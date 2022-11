Oud-kolonel Roger Housen: ‘Poetin is in Oekraïne voor de lange termijn. Dat moeten wij ook zijn’

Roger Housen is kolonel buiten dienst en defensiespecialist. Hij volgt de situatie in Oekraïne op de voet.

De tijd! Napoleon wist al hoe belangrijk de relatie is tussen krijgsverrichtingen en de factor tijd: “In oorlog, zoals in de mechanica, is tijd het grote element tussen de massa (van een leger) en (geopolitieke) macht.” Zijn bevinding heeft niets van haar relevantie ingeboet, ook niet in Oekraïne. Het is iets wat Poetin goed begrijpt en dan ook ten volle benut.

De tijd is zelden neutraal. Als hij niet verstandig gebruikt wordt door de ene strijdende partij, is de kans groot dat het een cruciaal wapen wordt in het arsenaal van de tegenpartij, belangrijker nog dan bijvoorbeeld vuurkracht of de training van de manschappen. Zijn buitengewone kracht is vaak onderschat, maar nooit door de Russen.

We zijn nochtans voldoende gewaarschuwd over de essentiële waarde van de factor tijd voor het Kremlin. Onder het pseudoniem ‘X’ analyseerde de Amerikaanse diplomaat George Kennan, de vader van de ‘containment’, de indammingsstrategie tijdens de Koude Oorlog, in 1947 in een invloedrijk essay het buitenlandbeleid van de Sovjet-Unie.

“We hebben gezien dat het Kremlin geen ideologische dwang kent om zijn doelen onder tijdsdruk te bereiken”, betoogde Kennan. “Lange eeuwen van obscure gevechten tussen nomadische bendes over uitgestrekte vlaktes” hebben Moskou geleerd om “geen wroeging te hebben om zich niet terug te trekken in het aangezicht van een superieure strijdmacht”. “En omdat er geen tijdschema is,” stelde hij, “raakt Rusland niet in paniek als zo’n terugtocht nodig is. Het belangrijkste is dat er altijd druk moet zijn, onophoudelijke constante druk op de tegenstander, in de richting van het gewenste doel.”

Strategisch zwaartepunt

Zoals Kennan had kunnen voorspellen, toont Poetin geen enkel teken om de oorlog te willen stopzetten, laat staan om het doel ervan, de eliminatie van het onafhankelijke Oekraïne, te willen wijzigen. Zelfs niet na een reeks militaire nederlagen en het verlies van duizenden vierkante kilometers veroverd Oekraïens grondgebied.

In een oorlog heeft iedere strijdende partij een ‘strategisch zwaartepunt’ waaruit ze haar macht put of waarvan – omgekeerd – het verlies leidt tot de nederlaag. Voor Poetin is het zwaartepunt van Oekraïne de politieke wil van Kiev en, vooral, van het Westen, waarvan de Oekraïense oorlogsinspanningen in doorslaggevende mate afhankelijk zijn.

Het is dat politieke doorzettingsvermogen dat nu het doelwit geworden is van Ruslands “onophoudelijke constante druk”, zoals Kennan het duidde. De beschietingen van vitale infrastructuur in Oekraïne, de dreiging met kernwapens, de torenhoge energieprijzen en hollende inflatiecijfers, de sabotage van onze economische infrastructuur... het zijn slechts de middelen waarmee het Kremlin druk zet. Maar het échte wapen dat Poetin in de strijd gooit, is de factor tijd.

Hij wint tijd door slecht voorbereide gemobiliseerde troepen rechtstreeks in de strijd te werpen om de Oekraïense opmars te vertragen, zo verderop sterke defensieve posities uit te bouwen en aldus de winter te kunnen uitzitten.

Hij wint tijd door angst te zaaien: angst bij een geterroriseerde Oekraïense bevolking die niet kan ontsnappen aan eindeloze bombardementen, en angst in het Westen dat Rusland de supermacht van zijn nachtmerries blijft, een land met massavernietigingswapens dat we niet mogen provoceren met bijkomende moderne wapens voor Kiev of met een meer assertieve aanpak.

In beide gevallen wil Moskou door tijd te winnen het besluitvormingsproces van zijn tegenstanders in zijn voordeel beïnvloeden.

De Europeanen zijn voorlopig nog eensgezind en vastberaden. Maar als de winter komt en onze baby’s het koud hebben, zal de vraag gesteld worden ‘wier baby’s eerst moeten komen’ en kan deze houding veranderen.

De meerderheid van de Oekraïners staat momenteel nog achter president Zelensky’s aanpak. Maar blijft dat duren als een groot deel van hen dreigt te bevriezen of hun dagelijks leven in de winter compleet miserabel wordt?

Onze voorwaarden

In 1943 planden de Duitsers om het Rode Leger te verpletteren in een beslissende tankslag rond Koersk, een stad net buiten het huidige Oekraïne. Het Duitse oppercommando bleef echter maar treuzelen. Tegen de tijd dat Hitler klaar was om toe te slaan, hadden de Sovjets de tijd gekregen om zes verdedigingsgordels rond Koersk uit te bouwen en er een ondoordringbare vestiging van te maken.

Voor de Russen is tijd alles: in 1943 tegen de Duitsers en in 1812 tegen Napoleon. Mogelijk opnieuw in de winter van 2022, nu tegen Oekraïne en het Westen.

Poetin maakt ons bang, zodat we onze steun aan Oekraïne verminderen. Om hem te stoppen moeten we niet langer spelen volgens zijn regels, maar hem tegemoet treden op onze voorwaarden.

Wij moeten hem duidelijk maken dat zelfs als hij met verdere escalatie dreigt, zijn acties zijn nederlaag niet zullen voorkomen. Anders gezegd, we moeten zijn aanname ontkrachten dat het Westen zijn stamina zal verliezen en uiteindelijk zal toegeven.

Poetin is in Oekraïne voor de lange termijn. Dat moeten wij ook zijn, de tijd mag niet in zijn voordeel spelen.