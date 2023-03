Mark Coenen is columnist.

Eergisteren weer een collectief zwak moment meegemaakt en nee, ik heb het niet over de Portugese pandoering van het Club Brugge van Noa ‘kijk mij weer eens naast mijn shoes lopen’ Lang. Weer werd een persbericht nieuws. Of toch nieuwswaardig genoeg om meegenomen te worden in digitale persorganen en nieuwsbulletins van Radio 1, waardoor een ideetje uit de knobbel van die nieuwe pr-medewerker zonder veel moeite ook nieuws werd. Zo werkt dat systeem namelijk.

Ook nieuws heeft last van lobbyisten, die betaald worden per vierkante centimeter gratis gepubliceerde content over het bedrijf dat ze vertegenwoordigen. Niet altijd maar vaak worden die teksten gretig overgenomen, soms zelfs letterlijk; zo’n bericht is eigenlijk de voorloper van ChatGPT, maar niemand wil dat toegeven. Ander inleidinkje, toepasselijke foto uit de fotobank en pleur het maar online.

Deze keer ging het over het pensioen, een onderwerp dat de laatste tijd wel echt aan een heropleving toe lijkt, zij het niet in de positieve zin van het woord en zeker niet als je in een of ander parlement hebt gezeten en de ton met pek en veren klaarstaat.

Maar ook jonge werknemers weten weinig over hun eigen pensioen. Zij scoren qua kennis een mager vijfje op tien, zegt een studie van Assuralia en PensioPlus, de federaties van de pensioenfondsen, sectorale inrichters en verzekeraars, die over een en ander geheel onbaatzuchtig communiceren en ook een website gemaakt hebben om hun boodschap kracht bij te zetten.

Dat die studie al dateert van 2021 en dus eigenlijk al lang geen nieuws meer is, heeft niemand gezien.

Wat blijkt: wie op zijn oude dag nog genoeg geld wil overhouden voor een nieuwe soupape voor de gemotoriseerde rollator begint best nog vóór de conceptie aan een pensioenplan. Sommigen pleiten er sterk voor om de jonge spruit al in de kraamkliniek zo’n tak 21 aan te smeren, want voor je het weet is het zover en kom je met je schamele pensioen niet meer toe.

Het past in de totale versombering van deze tijd, waarin je als jongmens toch bijna verplicht aan de dempende pillen moet om niet in een depressie te sukkelen.

En hoe gaat zo’n jongmens dat nog vijftig jaar moet werken dat financieren? Na de huur (gestegen), afbetaling van zijn hypotheeklening (nu op 25 jaar), de factuur voor elektriciteit, de crèche van de kleine en de oplopende rekeningen in de verzelfstandigde Delhaize?

Het is 2023 en we komen nog altijd niet verder dan de parabel van de krekel en de mier. Dat ze daar eens een persbericht van maken.