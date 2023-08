Paradoxaal dat wij toerist willen zijn op een plek met zo weinig mogelijk toeristen

Maud Vanhauwaert is columnist.

Hoe paradoxaal toch dat wij zo graag toerist willen zijn op een plek met zo weinig mogelijk toeristen. Of laat ik spreken voor mezelf. Ik belandde bij het reisbureau Pluto, gespecialiseerd in ‘bestemmingen waar geen hol te beleven valt’. “U komt op het goede moment,” zei de verkoopster met lijzige stem, “deze week hebben we bijzonder saaie aanbiedingen. Neem nu Lebbury.” Op een wereldkaart priemde ze in de buik van Engeland. “Er valt helemaal niets te beleven en er zijn dan ook geen toeristen!” Een week later plofte ik neer op een bed in het hotel Dull as Dishwater en toen ik die middag door het verlaten stadje wandelde werden mijn zintuigen aangenaam versuft. Ik schreef een kaartje naar mijn ouders. Dat het echt geen plek was om over naar huis te schrijven. Bijna waande ik me er de enige toerist, tot ik op een straathoek iemand zag sukkelen met een stadsplan. Ik deed me voor als local en stuurde hem weg naar Tsjakkamakka.