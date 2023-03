Oscar-winnende actrice Michelle Yeoh: ‘Ik weet iets af van doorzettingsvermogen, maar niet zoals de vrouwen in de frontlinies van crises’

Michelle Yeoh is acteur en goodwillambassadeur van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

De afgelopen weken hebben veel mensen over de hele wereld samen met mij de primeurs van mijn carrière gevierd: van mijn eerste Golden Globe, Screen Actors Guild Award en Independent Spirit Award tot mijn eerste Oscar. Hoewel ik dankbaar ben voor dit onvergetelijke moment in mijn professionele leven wil ik die wereldwijde belangstelling richten op een kwestie die voor mij heel persoonlijk is en die de aandacht van de wereld verdient.

Mijn leven veranderde acht jaar geleden toen één moment mijn kijk op de wereld deed wankelen. Het was 25 april 2015 en ik was in Nepal met mijn partner, Jean Todt, om lokale organisaties te bezoeken. Plotseling voelde ik dat de aarde hevig begon te beven. Het land werd geteisterd door een dodelijke aardbeving. Ik heb nooit zo’n angst en paniek gevoeld als die dag. Urenlang moesten we buiten blijven; het was onduidelijk welke gebouwen sterk of veilig genoeg waren om naar terug te keren.

Ik had het geluk die dag ongedeerd te blijven, maar onberoerd liet het me niet. Ons hotel was tijdens de aardbeving beschadigd en kon niet meer veilig worden betreden, dus gingen we rechtstreeks naar het vliegveld, waar we twee nachten bleven voordat we per vliegtuig werden geëvacueerd. Overal om me heen zag ik ruïnes en verwoesting.

Diepe ongelijkheden

Ik moest weer aan Nepal denken toen ik de berichtgeving over de verwoestende aardbeving zag die Turkije en Syrië vorige maand trof. Zelfs vóór de aardbeving waren de sociaal-economische omstandigheden in Syrië al rampzalig: ongeveer 90 procent van de bevolking leeft in armoede en miljoenen hebben humanitaire hulp nodig.

Michelle Yeoh op de Oscar-uitreiking. Beeld Chris Pizzello/Invision/AP

Crises zijn niet alleen momenten van ramp: ze leggen diepe ongelijkheden bloot. Degenen die in armoede leven worden het zwaarst getroffen. In de onmiddellijke nasleep van een ramp worden met name vrouwen onevenredig zwaar getroffen door gebrek aan sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en veiligheid. In mijn tijd als goodwillambassadeur heb ik van dichtbij gezien hoe vrouwen en meisjes vaak als laatsten terug naar school gaan en als laatsten basisvoorzieningen als schoon water, vaccins, identiteitskaarten en advies ontvangen.

Om een bevolking volledig te laten herstellen van een ramp en te helpen voorbereiden op de volgende moet in de humanitaire respons rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes. Vrouwen moeten ook een leidende rol spelen in het herstelproces. Maar ze zijn schromelijk ondervertegenwoordigd in de besluitvorming die van invloed is op hun overlevingskansen in tijden van crisis.

We weten dat vrouwen hun gemeenschappen ondersteunen. Hun stem, leiderschap en volledige participatie zijn essentieel voor een inclusief, succesvol en duurzaam herstel. Dit betekent dat bij de wederopbouw van buurten en de bouw van scholen en markten rekening moet worden gehouden met de behoeften, prioriteiten en veiligheid van vrouwen. Het betekent dat vrouwen gelijke toegang krijgen tot informatie, arbeidskansen en vaardigheidstrainingen, alsook tot leningen en verzekeringsmechanismen.

We weten dat meer vrouwen in machtsposities en als besluitvormers op gemeenschaps-, nationaal en institutioneel niveau leiden tot meer inclusief beleid, wetten en praktijken die gendergelijkheid op alle niveaus beschermen en bevorderen. Het betekent streven naar nultolerantie voor gendergerelateerd geweld thuis, op het werk, online of waar dan ook. En het betekent ook investeren in onderwijs voor vrouwen om ervoor te zorgen dat hun stem vertegenwoordigd is op de hoogste niveaus van de regering en de samenleving.

Digitale kloof

We leven in een tijd van ongelooflijke technologische vooruitgang. Informatie- en communicatietechnologieën zijn onze machtigste bondgenoten in de strijd tegen deze crises. Toch is de digitale wereld ook een plaats van ongelijkheid. Wereldwijd zijn 2,7 miljard mensen uitgesloten van digitale verbondenheid. Volgens de Wereldbank hebben vrouwen daardoor op alle gebieden van hun leven belemmeringen bij de toegang tot informatie en middelen, ook bij de voorbereiding op, de reactie op en het omgaan met een ramp.

Een vrouw in een tentenkamp na de krachtige aardbeving in het district Iskenderun in Turkije. Beeld ANP / EPA

Het verkleinen van de digitale kloof is cruciaal voor het veranderen van diepgewortelde sociale gendernormen en om ervoor te zorgen dat de stem en het leiderschap van vrouwen op de hoogste niveaus worden verankerd voor, tijdens en na een ramp. Bovendien moeten we substantiële investeringen doen in onderwijs voor vrouwen dat digitale geletterdheid en kennis binnen de exacte wetenschappen bevordert.

Wat ik heb geleerd door mijn werk bij het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties is dat het realiseren van deze wereldwijde doelen alleen mogelijk is als we echte gendergelijkheid bereiken. Overal en in alle aspecten van het leven.

Ik ben 60 jaar en ik heb net mijn eerste Oscar gewonnen. Ik weet iets af van doorzettingsvermogen, maar ik weet ook heel goed dat mijn ervaring totaal niet te vergelijken is met die van de vrouwelijke helden die ik heb ontmoet en die in de frontlinie van crises staan. Laten we ervoor zorgen dat zij niet ontbreken in de zaal wanneer er beslissingen worden genomen die hen het meest treffen.