Op weg naar je 65ste krijg je brieven en aanmaningen van mypension.be. Plots blijk je een carrière gehad te hebben, of iets wat daarvoor doorgaat

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

“Het Atomium wordt 65 en ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd”: zo staat het in de must-read van de week in onze krant, van Katrin Swartenbroux, sinds kort en totaal verdiend onze eigenste bestsellerauteur en al langer superbe trendspotter, die nog voor de trend zelf weet dat hij een trend gaat worden er al een goed geïnformeerd en spits essay over heeft geschreven voor in de Zeno.

Ik word binnenkort ook 65 en zie er iets minder goed uit dan het Atomium, maar aan mijn voorgevel zijn er dan ook minder herstellingen te pas gekomen.

Ik ben geboren tijdens Expo 58, de wereldtentoonstelling waar mijn vader naartoe trok toen ik met mijn moeder in de kliniek lag bij te komen van de bevalling, waar zij, eerlijk is eerlijk, meer last van had dan ik.

Wat een jaar om geboren te worden ook: 1958! Hoe dat klinkt, de peilloze symboliek ervan! Veel beter dan het schier betekenisloze 1957 of, nog een graad erger, het totaal lege 1959, jaren waarin niets gebeurde, al werd er in 1957 al wel gebouwd aan Expo 58 en brak men de meeste gebouwen af in 1959, maar dat is dan ook echt alles.

Nee 1958: dat is de shit. 65 is samen met 18 de meest symbolische leeftijd die een mens kan hebben.

Op je achttiende ben je volgens de wet volwassen en mag je over alles zelf beslissen zonder gezeur te krijgen van je plaatselijke helikopterouder, wat zowat iedereen van mijn overbezorgde generatie is en wat ons tot ver na de overgang slapeloze nachten bezorgt.

Ik ben ook zo, maar ik ben daarvoor wel in behandeling geweest en het is al veel minder. Op weg naar je 65ste krijg je brieven en aanmaningen van mypension.be: dat begint al een paar jaar vroeger, maar het debiet stijgt naarmate je fatale vijfenzestigste geboortedag nadert.

Plots blijk je een carrière gehad te hebben, of iets wat daarvoor doorgaat. Die met haken en ogen aan elkaar hing, een lappendeken van werkgevers en statuten waar zelfs de verstandigste pensioenambtenaar geen enkele logica in ziet.

“Dus u was in vaste dienst bij de overheid met bijbehorend pensioenvoordeel en u kiest de laatste twee jaar van uw carrière voor een zelfstandigenstatuut?”

Er volgt een zware stilte. “Bent u nu helemaal gek geworden?”

Nederig buig ik het hoofd.

Helemaal te gek was deze week ook het verhaal over de pensioenen en hun schimmige voordelen waarvan zij die wij verkozen hebben om ons te vertegenwoordigen gretig gebruikmaakten. “Omdat we niet beter wisten.” Tot ze na één meeting afgeschaft werden. Paniek was voor een keer wel een goede raadgever. Houden zo!