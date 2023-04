Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Druilerig en nat is het buiten. Een dag om onder een dekentje op de bank te liggen en te verdwijnen in een boek of film, terwijl het huis zich vult met de geur van soep.

Een beetje verloren kijk ik om me heen. Nu mijn drie gratiën, dat zijn mijn twee dochters en jongste zus, wat anders te doen hebben dan te komen brunchen op zondag, ligt de dag voor me als een eindeloos en besneeuwd landschap. Ongerept en maagdelijk, geen voetspoor of pootafdruk te zien, ik zal de eerste en enige zijn die deze dag betreedt.

Niemand komt me tegemoet, niemand wacht me op. Een dag waarop niets moet.

Binnenkort heb ik jaren voor de boeg waarin ik zelfs officieel niets meer moet. Over exact veertien dagen ben ik met pensioen.

Ik verslik me in de gedachte.

Als kind leek het een ­eeuwigheid te zullen duren voor het zover was, als ik het al zou halen. Het leek me ­onwaarschijnlijk dat zo oud worden me zou lukken. Sterker nog, er was een tijd dat het me zelfs onwenselijk leek, dat het leven wat mij betrof iets was waarmee je beter zo snel mogelijk komaf maakte.

Ik heb mijn mening herzien, gelukkig, en de eeuwigheid bleek uiteindelijk ook niet meer te zijn dan een zucht. Voor ik het goed en wel besef, is het zover en zal ik een gepensioneerde vrouw zijn.

Gisteren was ik nog het kleine meisje dat dromerig om zich heen keek en maar niet begreep wat allemaal moest en wat van haar verwacht werd. Zoveel ervan was vorm en schijn.

Zodra ik me kon losmaken uit die omgeving waarin me van alles werd opgelegd, was de weg vrij om alleen dat te doen wat ik aan mezelf verplicht was.

Deed ik dingen die ik liever niet deed? Ja, zeker wel, ik herinner me de vele klussen – onder andere bureaus poetsen en in cafés werken – die nodig waren om zonder mijn ziel te verkopen de schamele verdiensten die ik als actrice had aan te vullen.

Het is me nooit gelukt om mijn acteertalent alleen aan te wenden om er geld mee te verdienen. Veel belangrijker was dat het werk uitdagend, grensverleggend, interessant en heel moeilijk was. Het talent had ik, maar de vaardigheid, de techniek om het optimaal tot uitdrukking te brengen was nodig, en zoveel belangrijker dan het aantal nullen op mijn bankrekening.

Talent was hooguit 10 procent van de investering, de rest: hard werken. Een kapitaal van kunde opbouwen, daar ging het om. De voldoening weer iets bijgeleerd te hebben was ware rijkdom. Echter, zodra ik iets onder de knie had, was de lol eraf en ging ik op zoek naar andere uitdagingen.

Ik zal het blijven doen, ook al ben ik met pensioen, waarin naar verluidt niets meer moet.

Spannend is de tijd die voor me ligt. Alsof ik een ongehoorzaam kind ben dat plots uit de orde der dingen stapt en zegt: ik ben en ik kan.