendeel zelfs. Maar ze mogen het niet uitgeven aan de campagne, of slechts in beperkte mate. Er is immers een wettelijk plafond voor de verkiezingsuitgaven. Dat plafond wordt geleidelijk aan lager. Terwijl de partijen steeds meer geld in kas hebben, mogen ze daarvan een steeds kleiner deel uitgeven aan de campagne. Hoe kan dat nu ?

De overheidsfinanciering voor de partijen wordt jaarlijks geïndexeerd. Logisch, zeggen de politici, want ook voor ons wordt alles duurder. Zeker in tijden van hoge inflatie zou de overheidsfinanciering wegsmelten zonder indexering. Juist daarom wil de N-VA de indexering afschaffen voor de federale dotatie. Dat is een elegante manier om die ballon geleidelijk aan te laten leeglopen, aldus Bart De Wever. De meerderheidspartijen hebben dat voorstel echter weggestemd. Ze hebben liever dat de lucht in de ballon blijft.

Of dat terecht is of niet laten we hier even in het midden. Maar de regering is niet consequent. Terwijl de ballon van de subsidies opgeblazen blijft, ontsnapt de lucht uit een andere. Want de maximumbedragen voor de verkiezingsuitgaven worden niet geïndexeerd. Ze dalen dus in reële termen. Volgend jaar zal een politieke partij 1 miljoen euro kunnen uitgeven. Dat bedrag dateert van het jaar 2000. Omgerekend naar prijzen van vandaag zou dat miljoen van toen nu 1.685.209 euro waard zijn. Met andere woorden, het maximumbedrag vandaag is nog maar 60 procent waard van wat het was in 2000, en in 2024 zal dat nog minder zijn.

Geld over de balk gooien

Als de partijen hun subsidie verhogen omwille van de stijgende levensduurte, dan moeten ze ook die maximumbedragen optrekken. Want politieke propaganda wordt even goed duurder. Het gekke is dat de wet wel degelijk voorziet in een indexering van de uitgavenplafonds. Dat dient te gebeuren via een in ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. Alleen is dat er nooit gekomen. De indexering van de partijdotatie gebeurt daarentegen automatisch.

Pleiten voor een indexering en dus een verhoging van de uitgavenplafonds komt natuurlijk niet zo sympathiek over. Is het echt nodig dat de partijen nog meer geld over de balk gooien voor de campagne?

Alleen moet men daarbij het volgende bedenken. Als de subsidies worden aangepast aan de levensduurte, en de uitgavenplafonds niet, dan ontstaat er een groeiende kloof tussen de inkomsten van de partijen en de verkiezingsuitgaven. Ooit werden de dotaties ingevoerd om de uit de pan swingende campagnekosten te financieren. Maar het deel van de subsidie dat de partijen kwijt kunnen in de verkiezingscampagne wordt steeds kleiner. Dat overtollige geld gebruiken ze dan maar om te beleggen en een vermogen op te bouwen. Hebben we dat dan liever?

Als je de partijfinanciering verhoogt en de uitgavenplafonds verlaagt, dan werk je ook het fenomeen van de permanente campagne in de hand. Want die plafonds hebben enkel betrekking op de sperperiode, die begint vier maanden vóór de verkiezingen. Het geld dat ze te veel hebben geven sommige partijen dan uit de maanden en zelfs de jaren voordien. Vandaar de peperdure Facebook-campagnes waarmee we momenteel om de oren worden geslagen. Vinden we dat dan wel oké?

Particratie

Indirect versterkt dit systeem ook de particratie. Van de partijen zelf en de topkandidaten op de lijst zou je nog kunnen zeggen dat ze ook zonder indexering genoeg mogen spenderen tijdens de campagne. Maar dat geldt zeker niet voor de lager geplaatste kandidaten, die slechts 5.000 euro mogen uitgeven. Geïndexeerd zou dat vandaag 8.426 euro zijn. Voor opvolgers gaat het slechts om 2.500 euro, geïndexeerd 4.213 euro. Die mindere goden hebben daardoor steeds minder financiële bewegingsruimte om een individuele campagne te voeren waarin ze eigen accenten kunnen leggen. Ze zijn steeds meer verplicht om uit de handen van de partij te eten. Door niet te indexeren knijpen we de campagne van de gewone kandidaten langzaam maar zeker dood. Willen we dat echt?

Dit zijn allemaal vragen waarover een geloot burgerpanel zich vanaf volgend weekend zal kunnen uitspreken. Er kan worden gediscussieerd over de zin van zulke burgerdemocratie. Maar in dit geval lijkt het toch een welgekomen initiatief. Het gaat hier om een weinig ideologische kwestie waar de burgers zelf geen direct belang bij hebben en die politiek volledig geblokkeerd is.

Bovendien toont de kwestie van de indexering nog maar eens aan dat we de partijfinanciering niet enkel aan de politici mogen overlaten. Ze indexeren enkel als dat past in hun kraam: de dotaties wel, maar de uitgavenplafonds niet. Ze willen liefst zoveel mogelijk centen, maar lijken daarvan zo weinig mogelijk te willen besteden aan communicatie met de burger tijdens de verkiezingscampagne. Erger nog, ze beloven in de wet om de uitgavenplafonds te indexeren, maar vertikken het om hun eigen wet uit te voeren. Dan is het niet slecht dat een burgerpanel dit alles eens kritisch en onbevangen tegen het licht houdt.