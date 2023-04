Mark Coenen is columnist.

Ik weet niet of iemand het gemerkt heeft omdat we met zijn allen bezig zijn met het drama van de FC’s Anderlecht en Brugge die uit de play-offs dreigen te vallen, om nog maar te zwijgen over Soedan en andere wereldproblemen, maar Metallica heeft een nieuwe plaat uit.

Ik laat hier even een moment van stilte vallen zodat u op Google kan checken of dat waar is, want u dacht ongetwijfeld dat die mannen allemaal al dood waren.

Ze zijn, zal u snel merken, nauwelijks zestig, al zien ze eruit alsof een goederentrein beladen met recreationele drugs over hen gereden is. Ook muzikanten van hardrockbands krijgen rimpels. De gitarist en de bassist hebben nog altijd al hun haar, zij het dat het grijs wordt en zelfs de duurste shampoo voor droge schedel en roos kan daar niets aan verhelpen; de zanger ziet eruit als een ongelukkige boekhouder die met een spandoek rondloopt in New York om Trump een broodnodig hart onder de riem te steken. Hun drummer mept Muppet-gewijs nog altijd op alles wat los en vast zit, daarbij gezichten trekkend waarvan kleine kinderen een levenslang trauma oplopen. Gelukkig blinken hun tatoeages als immer.

De reacties op de nieuwe plaat daarentegen.

In onze krant gaf Wim Wilri hen schoorvoetend nog twee sterren op vijf en dat is alleen omdat Wim een toffe peer is, want veel vond hij er niet aan. En met hem de verzamelde muziekpers, die uitblonk in bwah, tsja, allez vooruit, moet dat allemaal nog wel en Masters of Puppets was veel beter. Op Twitter maakt comedian Michael Legge brandhout van die analyse in een hilarische thread die tot het beste hoort van wat ik dit jaar op het Guantanamo der Geopinieerden heb gelezen.

“Niet zo goed als Masters of Puppets? Zelfs uw trouwdag was niet zo goed als Masters of Puppets! De Grand Canyon is niets in vergelijking met die plaat! De geboorte van uw eerste kind was daarmee vergeleken slechts een beetje buikpijn!” En zo raast hij maar voort, elke volgende tweet grappiger dan de vorige. Een fan, kwaad. En dat hij onderweg zanger Hetfield een kopje kleiner maakt omdat hij een vervelende reactionair is geworden - of altijd is gebleven - maar wel de planeten uit de hemel zingt is mooi meegenomen.

Het is een mooi voorbeeld van een soort van nostalgenwalg die ik steeds meer deel: afkeer van mensen die alles aftoetsen aan hun eigen romantische voorstelling van een bij elkaar gefantaseerd verleden toen zij zelf nog meterslang haar hadden en dat verleden dan ook altijd steevast beter vinden. Wat soms ook zo is, maar bij lange niet altijd.