Op BeReal zitten geen filters die uw kanis de uitstraling van de jonge Paul Newman geven

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Aanstekelijker dan zo’n vies blafhoestje dat vriend en vijand in een mum van tijd besmet, is de steile opgang van een digitale noviteit. Gisteren wist niemand ervan, nu, in de woorden van De Kreuners, wil iedereen erop. En zij is niet te stijl, maar gewoon downloadbaar: maak kennis met BeReal.

Driekwart van mijn kinderen hebben dat al, dus kon ik niet achterblijven: vader mag dan al een dagje ouder worden, op het internet gaan ze hem voorlopig nog niet liggen hebben. Als je al mij apps achter elkaar zou leggen, dan geraak je daar vandaag al gemakkelijk van hier tot in Silicon Valley mee en dan kan je er daar nog de plaatselijke berg mee op ook.

Voor het verwaarloosbaar aantal analoge geesten die de krant lezen en niet van BeReal gehoord hebben is er een meldpunt en een noodfonds, maar ik zal het u uitleggen: BeReal is Frontback met een timer.

Bijna tien jaar geleden kon men niet genoeg krijgen van Frontback, de app die, het genie ligt in de kleine dingen, tegelijk een foto maakte met de lens aan de voor- en de achterkant van uw gsm. Met soms verrassend, maar vaak zonder veel resultaat: het was een zoveelste digitale gimmick voor neurotische trendsetters, we gaan daar niet flauw over doen.

Na een paar maanden was de lol eraf. Zoals met zoveel waar die neurotische trendsetters hun klauwen opleggen.

Aangezien alles terugkomt, behalve die slanke lijn en die prachtige krullen van toen ge 17 waart, is de applicatie, gekoppeld aan een tijdslimiet, weer op de markt en ook deze keer weer met veel - ongetwijfeld tijdelijk- succes.

Op een vooraf onbekend moment van de dag krijgt iedereen die op BeReal zit een melding dat hij twee minuten de tijd heeft om een foto te maken en die te posten. Wie te laat is, kan nog posten maar krijgt een reprimande. Een beetje zoals op school.

Het is wonderlijk dat een generatie die zich voor de rest niets laat aannaaien beaat de oekaze van een nerd uit Frankrijk volgt, maar het is zo.

Op BeReal zitten geen filters die uw kanis de uitstraling van de jonge Paul Newman geven en door de dubbele opname is altijd minstens één van de foto’s slecht gekadreerd waardoor het resultaat tegenvalt, maar dat is nu net de bedoeling. Zeggen de makers, die weten dat zo’n app ook alleen maar kan werken als er een soort van verhaal achter zit.

De foto’s op BeReal laten zien wie we zijn, zo heet het: we hebben geen tijd om de waarheid te verbloemen.

Eindelijk zijn we authentiek.

Tot blijkt dat onze metadata gebruikt worden om meer waspoeder te verkopen.