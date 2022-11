Organiseer de volgende klimaattop maar onder een smeltende ijsgletsjer

Maarten Rabaey is journalist.

De klimaattop in Egypte heeft zijn ambities niet waargemaakt. COP27 was een slechte top voor de strijd tegen de oorzaken van weerextremen. Behalve de historische belofte aan kwetsbare landen dat ze in de toekomst een beroep zullen kunnen doen op een schadefonds voor de gevolgen werd er weinig vooruitgang geboekt.

Het klimaatschadefonds komt uiteraard niets te vroeg. Voor de inwoners van eilandnaties zoals Kiribati, dat nog voor het einde van deze eeuw door de stijgende zeespiegel verzwolgen zal worden, geeft het een schrale troost dat er steun zal komen om zich te hervestigen. Er zullen ook projecten mee kunnen worden gefinancierd om deltawerken uit te voeren voor lagergelegen naties als Bangladesh en verwoestijning tegen te gaan in de landen van de Sahel. Dat wij hier als historische grote CO2-vervuilers aan meebetalen is logisch.

We zullen nettobetalers zijn maar op lange termijn ook een terugverdieneffect zien. Een wereld waarin de zwaarste klappen van het klimaat opgevangen zullen worden door de sterksten zal stabieler, veiliger en welvarender zijn dan wanneer dat niet gebeurt. Want de huidige impact van hongersnoden, migratiestromen en economische verliezen door klimaatextremen gaan we in een wereld met hogere gemiddelde temperaturen nog mogen vermenigvuldigen.

Het schadefonds blijft niettemin slechts een tourniquet tegen het bloeden van onze ecologische slagader. Onherstelbare schade aan ons planetair systeem koop je niet af. Als het water blijft stijgen koop je met de bouw van een dam hoogstens tijd. Zelfs met 100 miljard dollar gaan we niet altijd voorkomen dat orkanen nog eens steden van de grootte als New Orleans van de kaart vegen. Misschien organiseren we de volgende klimaattop beter onder een smeltende gletsjer, in de plaats van oliestaat V.A.E., om dit besef te doen indalen.

Hoe dan ook moet de focus de volgende keer weer liggen op de aanpak van de oorzaken, waarin deze top faalde. Door de emissies van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en aardgas, niet verder in te perken blijven we de toekomst van onze planeet letterlijk affakkelen.

De klimaattop is gezwicht onder druk van een aantal grote olie- en gasproducenten en afnemers - zoals Saudi-Arabië, Rusland en China. Door de hoge energieprijszetting had de EU deze keer ook te weinig politieke manoeuvreerruimte om tegen ze in te gaan. Nu strengere emissienormen opleggen had zo goed als zeker voor nieuwe prijsverhogingen gezorgd. Dat wil ook het Westen vermijden als het de inflatie de baas wil worden. Daarom is de Europese frustratie deze keer ook deels gericht tegen het besef dat wij deze keer geen dirigenten zijn maar ondergaan.

Toch valt dit soort pijnlijke knievallen te vermijden als Europa komaf maakt met zijn grote zwakte: het gebrek aan een politieke en economische energie-unie. Zonder volledige eenstemmigheid op vlak van - klimaatvriendelijke - energie zullen onze tegenstellingen op de komende COP-toppen door geopolitieke rivalen opnieuw genadeloos worden uitgebuit.