Barbara Debusschere is journalist bij De Morgen.

“We moeten het niet meer hebben over individuen maar over macht.” Dat tweette Tarana Burke, het slachtoffer van seksueel geweld dat in 2006 voor het eerst over ‘MeToo’ repte, in 2018. Ondertussen blijven getuigenissen opduiken van vrouwen die, vaak op het werk, het destructieve trio machtsmisbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag te slikken krijgen.

De nieuwste tsunami komt uit de academische wereld. Ook onder de laagjes van verheven intellect en wetenschappelijk aanzien worden vrouwen belaagd en dan bij het vuilnis gezet. En ook deze slachtoffers zijn bloednerveus. Want ze zijn geïsoleerd en hun getuigenis kan hen hun loopbaan kosten.

Daarom is wat Burke stelt essentieel. Of we dit probleem aanpakken mag niet meer afhangen van slachtoffers die al hun moed bijeenschrapen. Het is hoog tijd dat de machtigen die het zien gebeuren ook hun nek uitsteken.

Natuurlijk is het ongemakkelijk om een verhaal waar je zelf niet bij was aan te klagen. Misschien is het vals of aangedikt en je wil toch geen collega valselijk beschuldigen? Natuurlijk wil je je carrière niet zomaar riskeren door een werknemer of collega bij te staan in een ‘vaag’ #MeToo-verhaal.

Maar in bepaalde gevallen, die blijkbaar veel voorkomen, is die houding al te makkelijk. Namelijk wanneer er sprake is van systematiek, met altijd maar weer machtige figuren die vrouwen belagen om vervolgens via hun netwerk aan de top de potjes toe te dekken. Dan is niet spreken als omstander een heel slecht idee. Want dan word je deel van het probleem: de zwijgcultuur die floreert omdat iedereen altijd wel iets te verliezen heeft.

Het is een illusie te denken dat dit hardnekkige mechanisme nu plots wel als een bruistablet zal oplossen. Maar twee dingen zouden alvast helpen.

Eén: dat wie hoog in de pikorde staat en dit soort verontrustende patronen ziet het voorbeeld volgt van klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain), die zich nu achter slachtoffers schaart. “Wanneer je zoals ik niet veel te verliezen hebt en te veel misstanden ziet, móét je je mond opendoen”, zegt hij. “Anders ben je een van die mannetjes in een toppositie die wegkeken.”

Twee: dat iedereen met macht even stilstaat bij de valkuilen van dat gegeerde goed. Van Ypersele is niet toevallig een krak in complexe systemen. Het is bijna nooit één pervert die ervoor zorgt dat vrouwen verpletterd worden. Het is een systeem, een mechanisme, een sfeer die dat herhaaldelijk mogelijk maakt.

Alle oversten die zich onaantastbaar achten, die passief, verbaal of op andere manieren agressief zijn tegenover ondergeschikten, die uit angst voor de eigen post altijd weer direct de rangen sluiten wanneer zij of hun gelijken ter verantwoording geroepen worden, bouwen elke dag mee aan dat systeem. Ook op dat niveau kunnen dus heel veel mensen nu, meteen, stappen zetten die ons mee wegduwen van deze schadelijke ellende.