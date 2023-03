Op dat moment ziet mijn dochter haar kans schoon om haar broek uit te trekken

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Bregje Hofstede.

Omdat ik een week in ­Arnhem logeer, ga ik op zoek naar een plattegrond van de stad. Mijn derde poging is bij reisboekhandel De Noorderzon.

“Een vraag”, constateert de boekverkoper zodra ik zijn winkel binnenstap. “Ja,” zeg ik, “ik onderneem een heel bescheiden reis. Ik ben op zoek naar een plattegrond van deze plaats.”

“Helaas, die bestaan niet meer”, zegt hij. “Kwestie van vraag en aanbod. De uitgever vond het de moeite niet meer en is ermee gestopt.” Hij gebaart naar de kasten om ons heen: “Ik heb kaarten van de hele wereld, maar niet van de plek waar we staan.”

Oké, denk ik als ik naar ­buiten stap, ik red me zo ook wel, ik heb toch Google Maps.

De rest van de dag breng ik in de stad door, met mijn dochtertje, en met een groeiend schuldbesef. Steeds haal ik mijn telefoon uit mijn zak, officieel om te zien waar we nu juist zijn, maar altijd is er wel weer een bericht of melding dat me op een dwaalspoor brengt.

Ze is twee en begint te begrijpen dat ik even verdwijn als ik dat ding tevoorschijn haal. Telkens ziet ze haar kans schoon om op dat moment bijvoorbeeld handenvol spaghetti op de grond van het café te smijten, of zelfs om haar broek uit te trekken, midden op straat. Het is haar manier om me te dwingen tot aanwezigheid. Ze vraagt, ze eist aandacht, al is het in de vorm van een standje.

Ik word overvallen door een sterk verlangen naar plattegronden: voor de schoonheid en de helderheid van sommige ontwerpen, en van het prettig overzichtelijke van al die ruimte, teruggebracht tot één oogopslag. Naar de monofunctionaliteit van een stuk bedrukt papier, waarbij mijn blik en mijn gedachten de vrijheid hebben om te bewegen, in plaats van gekluisterd te zijn aan een bewegend beeld.

Wanneer ik, na nog een moment van hersendoodheid, weer opduik uit mijn telefoon, constateer ik dat mijn dochter haar vurig beminde knuffel op straat is verloren. Die valt niet terug te vinden via Google Maps.

Weet je, besluit ik terwijl ik poog om ons spoor terug te volgen, ik improviseer voortaan wel gewoon. Meer verdwalen dan nu kan ik toch niet. Ik heb kaarten van de hele wereld, en geen idee van de plek waar ik zelf ben.

Na een lange, vruchteloze tocht kom ik weer uit bij De Noorderzon. De reisboek­handelaar kijkt me aan over zijn brilletje, hij is bezig met de inventaris.

“Een vraag”, zegt hij weer.

“Ja,” zeg ik, “ik zoek een vosje.”

Hij knikt naar de wereldbol die naast hem op de tafel staat. Daar, bij het startpunt van onze tocht, troont inderdaad het pluche dier op een globe, zijn kop achterover hangend over de Noordpool, zijn pootjes in Noord-Afrika. Ik bedank uitvoerig, en zeg voor ik de deur uit loop: “Volgens mij is dit ergens een metafoor voor, ik weet alleen nog niet wat.” “Zegt u het me, wanneer u het bedacht heeft”, bromt hij vriendelijk en keert terug naar zijn papieren.