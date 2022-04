Oosterweel is de aambei van de Vlaamse politiek

Mark Coenen is columnist.

“Het nieuws is als een weerbarstige aambei: je kan het even negeren, maar uiteindelijk moet je het behandelen.” Het zijn wijze woorden van Ella Leyers, die De ideale wereld gaat presenteren en daarmee ook de eerste vrouw wordt die een satirisch programma op tv presenteert sinds Jessie De Caluwe op onnavolgbare wijze TV Touché animeerde, nu al veertig jaar geleden.

Aambei in het Latijn is haemorroidis: de kans dat het woord opduikt in een zoveelste dramatische uitspraak van de burgemeester van Antwerpen is reëel.

Oosterweel is voor de Vlaamse politiek op dit moment een geweldige pain in the ass. Zelfs voor die zeldzame uitzonderingen die niet van gevoel voor humor - komt-ie - gespeend zijn. Nog maar een paar weken geleden kreeg iedereen die binnen de ring woont een glanzende, kamerbreed uitklapbare brochure waarin de toekomst van Oosterweel werd geschetst met behulp van Photoshop en perspectieftekeningen van hoge kwaliteit.

Je kreeg er zowaar zin in: wie kan nu nee zeggen tegen die op een prachtige groene jungle gelijkende nieuwe wereld, als de ring overkapt zou zijn en de tunnels gegraven? Met stadsserres en wietplantages en overal trams en naaktstranden?

Er hoorde alleen nog een trailer bij, die met zwiepende beelden en veel computergestuurde sprookjesachtigheid de nieuwe stad zouden omtoveren tot een Tomorrowland voor mensen met teensletsen, die in dat nieuwerwetse Jurassic Park volkstuintjes zouden aanleggen, met zaaigoed aangevoerd door tweeverdieners op elektrische bakfietsen. De zelfgebakken zuurdesembroden vliegen er je mond in, de chai latte ook. In de verte klinkt iets van ’t Kliekske.

De trailer kwam er niet, wel een promotiefilm op de website degroteverbinding.be, waarin uitgelegd wordt waar het project voor staat. Maar niet waar het staat. Dat eerste is een fantastisch verhaal, dat moet zelfs de voltijdse cynicus toegeven: die groene stad is de droom van iedereen, het visionaire mobiliteitsverhaal dat zeker in Antwerpen zonder weerga is, ook.

Dat het project voor een deel ondergefinancierd is en voor een ander belangrijk deel gewoon nog niet, hoor je niet. Ook over het hallucinante plan om een tunnel te graven in schabouwelijk vervuilde grond: geen woord. Het interesseert geen mens. Op Facebook heeft de pagina van De Grote Verbinding 542 likes.

Het filmpje, online op YouTube sinds februari, is 2.905 keer bekeken: er zijn 520.000 Antwerpenaars. Het heeft 41 likes. De mogelijkheid om te reageren is uitgeschakeld.

Benieuwd of ze een vervolg gaan maken.