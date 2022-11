Over and out voor De Bleeker. Dit is dus wat er gebeurt met verantwoordelijke mensen in dit land

We zijn het niet meer gewoon, maar het drama in de Belgische politiek ging afgelopen week eens níét over een uitspraak op tv, een door cijferonkundige spindoctors opgeklopt dingetje. We hadden het over de openbare financiën van dit land.

In een democratie is de discussie over de begroting een van de sleutelmomenten. De regering had – ondanks de kritiek dat het geld zo niet terechtkomt waar het echt nodig is – beslist om de btw op gas en elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent. Dit zal in 2023 de Belgische staat 1,3 miljard euro extra kosten. Er is eigenlijk geen discussie dat dit bedrag dan ook in de begroting voor volgend jaar hoort. Toch wordt dit zelfs voor de camera ontkend met gebaren van minachting.

Het conflict tussen de rest van de regering en de begrotingsminister is in elk fatsoenlijk land cruciaal. Die laatste moet niet alleen in eer en geweten een eerlijke weergave van de inkomsten en uitgaven borgen. Er is ook nog zoiets als de grondwettelijk verankerde principes zoals dat van de algemeenheid (of universaliteit) van de begroting waar de staatssecretaris niet van wilde wijken voor wat politieke opportuniteit.

Framing

Toen dinsdag de poppen aan het dansen gingen, was het van de pot gerukt om te spreken over “materiële fouten” inzake de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor Begroting. Nochtans gooide de premier met die woorden partijgenote Eva De Bleeker voor de bus. En enkel omdat De Croo sprak over “fouten”, namen velen die term over.

In werkelijkheid had De Bleeker de begroting voorzichtig opgesteld, waardoor de schone schijn in het gedrang kwam. Het Belgische begrotingstekort zakte naar het allerslechtste resultaat in de hele Europese Unie. Om dat te vermijden zette men een framing op rond “materiële fouten” die het einde betekende van een vrouwelijke collega van de premier. Het moet ons erg verontrusten hoevelen probleemloos deze framing zomaar mee hielpen te verspreiden. Niet alleen spinde premier De Croo in de Kamer over “materiële fouten” maar hij verbood Eva De Bleeker zelf het woord te nemen in het parlement. Ongezien.

Toch zouden zelfs mensen die niet zo cijfermatig onderlegd zijn moeten voelen dat het De Bleeker was die eerlijke informatie wilde verstrekken. De btw-verlaging wás een feit. Het verhaal dat als de energieprijzen ooit afnemen, de budgettaire kostprijs dan gecompenseerd zou worden door een verhoging van de accijnzen is daarentegen niet meer dan een onduidelijke wensgedachte. Officiële instanties als de energieregulator gaan ervan uit dat het nog jaren kan duren eer de energieprijzen structureel dalen.

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij Itinera ­Institute. Beeld Photo News

De begrotingscijfers daarom nu al positiever voorstellen zou te gek voor woorden zijn. De Bleeker voerde dan ook gewoon haar job uit, maar werd daarvoor genadeloos opzijgezet. Haar echte fout was om toe te geven aan de druk en zelf de formulering van “materiële fout” over te nemen voor wat gewoon een correcte weergave was van de feiten. Het is alsof Johan Vande Lanotte zou hebben toegeven dat het beruchte zilverfonds schone schijn was, maar dan van premier Verhofstadt had moeten zeggen dat dit fout was om toe te geven.

Wat er verder gebeurde was dat de diensten op instructie snel de cijfers aanpasten en er vervolgens optelfouten gemaakt werden. Dit kon hapklaar als fouten worden gepresenteerd en barbertje moest hangen. Over and out, voor De Bleeker.

Tellen feiten nog?

Dit is dus wat er gebeurt met verantwoordelijke mensen in dit land. Een dispuut over hoe voorzichtig om te springen met de begroting werd gespind als “materiële fout”. Waar is ondertussen de stem van de jongeren bij het onhoudbaar opbouwen van schulden? En die van feministen bij het kaltstellen van een prominent figuur van de liberale vrouwen? Vergelijk dit met welke ministers de voorbije maanden bleven zitten bij grote incidenten. Ik spreek ook effectief de jongeren aan omdat de Belgische politiek voor hen heel weinig realiseert. Een studie van het kenniscentrum Pensioenen toont dat Eva De Bleeker enkele maanden geleden gelijk had te waarschuwen dat de maatregelen in het pensioenakkoord meer gingen kosten dan opbrengen.

We zitten in een inflatiecrisis en de politiek blijft recepten hanteren waarbij geld wordt rondgedeeld zonder focus op de meest kwetsbaren. Zo maakt men niet alleen putten die het land in gevaar brengen, iemand moet nog eens uitleggen dat wat kon in een omgeving met lage inflatie contraproductief is in tijden van inflatie en de problemen inzake koopkracht zo permanenter maakt.

Wie zich afvraagt waarom bepaalde figuren op het hoogste trapje komen in de politiek en anderen niet, heeft nu het antwoord. Ontstellend is wel te zien wie daar allemaal aan meewerkt in plaats van het kritisch bloot te leggen. Het is van groot belang dat de bevolking toont dat ze het afstraffen van een transparantere presentatie van de begroting omwille van politieke ‘handigheid’ verwerpelijk vinden.

Newspeak, alternatieve waarheid: inzake begrotingscultuur blijkt het allemaal gepermitteerd in dit land. Meer fatsoen en eerlijkheid in het politieke bedrijf zouden nochtans op de gedeelde agenda van velen moeten staan. Laten we ook erkennen dat de politiek haar kerntaken zwaar ondermaats uitvoert en dat begrotingsconclaven zonder dat debat vooral schone schijn opleveren. (Bedenk maar dat het Rekenhof net aantoonde dat er nog steeds openbare instellingen zijn bij de sociale zekerheid die hun rekeningen van 2016, 2017 of 2018 moeten indienen.)

In de politiek lijkt alles te drijven op cynisme. Het is echter cruciaal dat er nog iets kan bestaan als een minister van Begroting die zijn job ernstig neemt. En een parlement dat zijn taak als controle op de uitvoerende macht net inzake de begroting opnieuw opneemt. Als politici daar niet van wakker liggen, dan zijn goed bestuur en het vertrouwen in de democratie ver heen.