Op de Gentse Feesten, waar je borsten flashen voor gratis drank ook in zwang is, hopen ze dat de Lokerse pudeur niet overwaait

Barbara Debusschere is journalist.

Mag je op een festival je borsten tonen in ruil voor een gratis drankje? De vraag duikt op in Lokeren, waar blote tieten vaste prik zijn op de tiendaagse ‘Fonnefeesten’. Al twintig jaar kun je er een gratis cocktail scoren door je borsten te flashen. Tot nu. Bij de politie liepen klachten binnen over zoveel vrouwelijke vrijpostigheid. Op aanraden van de politie schaffen de organisatoren het ludieke ‘gebruik’ af. Op de Gentse Feesten, waar het ook in zwang is, hopen ze dat de Lokerse pudeur niet overwaait.

Die kans bestaat zeker. Want de argumenten waarmee geschermd wordt, klinken zwaarwichtig. ‘Wat als mannen het zien als een invitatie tot aanranding?’ ‘Wat als vrouwen door anderen gedwongen worden een cocktail te bestellen door topless te gaan?’ ‘Wat met de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag, die gefnuikt wordt door dit soort liederlijke onnozelheden?’

De strijd tegen grensoverschrijdend gedrag is inderdaad essentieel. Maar hij is niet gebaat met alles op een hoop te gooien en vrouwen neer te zetten als lamme, passieve poppen die niet weten wat ze doen en die tegen zichzelf beschermd moeten worden. Een vrouw die zelf, helemaal uit vrije wil en omdat ze nu eenmaal zin heeft in ‘eens zot doen’ beslist om cocktails te scoren door haar T-shirt op te heffen, viert net de zelfbeschikking over haar lichaam. Ze beseft, uiteraard, dat die ongewone geste het risico inhoudt dat je er mannen het hoofd mee op hol brengt. En ze is in staat om zo’n man in dat geval op zijn plaats te zetten. Want ze is ervan overtuigd dat het niet is omdat je in de nogal specifieke context van zo’n lokaal festival uit de bol gaat door je borsten enkele seconden aan een barman of serveuse te tonen, dat je anderen vraagt je te bepotelen of erger. Net zoals ‘sexy’ kledij geen uitnodiging is om verkracht te worden. Zo’n festival kan juist een oefenterrein zijn om die les in te studeren.

In de jaren zeventig en tachtig gebeurde dat ook op onze stranden. Toen lagen alle vrouwen topless te zonnen. Nooit is een oorzakelijk verband aangetoond tussen die monokini-mode en fors meer aanrandingen. Misschien omdat jammer genoeg niet alle maar toch de meeste mannen ook wel beseffen dat een duizelingwekkend decolleté of blote borsten net zoals een heel korte minirok inderdaad nooit oproepen zijn om besprongen te worden?

Er is, met andere woorden, een fundamenteel verschil tussen grensoverschrijdend gedrag waar een vrouw slachtoffer van wordt en een vrouw die zelf beslist iets met haar lichaam te doen wat anderen misschien ‘ongepast’ vinden. Als we dat verschil wegvegen of niet meer zien, belanden we in een cascade aan verkrampte regels waarbij vooral vrouwen niet meer mogen omgaan met hun lichaam zoals zij dat, binnen de grenzen van het fatsoen – niemand wil met blote borsten lesgeven of op de tram zitten –, willen.

Dan hebben ze het in Berlijn beter begrepen. Daar mag je nu topless zwemmen in de openbare zwembaden. Een activiste die door de politie uit het zwembad was gezet toen ze weigerde haar borsten te bedekken, kreeg gelijk van de rechter op basis van het argument: “Juridisch is er niet zo’n wezenlijk verschil tussen een mannenborst en een vrouwenborst.” Zou het kunnen dat hoe gewoner blote vrouwenborsten op een strand, aan een feestbar, bij een zogende moeder worden – nagenoeg even banaal als mannenborsten – hoe kleiner net het risico op aanrandingen wordt?