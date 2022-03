Oostelijke bewoners van Polen werden voor het eerst sinds WO II wakker door het geluid van raketinslagen

Maarten Rabaey is journalist bij De Morgen.

Meer dan dertig Russische kruisraketten troffen in de vroege ochtend van zondag een Oekraïense luchtmachtbasis in Yavoriv, op slechts twaalf kilometer van de Poolse grens. Zo loste het Kremlin een aantal schoten voor de boeg van de Europese Unie en het defensiebondgenootschap NAVO. De beschieting, die minstens 35 levens eiste, vormt opnieuw een gevaarlijke escalatie.

Het is de eerste keer in de oorlog dat de Russen een doelwit kiezen waarop een zichtbaar westers etiket kleeft. De militaire basis werd eerder door westerse partners van Kiev, zoals de VS en het VK, gebruikt om Oekraïense militairen op te leiden. Ze had nu als bijnaam ‘Internationaal Vredeshandhavings- en Veiligheidscentrum’ omdat zich er ook internationale vrijwilligers verzamelden die met Oekraïne mee wilden vechten. Enkele Nederlanders onder hen werden gisteren gewond. De aanval lijkt dus een waarschuwing om weg te blijven.

Of dit hoge spel vooraf in het Russische script stond, valt te betwijfelen. Dit lijkt een paniekuithaal. De opmars van het Russische leger wordt in toenemende mate gestuit door duizenden westerse draagbare antitank- en luchtdoelwapens waarmee de Oekraïners een uitputtingsoorlog begonnen zijn. Veteranen uit het Rode Leger zullen zich herinneren dat ze door net dezelfde tegenstrategie ooit uit Afghanistan zijn verdreven. Daar leverden de Amerikanen in de jaren tachtig met succes draagbare Stinger-luchtdoelraketten aan het verzet.

Maar paniek is een slechte raadgever, voor de Russen, maar ook voor de Europese Unie, de VS en andere NAVO-leden. Nu de oorlog akelig dichtbij kruipt, moeten onze regeringsleiders meer dan ooit het hoofd koel houden. Terwijl we Oekraïne onverwijld blijven steunen en onze oostflank defensief maar robuust versterken, moeten we – hoe moeilijk het nu ook lijkt – mogelijk directe gesprekken tussen de presidenten Zelensky en Poetin helpen faciliteren.

Nu al een parallelle dialoog opzetten met Russische parlementairen en militairen, die wel nog vatbaar zijn voor rede, kan daarbij helpen.

Ondanks onze waardeverschillen kunnen we er ook China bij betrekken, het enige land dat mogelijk nog Poetin op andere gedachten kan brengen. Het is tijd voor Xi Jinping om kleur te bekennen. Aan welke kant van de geschiedenis gaat hij op de foto? Hand in hand met een oorlogsmisdadiger of als vredestichter?

Als onderhandelingen in de komende dagen mislukken, ogen de alternatieven somberder dan ooit. We kunnen sinds deze zondag 13 maart 2022 niet langer van de mogelijkheid wegkijken dat deze oorlog grensoverschrijdend zal worden. Sommige oostelijke grensbewoners van Polen werden dit weekend voor het eerst sinds WO II al wakker door het geluid van raketinslagen. Ze weergalmden als lang vervlogen echo’s van een wereldbrand, die nu opnieuw likt aan de voeten van Europa.