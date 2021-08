Pakt België eindelijk ook een medaille voor zijn strafbeleid?

Minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) laat er geen gras over groeien. In negentien gemeenten bestaan inmiddels plannen om kleinschalige detentiehuizen in te planten. Wij pleiten met vzw De Huizen sinds 2012 voor deze penitentiaire paradigmashift. De geest rijpt nu eenmaal traag, zeker als het om gedetineerden gaat. Maar we zijn blij met de durf en de daadkracht van deze regering om er eindelijk werk van te maken.

Er is ook een maar. Een grondige voorbereiding is een voorwaarde voor elk geslaagd project. Bij uitstek voor zo iets gevoeligs als straf. Kleinschalige, in de samenleving verankerde detentie start het best van onderuit. De lokale besturen en de lokale organisaties die met diverse moeilijke doelgroepen werken, kennen hun pappenheimers het best. Het zijn zij die leven met ‘moeilijke jeugd’. Dat zij honderduit betrokken worden wanneer er ook dient te worden gestraft, blijkt dan ook de beste garantie voor succes.

Haast en spoed zijn in deze zelden goed. Maar in december komen de eerste kortgestraften al terug naar de gevangenissen. Zo besliste het parlement tijdens de vorige legislatuur al. Dus dient er snel geschakeld te worden. Zo werkt de politiek nu eenmaal. Onder druk.

Het is goed om die druk aan te wenden. We weten bij ervaring dat de Belgische politiek enkel op die manier in beweging komt. Maar elk zijn rol. Als pleitbezorger en kenniscentrum inzake kleinschalige detentie dient vzw De Huizen trouw aan zijn statuten aan de beleidsmakers goede raad te blijven geven, ook en zeker in dit stadium. De goede raad luidt in dezen: hardlopen heeft geen zin, je moet op tijd vertrekken.

Gelukkig is de start al lang genomen. Vzw De Huizen heeft al die tijd niet stil gezeten. Het bestuur moet niet starten van nul. In verschillende gemeenten zijn er voorbereidende gesprekken geweest, zijn er sites op hun merites beoordeeld. We stellen dan ook voor om daar van start te gaan en goed te luisteren naar wat men daar in gedachten heeft. Men kijkt in die steden en gemeenten (al lang) uit naar nationaal initiatief en nationale steun voor de realisatie van deze projecten. Een detentiehuis is immers niet louter een last, zoals het te dikwijls wordt voorgesteld of begrepen. Het biedt ook een meerwaarde voor de onmiddellijke omgeving, op vlak van tewerkstelling, maar ook op sociaal, economisch en cultureel vlak. Een detentiehuis kan diensten leveren aan de buurt. Een repair shop, een strijkwinkel, een hondenasiel. Ik noem maar wat.

Als men op die voorbereidingen voortbouwt, kan men daar in enkele maanden tijd zeker werk maken van zinvolle kleinschalige detentie.

Voor een eerste keer kan België ook op dit achtergesteld terrein weer voorsprong nemen. Het hoeft toch niet altijd op Europese veroordelingen uit te draaien. We kunnen ook op dit domein eens een medaille proberen pakken.