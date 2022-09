Op haar digitale kanaal mag je van de VRT dezelfde kwaliteitscontrole en betrouwbaarheid verwachten als elders

Of hij al gehoord had van FIRE, de reportagereeks op VRT MAX over mensen die snel financieel onafhankelijk (of simpelweg ‘rijk’) proberen te worden, vroeg ik aan mijn zoon van dertien. Had gekund, want jongelui van zijn leeftijd zijn nogal bezig met de wensdroom om geld te verdienen zonder zich te pletter te moeten werken. Hij viel uit de lucht. Gelukkig maar.

Iedereen maakt weleens fouten, ik ook. Toch is het geen prettige gedachte dat je als ouder er blijkbaar niet alleen over moet waken wat YouTube en TikTok je kroost oplepelen, maar ook wat hen via een kanaal van de openbare omroep bereikt. Huis van Vertrouwen, maar nu even niet.

Na twee weken ophef en tal van waarschuwingen van experts heeft het de VRT alsnog behaagd om de betwiste FIRE-documentaire te verwijderen uit het aanbod. Dat gebeurde na een toch wel opmerkelijke procedure, waarbij gedegen onderzoeksjournalisten van de VRT zelf wisten te achterhalen wat menig kenner al op dag één kon vertellen: enkele opgevoerde figuren in de documentaire stinken uren in de wind naar bedrog en manipulatie. Alvast bij eentje zou dat dus ook strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben. En dat alles wordt in de reportages onvoldoende weerlegd en onthuld.

Nog altijd vindt de VRT deze riskante vergissing geen excuus of mea culpa waard. In een mededeling stellen ze letterlijk: “Omdat de druk aanhoudt om de reeks toch een andere roeping toe te dichten dan bedoeld en omdat hiermee helaas ook het ruime, waardevolle educatieve aanbod van VRT wordt ondergraven, hebben we besloten om de reeks uit het aanbod te halen.” Lees: omdat mensen maar blijven zeuren, hebben we actie ondernomen.

Dit is ongehoord en onbehoorlijk. VRT MAX is het splinternieuwe digitale kanaal van de omroep. Het richt zich bij uitstek op groepen en generaties die minder ‘analoog’ naar tv kijken of radio luisteren. Generaties zoals die van mijn zoon dus. Als burger mag je hier van de VRT dezelfde kwaliteitscontrole en betrouwbaarheid verwachten als bij andere reportages, ook al komt dit van een extern productiehuis. Dit gaat niet over nieuwe afleveringen van Dag Sinterklaas. Dit gaat over een documentairereeks, die zowel in vorm als in publicatiekanaal expliciet jongeren als doelgroep beoogt. En die hen, zonder al te veel tegengewicht, in de armen drijft van een stel financiële avonturiers en bedriegers.

Over het fenomeen FIRE - financially independent, retire early - kan je zonder enige twijfel, een relevante, informatieve, kritische documentaire maken. Maar dat vergt dan ernstige research en nuchtere afstand. Dat ontbreekt hier.

Dat er een groot probleem was met deze tv-productie was al vanaf de première kristalhelder. Het blijft een raadsel waarom de VRT zo laat en halfslachtig terugkrabbelt. Het zal toch niet zijn omdat uit de digitale kijkcijfers blijkt dat, ondanks alle bezwaren, de op sensatie toegesneden reportages een groot en jong publiek bereikten? Dat zou dan immers betekenen dat de VRT liever haar reputatie dan haar kijkcijfers opoffert.