Frederik De Backer is columnist.

Op een parking in Charleroi is iemand drie maanden lang ongezien gebleven. Een 54-jarige man is er niet alleen het leven, maar ook de wereld ontgleden. Niemand die iets heeft gemerkt, alsof hij nooit heeft bestaan. Hij vond zijn einde op de achterbank van een wagen, alleen, en bleef dat nog honderd dagen en nachten.

Sterven is een eenzaam bedrijf, maar onopgemerkt sterven behelst een verlatenheid die schier onbeschrijfelijk is.

Ik heb me lang afgevraagd wat mijn vader moet hebben gevoeld terwijl het leven afscheid van hem nam. Niet de fysieke ongemakken waaraan ik hem ten prooi zag, maar wat hij op dat moment dacht. Ik weet nog steeds niet of het een troost voor hem was dat ik naast hem zat toen het gebeurde, of net een bron van angst, omdat hij me niet kon beschermen voor het trauma waaraan hij deel had. Ik hoop op dat eerste. Hoe ontstellend zou het zijn je zo hulpeloos te voelen, zo bang, en tegelijk van zo veel schuldgevoel vervuld.

Mocht ik terug kunnen naar dat moment, dan zou ik, nadat ik deze keer wel de hulpdiensten had gebeld, mijn armen om hem heen slaan en hem proberen gerust te stellen. Dat alles oké is. Dat hij een geweldige vader is geweest, en dat ik hem graag zag. Dat ik hem zo verschrikkelijk graag zag.

Mijn vader was niet helemaal alleen toen hij stierf. Deze man wel. Ik hoop dat hij gelukkig was op het moment dat de dood hem trof. Dat hij op weg was naar iemand van wie hij hield en nog even iets van de achterbank wilde nemen. Ik ben blij dat hij zich niet meer kan realiseren hoe drie volle maanden lang niet één mens acht op hem sloeg, daar op de luchthaven van Charleroi.

Ik heb er ook gelopen, realiseer ik me nu. Van shuttlebus naar inkomhal, niet op de parking zelf maar wel op die plaats terwijl hij daar lag. In zijn nabijheid. Eind januari was ik daar, net als hij, en negen dagen later opnieuw, net als hij, nog steeds.

Hij was niet op weg naar een geliefde. Niemand heeft hem als vermist opgegeven. Niet één iemand. Hoe kan zoiets? Hij kan toch niet in een vacuüm hebben geleefd?

De man is aangetroffen door een veiligheidspatrouille, die er vermoedelijk wel vaker patrouilleerde. Wat zegt dat over wat wij als veilig beschouwen? We voelen ons veilig wanneer we niemand zien met een breekijzer, maar dat iemand drie maanden lang dood in een wagen kan liggen zonder te worden opgemerkt beangstigt ons niet in het minst.

Wat hebben we van deze wereld gemaakt als dat er een is waarin onze plicht er klaarblijkelijk in bestaat ons nergens mee te bemoeien?

Als het een troost is: de veiligheidspatrouille doet haar werk goed. De wagen was niet op slot. Drie maanden lang heeft niemand geprobeerd er iets uit te ontvreemden. Een geruststellende gedachte.