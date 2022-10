Op een dag loopt het mis met de Russische roulette

De soepgooiende klimaatactivisten hebben één doel alvast bereikt: er wordt over hen gepraat. Vaak met een flinke dosis ontzetting. In zijn bijdrage (DM 17/10) waarschuwde moraalpsycholoog Dries Bostyn (UGent) er terecht voor dat verontwaardiging geen goede drijfveer is voor zorgvuldig denken. Daarin volg ik hem. Talleyrand wist het al eerder: “Tout ce qui est excessif, est insignifiant.”

We kunnen discussiëren over de gepaste mate van verontwaardiging. De ene mens mag van nature bezadigder zijn dan de andere, maar dat verontwaardiging hier op zijn plaats was, lijkt me duidelijk. Vermoedelijk dachten de actievoerders daar ook zo over. Stel dat het publiek volkomen apathisch had gereageerd, dan zou er amper aandacht zijn (geweest) voor hun actie, die dus volledig, welaan dan, in de soep zou zijn gedraaid.

Een belangrijk argument voor een gematigde reactie zou zijn dat het kunstwerk niet beschadigd is, omdat het door glas beschermd is. Dat is een element, maar minder belangrijk dan Bostyn voorhoudt. In de eerste plaats omdat het voorbijgaat aan de schade die er kennelijk wel is aan de lijst – en ik weet niet hoe kostbaar of uniek die is. Maar vooral omdat men zo het gedrag vooral beoordeelt aan de hand van een post-factumelement. Gelukkig is er geen schade, maar de vraag is of je als activist er altijd mag op rekenen dat een glazen plaat (nog) vrij is van scheurtjes, niet wat verzakt is, en naast UV-stralen of messteken ook zure tomatensoep kan tegenhouden. Dat het risico zich niet gemanifesteerd heeft, is geen argument tegen het bestaan van het risico. Russische roulette is niet minder gevaarlijk omdat bij een schot de kogel in het magazijn bleef zitten.

Ik denk dat de verontwaardiging hier gekoppeld is aan de proportionaliteit van de actie. De actievoerders verkondigen een boodschap die ze (1) op andere wijzen ook wereldkundig kunnen maken, kiezen (2) een techniek die potentieel schade kan aanrichten aan (3) een uniek werk. Dat onderscheidt het soep gooien naar een uniek meesterwerk van het bekladden van een verkiezingsaffiche.

Dat laatste is technisch gezien wellicht ook vandalisme, maar de vrijheid van meningsuiting kan het hier gemakkelijk halen van het belang bij een ongeschonden affiche (zoals er duizenden andere zijn). Bij het lanceren van een velouté naar Van Gogh is dat toch net wat anders.

Er speelt nog een andere vrees. Wat als dit soort activisme vaste prik wordt? Waarom zouden andere activisten, die hun zaak wellicht even belangwekkend vinden, deze expressievorm niet overnemen? Beeld je in: aanhangers van kernenergie die gazpacho naar een Picasso gooien. Mogen we niet vrezen dat het ooit wel eens fout gaat? Op een dag loopt het mis met de Russische roulette. Waar de gevolgen van de concrete actie wellicht beperkt zijn, kan dat anders zijn wanneer je abstracter denkt over het potentiële gevaar van de actievorm als zodanig.

Ik vrees overigens dat dit soort acties op (korte) termijn alleen maar leidt tot scherpere veiligheidsmaatregelen in musea. En misschien wel tot het veralgemenen van het achter glas plaatsen van kunstwerken. Je zou gek zijn als museumdirecteur om nog enig risico te nemen. De dag dat men soep gooide naar de ‘Zonnebloemen’ bezocht ik de tentoonstelling van Anselm Kiefer in het Dogenpaleis. Je moet die donkere, tactiele werken, collages met de grove textuur van dichtbij gezien hebben om te beseffen hoe jammer dat zou zijn. Naar grote kunst gooi je enkel bloemen.