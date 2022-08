Over heel Vlaanderen zou de overheid massaal moeten inzetten op ontharding en het aanplanten van bomen

Stavros Kelepouris is journalist.

Voorlopig komen er geen nieuwe maatregelen tegen de droogte. Maar leid daar vooral niet uit af dat de droogte onder controle is. De toestand blijft ernstig, benadrukt de bevoegde adviesgroep. En voortaan zal de droogtecommissie iedere week samenkomen om de situatie te evalueren. Door de aanhoudende hitte is waakzaamheid nodig.

Warme zomerdagen zijn allesbehalve nieuw. Maar het valt niet te ontkennen dat uiterst warm weer steeds vaker voorkomt, en dat steeds vaker geflirt wordt met records. De voorbije negen zomers staan allemaal in de ranglijst met 25 warmste zomers in ons land, volgens KMI-meteoroloog David Dehenauw. Het zorgt ervoor dat zomerse maatregelen om waterverspilling tegen te gaan stilaan een even vertrouwde Vlaamse traditie worden als ‘allee, op de goei stemmen, hè’ op verkiezingsdag.

Nochtans is er geen reden waarom we van de jaarlijkse weerkerende alarmfase een aanvaarde gewoonte moeten maken. Dat de zon schijnt is niet te voorkomen, maar het effect ervan kan wel degelijk gemilderd worden. Helaas blijven mitigerende maatregelen in dit land grotendeels beperkt tot goedbedoelde initiatieven, die niet altijd even goed uitvallen.

Voor een pijnlijke illustratie daarvan volstaat het om vanop de redactie van De Morgen uit het raam te kijken naar het zopas heraangelegde Mediaplein, geprangd tussen de achterzijde van het Antwerpse Centraal Station en het hoofdkantoor van deze krant.

“Een nieuwe groene long in een dichtbevolkte wijk”, schreef Antwerps schepen Annick De Ridder onlangs triomfantelijk op haar Facebook-pagina. Wie nu denkt aan het Zoniënwoud: helaas. In werkelijkheid is het gerenoveerde Mediaplein een stenen woestenij met tien armtierige boompjes en vier lekkende kraantjes in de grond die moeten doorgaan voor fonteinen.

Het Mediaplein is symptomatisch voor een beleid dat wel weet hoe we de gevolgen van klimaatverandering in de stad moet aanpakken, maar er ook niet al te veel zin in heeft. Bomen zijn de meest kostenefficiënte airconditionings die we hebben. Pleinen vol steen zijn de beste manier om stedelijke hitte-eilanden in stand te houden en de waterhuishouding tegen te werken. Toch wordt nog al te makkelijk gekozen voor die laatste optie, terwijl bomen al te vaak een bijgedachte blijven in de opmaak van stad- en gemeenteplannen. Brussel, Leuven, of Antwerpen: overal valt dezelfde vaststelling te maken.

Het verbijsterende is dat de verwoestende kracht van extreem weer nog maar een jaar terug delen van ons land onder water zette en tot enorme menselijke drama’s leidde. Er zijn weinig excuses voor de vaststelling dat ruimtelijke ingrepen intussen nog steeds de realiteit van de klimaatverandering kunnen negeren.

Over heel Vlaanderen zou de overheid massaal moeten inzetten op ontharding en het aanplanten van bomen. Maar ondanks de allang aangekondigde betonstop neemt de verharding in Vlaanderen enkel toe. Te vrezen valt dat het eerst erger moet worden voor de harde noodzaak op alle beleidsniveaus is doorgedrongen.