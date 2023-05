Over het gebrek aan kinderopvang én personeel spreekt King Connah niet. Hondenfluitjes in overvloed, dat wel

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Vanmorgen maakte ik voor het eerst sinds ik in gips gevangen zit een wandeling met mijn hondje Mr. Wilson. Hij verstaat er niets van. Al weken wandel of aai ik hem niet meer, want als ik niet oppas sla ik met het gips tegen zijn neus – een beetje oppervlakkig gefrutsel met drie linkervingers achter zijn oren is het enige wat nog lukt – en vanmorgen merkte ik hoe nuttig armen zijn om je evenwicht te bewaren.

Bij het ontwijken van een fietser viel ik bijna om en het is waarschijnlijk raadzaam om toch maar binnen te blijven. Fijn was het wel om even de huiskamer te ontvluchten. Het deed deugd om de wereld in te stappen in plaats van erdoor overspoeld te worden via de kijkbuis en digitale kranten.

Net zoals ik zelf geen boterham kan smeren, heb ik ook de grootste moeite om een blad om te slaan zonder dat het boek van mijn schoot afglijdt. Is het een dik boek dan krijg ik het niet opgetild, een krant niet geplooid en er blijft me weinig anders over dan lezen op mijn iPad, scrollend met die ene vinger waarmee ik deze column tik.

Tv-kijken kan wel. Iets wat ik normaal weinig doe. De onzin die je kamer instroomt is nauwelijks te harden. Met open mond kijk ik naar onze politici. Is het omdat ik gevangen zit dat hun uitspraken me als natte dweilen om de oren slaan?

Ik word ronduit misselijk als ik King Connah bezig hoor over kinderbijslag, verplichte crèches en de misdaad die vrouwen begaan als ze ervoor kiezen om zonder uitkering bij de hummeltjes te blijven die ze nog maar pas op de wereld hebben gezet. Allemaal profiteurs.

Ook het wantrouwen in ouders is stuitend. Maar bovenal wordt er geen seconde stilgestaan bij de kinderen zelf. Over hun noden wordt niet gesproken, namelijk: rust, aandacht, veiligheid en warmte in de eerste levens­jaren.

Integendeel, het wordt verkocht als uitermate positief, het stimuleert hun sociale vaardigheden, terwijl we uit wetenschappelijk onderzoek al lang weten dat baby’s en peuters pas vanaf hun derde – u weet wel, na de befaamde 1.000 dagen – toe zijn aan sociale interactie.

De stress die door hun lijfjes giert en mee de ontwikkeling van hun hersenen beïnvloedt, als ze een van de negen of meer kinderen zijn met één kinderverzorger, daar hoor ik niets over, over het gebrek aan kinderopvang én personeel spreekt hij niet. Hondenfluitjes in overvloed, dat wel! Schril en luid.

Volgens Bart De Wever dan weer is het verbod vanaf augustus op bovengronds parkeren voor niet-bewoners van A. een copernicaanse revolutie! Zijn we achterlijk? In Italië zijn de stadscentra al tientallen jaren autovrij.

Wat kunnen die politici overdrijven, app ik naar een vriend.

“De overdrijving is de ­achterkant van de waarheid”, antwoordt hij.

