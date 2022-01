Oververhitte vastgoedprijzen? Nee hoor, wij verkiezen gewoon flexibiliteit forever.

Jana Antonissen is journalist.

“Ik vroeg me dus af… aangezien de reparaties pas over een zevental weken uitgevoerd worden en die vochtplekken toch een gezondheidsrisico vormen… zouden we de komende maand misschien minder, ahum, huur kunnen betalen?”

Een halve seconde blijft het stil aan de andere kant van de lijn.

“Nee, daar ga ik echt niet mee beginnen. Ik kan er toch niet aan doen dat die regenpijp kapot is?”

“Nee, natuurlijk niet,” geef ik toe, “maar ik toch ook niet?”

“Gezondheidsrisico”, briest mijn huisbazin. “Astma krijg je enkel als je jarenlang in een beschimmelde zolderkamer leeft. Verluchten jullie wel genoeg?”

“Misschien kan u wel een tijdelijke oplossing voorzien? Een likje verf ofzo?”

“Kijk, als jij wilt dat ik daarvoor 300 kilometer afleg, dan zal ik dat doen. Maar…” Ze ademt diep uit in mijn oorschelp. “…uiteindelijk is dit een kwestie van mentaliteit, hoe je in het leven staat. Ook als huurder moet je je verantwoordelijkheid opnemen. Daarbij, jij hebt toch een man in huis?”

Zeven op de tien Belgen wonen in een huis of appartement dat zij, of hun gezinsleden, bezitten. Zelf heb ik niet zo’n last van die beruchte baksteen in de maag. Maar dat zeg ik ook gewoon maar omdat ik er het budget niet voor heb. Ik zou graag een eigen tweeslaapkamerappartement met veel licht en balkon in de hoofdstad bezitten. Een vakantiehuis in Lanzarote lijkt me overigens ook wel wat.

ERA, een van de grote vastgoedmakelaarsketens in ons land, voorspelde voor dit jaar de comeback van de huurmarkt. “De levensstijl van de jongeren van vandaag verandert: ze zoeken meer flexibiliteit en durven gemakkelijker van woning veranderen. Dus de vraag naar huren stijgt. Ook de bevolking blijft groeien én het aantal huishoudens stijgt zelfs los van die bevolkingsgroei: gezinnen zijn steeds meer gefragmenteerd”, zei Johan Krijgsman, de CEO van ERA, in Business AM.

Een voorwaarde om tot de gilde van vastgoedmakelaars te mogen toetreden is de gave om overal een gouden randje bij te verzinnen. Zo is een keuken zonder kookplaten een interessante uitdaging, en een douchecabine naast het aanrecht gewoon gezellig.

Oververhitte vastgoedprijzen? Nee hoor, wij verkiezen gewoon flexibiliteit forever.

Overigens gaan ook de huurprijzen omhoog. Het enige dat helaas constant blijft, is het agressieve relativeringsvermogen van de doorsnee huisbaas; een trekje dat hij deelt met de vastgoedmakelaar, maar dan minder opgewekt. Er valt dan ook niets meer te verkopen.

Toen ik nog in Antwerpen woonde, informeerde ik eens bezorgd bij de huisbaas waar de verdelgers bleven. Antwoordde die man dat ik duidelijk nog nooit in een grote stad gewoond had. Anders had ik wel geweten dat een rattenplaag heel normaal is.

Ondertussen groeit in het epicentrum van de gele kringen op mijn woonkamermuur een grijsgroen organisme. Maar dat is heel normaal. Ik huur tenslotte in België.