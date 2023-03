Oud-kolonel Roger Housen: ‘Er is één punt dat Poetin schijnbaar vergeten is uit de periode van de Cubacrisis’

Toen een sovjetluchtdoelraket op 27 oktober 1962 een Amerikaans U-2-verkenningsvliegtuig boven Cuba neerhaalde, ging het Witte Huis ervan uit dat het om een opzettelijke escalatie ging, in plaats van wat het werkelijk was: een malafide initiatief van een plaatselijke commandant. Zelfs twee weken later, toen toenmalig Sovjetleider Chroesjtsjov (1894-1971) de terugtrekking van de Russische raketten uit Cuba aankondigde, hielden de Amerikaanse legerchefs vol dat dit een sovjettruc was en pleitten ze voor een invasie van het eiland. Gelukkig hield president Kennedy (1917-1963) de volgende weken het hoofd koel.

Wat ons bij het hier en nu brengt. Het verschil kan niet groter zijn met de eerste reacties op de botsing tussen de Amerikaanse verkenningsdrone en het Russische gevechtsvliegtuig boven de Zwarte Zee. Daar waar er toen dadelijk geroepen werd om vergelding en escalatie, wordt er nu in beide hoofdsteden verzoenend en eerder bezadigd gereageerd.

Het heeft er bijgevolg alle schijn van dat Joe Biden de drie do’s en twee don’ts van president Kennedy tijdens de Cubacrisis goed onthouden heeft. De eerste do: erken de realiteit van de omstandigheden waarin de confrontatie plaatsvindt. In de woorden van JFK: “Een directe oorlog tussen twee nucleaire grootmachten mag nooit uitgevochten worden.”

Ten tweede, projecteer Amerikaanse macht en vastberadenheid en blijf volharden. Blijf dus ook verder verkenningsmissies uitvoeren met drones; iets wat Washington ondertussen al bevestigd heeft.

De derde do: hou steeds het beoogde eindresultaat voor ogen en vermijd dat voorvallen afleiden van de doelen. In Oekraïne betekent dit: beletten dat Rusland een soeverein land inpalmt en dat het conflict uitdijt naar NAVO-grondgebied. De dronekwestie valt duidelijk buiten deze principezaken.

De eerste don’t is eenvoudig: vermijd steeds om te overreageren. De tweede te mijden zaak: geraak niet betrokken in een aanval waarbij er soldaten van de tegenstander sneuvelen. Want hiermee worden meerdere sporten tegelijk omhoog genomen op de escalatieladder. De piloten van de Amerikaanse drone hebben deze consigne duidelijk opgevolgd.

Aan Russische zijde zitten de Cubacrisis-lessen kennelijk ook nog goed in het geheugen, getuige hiervan de terughoudendheid. Er is echter één punt dat Poetin schijnbaar vergeten is uit deze periode, met name de emotionele brief die Chroesjtsjov op het hoogtepunt van de crisis schreef aan Kennedy. “Mijnheer de president, wij en u moeten nu niet trekken aan de uiteinden van het touw waarin u de knoop van de oorlog gelegd heeft, want hoe meer wij beiden trekken, hoe strakker die knoop gelegd zal worden. Er kan dan een moment komen waarop die zo strak wordt aangetrokken, dat zelfs degene die hem gelegd heeft niet de kracht bezit om hem nog los te maken. Op dat moment zal het nodig zijn om die knoop door te hakken en wat dat zou betekenen hoef ik u niet uit te leggen.”

In deze brief opende de Sovjetleider de deur naar een oplossing van de crisis. Zijn opvolger Poetin is nog ver verwijderd van een dergelijk constructief gebaar voor de oorlog in Oekraïne.