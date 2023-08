Op de VRT-nieuwsdienst werkt blijkbaar volk dat zo wereldvreemd is dat ze alleen nog hun eigen naam kunnen schrijven

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Ik schreef twee weken geleden over De Lijn, hoe dat bedrijf door en door verrot is, aan z’n lot overgelaten door opeenvolgende generaties politici, heden Lydia Peeters, die besparen totdat de bumpers van de bussen vallen. Mijn vrouw en ik weten dat omdat wij vaak de bus nemen, maar ook omdat wij twee buschauffeurs tot onze vrienden mogen rekenen, en de machteloze woede van die mensen is bijna niet om aan te zien. Zij zijn de stootkussens voor de ontevreden reizigers, die zij maar al te goed begrijpen, maar zij kunnen geen bussen toveren en als op sommige dagen meer dan 10 procent van de ritten niet wordt uitgevoerd, is dat voor hen net zo goed vervelend en stresserend, en een smet op hun beroepseer.

De Lijn is een open wonde, een onvoorstelbare schande. Wie het echt in detail wil ­weten moet het maar eens aan Jos D’Haese vragen, de volksvertegenwoordiger die zich in het dossier heeft vastgebeten, terwijl andere volksvertegenwoordigers hun mails lezen en Candy Crush Saga spelen tijdens de plenaire zitting.

Nu was er toch een bekend journalist, een schermgezicht van de VRT, die op de sociale media wat spottend was gaan doen over de kwestie — hij neemt zelf nu en dan weleens de trein, schreef hij, en dat verloopt niet altijd vlekkeloos, maar om nu op basis van één slechte ervaring ‘een volkomen dystopische wereld op te wekken’, dat vond hij getuigen van scoringsdrang en slechte manieren.

Op basis van een paar treinritten, vermoedelijk op grote lijnen waar het nog redelijk te doen is, gaat deze bekende opiniemaker het dagelijks leed van tienduizenden gebruikers van het openbaar vervoer eens even ontkennen. Ik gebruik het woord ‘leed’ niet snel, tenzij het over geamputeerde ledematen of kanker gaat, maar structureel niet meer op je werk raken is, laten we eerlijk zijn, geen ­reden tot feesten.

En wat zegt deze televisieclown? Dat het niet waar is. Dat alles goed gaat en dat we niet over akkefietjes moeten zeuren, en als je dat wel doet ben je een tafelspringer. Dat was het hele punt van mijn column: dat dat probleem nergens ooit wordt aangekaart omdat journalisten er niks van afweten en het ook helemaal niet sexy vinden, een ouwe bus zeg, terwijl er zoveel leuke genderissues zijn.

Het is dat soort journalisten dat op de televisie ministers mag interviewen, en dus bij voorbaat nooit de juiste vragen stelt. Op de VRT-nieuwsdienst, hè mensen: daar werkt blijkbaar volk dat zo wereldvreemd is dat ze alleen nog hun eigen naam kunnen schrijven. Dat was ook mijn hele punt: die ministers stappen met de glimlach die tv-studio’s binnen, waar minzaam een interviewer hen opwacht die ze kunnen wijsmaken wat ze maar willen, want ze hebben eens de tram naar de dierentuin genomen en die was toch op tijd? Straks staat dat zich in de Verkiezingsnacht weer met grote ogen af te vragen waar het aan gelegen kan hebben.