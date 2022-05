Ook na een verbod op gokreclame mag het medelijden met het nog altijd geprivilegieerde voetbal beperkt blijven

Bart Eeckhout is hoofdcommentator bij De Morgen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil een reclameverbod voor gokspelen afdwingen. Dat is zonder meer een uitstekend idee.

Gokken is een schadelijk fenomeen, waarvan de omvang snel toeneemt. Loop je door stad of dorp, dan merk je hoe dagbladwinkels haast geruisloos zijn omgebouwd tot gokkantoren. Surf je door de digitale wereld, dan vallen gokreclames amper te ontwijken. Eén gokje kan geen kwaad, maar het is aannemelijk dat meerdere honderdduizenden landgenoten riskant of problematisch gokgedrag vertonen.

Dat aantal groeit. Experts maken zich vooral zorgen over de verslavende impact van het groeiende gokaanbod op jongeren. Het was voor de Spaanse overheid de reden om al eerder alle gokreclame te verbieden. Eén op de vijf tieners was gokverslaafd in het land. Na de invoering van het verbod liep het aantal gokkers met een kwart terug, het aantal nieuwe gokkers zelfs met 40 procent, volgens cijfers van Groen-politicus Juan Benjumea. Een reclameverbod is dus een al met al bescheiden maar effectieve maatregel. Je vraagt je af waarom niet eerder ingegrepen is. (Het antwoord op die vraag is zoals wel vaker: lobbyisme.)

Het initiatief van minister Van Quickenborne viseert niet enkel de profsport of het voetbal. Toch gaan de voetbalsector en hun weinig verrassende slippendragers al meteen in het tegenoffensief. Om dat te begrijpen volstaat het om even te kijken naar de voorbije speeldag in Play-off 1 van het voetbal. Met titelpretendenten Union en Club Brugge stonden twee clubs tegenover elkaar met een gok- of kansspelbedrijf als shirtsponsor. Nummer drie, Anderlecht, speelt in wat tegenwoordig het Lotto Park heet. Ze nemen het daar donderdag op tegen de nummer vier, Antwerp, ook al een club met een gokbedrijf als een van de hoofdsponsors.

Dus, ja er staat voor het voetbal wel een en ander op het spel. Maar die situatie heeft het profvoetbal, zoals zo vaak, zelf gecreëerd. Op één na hebben alle vaderlandse eersteklasseclubs een sponsorcontract met een gokbedrijf. Volgens cijfers van de Pro League zelf, is de gokindustrie goed voor 12 procent van de sponsordeals. Wie zichzelf zo afhankelijk maakt van een schadelijk product, stelt zichzelf kwetsbaar op.

Het medelijden met het nog altijd fiscaal en arbeidsrechtelijk geprivilegieerde voetbal mag beperkt blijven. Het autoracen overleefde het verbod op tabaksreclame met glans. De voetbalbonzen hoeven niet te wanhopen. Er is een ruime markt van ondernemers en supporters voor een voetbalproduct dat zich probeert te ontdoen van zijn lelijkste kanten. De groeiende verwevenheid van de sport met de goksector – met behalve risico’s op verslaving ook op wedstrijdvervalsing – is zo’n lelijke kant.

Dat een samenleving haar burgers in bescherming neemt tegen zulke risico’s is een goede zaak. Het is een vorm van preventief beleid. Liever dan achteraf de hoge menselijke en maatschappelijke kost van verslavingen te moeten torsen, wordt vooraf ingegrepen. Dat gebeurt met mate: niet het gokken zelf wordt verboden, wel de reclame. Mensen behouden dus het volle recht om in hun eigen ellende te lopen. Alleen de aansporing daartoe wordt weggeknipt.