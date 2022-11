Overlijdensberichten in de krant uitpluizen: ongeveer iedereen doet het. Zij die zeggen van niet liegen

Mark Coenen is columnist.

“Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood”, dichtte J.C. Bloem ooit, maar ik denk dezer dagen toch meer aan de dood van anderen dan aan die van mij.

Dat is weer de verdienste van de media, die in samenspraak met de kerk beslist hebben dat dit de week der doden is, beschikbaar in vier kleuren met bijbehorende advertentietarieven. Men kan geen herfstblad inkijken of er staat wel iets in over de eindeloze slaap: alsof we alleen maar in de eerste week van november last hebben van de afwezigheid van geliefden die zonder stuurman de rivier van het leven overgestoken zijn in een lek bootje.

“Er zijn vergeelde rituelen die een rol blijven spelen”, dichtte onze zo gemiste volkspoëet Stijn De Paepe drie jaar geleden, in een gedicht dat ook te lezen valt in een - niet toevallig, want men moet het ijzer smeden wijl het heet is - net nu uitgekomen verzameling van zijn mooiste dagverzen, die voor geen geld de uwe kan zijn en te betrekken is in elke goede boekhandel.

Mooiste dagverzen? Alsof er lelijke waren, mompelt u nu helemaal terecht.

Een ritueel dat voor gediplomeerde sombermansen elke dag van het jaar werkt, en niet alleen in november, is het uitpluizen van overlijdensberichten in de krant: ik maak mij sterk dat ongeveer iedereen dat doet. Zij die zeggen dat niet te doen liegen.

Er tellen - bij lezing in stilte - twee parameters: of de naam bekend voorkomt en of de geboortedatum van de afvallige qua jaartal ver genoeg van de onze ligt. Zo kan ik geen traan laten voor medeburgers van wie bij hun al dan niet schielijk verscheiden blijkt dat ze de Eerste Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog, daarentegen, is al kantje boord, en iedereen van na Expo ’58 die zijn kaas laat, doet de rillingen tappelings langs de rug lopen, want die zijn jonger dan ik.

Mijn oog valt op een bericht van iemand wiens naam mij bekend voorkomt, en verdomd: hij is het.

Denkend aan hem kon ik niet slapen en niet slapend dacht ik aan hem. De hele vijfde Latijnse. Wat heb ik hem en zijn voor mij onbegrijpelijk vak hevig gehaat: zoals een puber iedereen en alles haat wat hij niet snapt. Wij snapten elkaar niet.

Zovele jaren later kom ik hem tegen in zo’n bericht dat hij zelf nooit zal lezen. Hij is jonger dan ik dacht, maar gelukkig al wel van voor de Tweede Wereldoorlog.

Als je 16 bent, lijkt iedereen ouder dan 18 een oude zak, maar toen hij voor de klas stond, was hij een prille dertiger met een bijnaam.

Die ben ik vergeten.

De rest niet.