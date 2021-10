Over welke middenklasse heeft Georges-Louis Bouchez het eigenlijk?

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

De beslissing om het belastingvoordeel bij de aankoop van een tweede of derde woning dan toch niet af te schaffen, geeft de aanzet tot een boeiend debat. Over het beperkte nut van dit fiscale cadeautje zijn de meningen niet eens zo verdeeld. Zelfs premier De Croo (Open Vld) trekt er de handen van af. Alleen de MR, met voorzitter Georges-Louis Bouchez op kop, blijft kordaat achter de maatregel staan. Vooralsnog met succes.

Interessant is dat kritiek op het behoud van dit fiscale privilege wordt weggezet als afgunst. De kritiek zou een illustratie zijn van de overtuiging dat succes verdacht is en dat niemand iets meer mag hebben dan een ander. Een illustratie kortom van een bijna communistisch streven naar algemene gelijkheid.

Maar dat is het punt helemaal niet. Een tweede, derde of vierde verblijfplaats is van harte gegund aan al wie dat wil en het zich kan veroorloven. De kwestie is of de overheid haar middelen, die ze door ons, belastingbetalers, ter beschikking krijgt, het meest doelmatig inzet door die aanschaf fiscaal te ondersteunen. Wie het nieuws van de voorbije maanden volgt, komt meteen op andere beleidsprioriteiten die nog altijd ondergefinancierd blijven. Al die problemen raken uiteraard niet opgelost door de afschaffing van één fiscale maatregel, maar het is wel zeker dat met een opruimactie in ’s lands fiscale koterij nog wat winst te boeken valt.

Ook de middenklasse heeft baat bij een rationeler fiscaal beleid. Nochtans zegt meneer Bouchez dat juist hij voor de middenklasse opkomt door het fiscale voordeel voor een bijkomende woonst te verdedigen. Ook dat is interessant, omdat het de vraag opwerpt: over welke middenklasse hebben we het hier?

Cijfers brengen hier verheldering. Slechts 4 procent van de Belgen bezit een tweede verblijf. Dat is dus niet dé middenklasse. “Als je 3.000, 4.000 of 6.000 euro per maand verdient en een gezin hebt, ben je niet rijk”, stelt de MR-voorzitter. Dat klopt, maar arm ben je ook niet. Verdien je 5.000 euro of meer dan behoor je tot de 15 procent hoogste inkomens van het land. Dat is dus ook niet dé middenklasse.

Het is een goocheltruc die de grote vermogens graag inzetten: de illusie opwekken dat wat hen ten goede komt eigenlijk de brede middenklasse dient. Afschaffen van een fiscaal voordeel voor tweede verblijven is een logische maatregel in tijden van budgettaire schaarste. Toch wordt ook die maatregel voorgesteld als een ‘platte’ belasting die iedereen treft. En dus verandert er niets.

Dat gaat juist ten koste van de bredere laag in de werkende middenklasse. Die moet nog altijd pendelen met aftandse treinen, wordt beveiligd door een aftands leger en stuurt haar kinderen naar scholen die nog amper onderwijspersoneel vinden. Dat is, zoals politici graag zeggen, inderdaad een kwestie van ‘keuzes’.