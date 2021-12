Ook kinderen vrijwillig vaccineren tegen covid is wel degelijk een goed idee

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van ‘De Morgen’.

Is het een goed idee om ook kinderen mee te nemen in de coronavaccincampagne? De meningen zijn verdeeld, zowel bij ouders als bij experts. Dat we dit debat open en grondig voeren, is een zeer goede zaak. Kinderen vaccineren (of niet) is een belangrijke en gevoelige kwestie. Dit laat je niet zomaar over aan wat er al dan niet pardoes uit de kast rolt op een Overlegcomité.

Het vraagstuk zal enkel nog aan belang winnen, nu de omikronvariant opduikt. Over omikron weten we nog weinig, maar wat we al weten, voorspelt weinig goeds. Vaccinatie en hervaccinatie zullen enkel nog belangrijker worden in de bescherming van de samenleving.

Dus komen ook kinderen in beeld. Het argument om kinderen te betrekken in de vaccinatiecampagne is helder. Ongevaccineerde kinderen zijn op dit moment een groot reservoir waarin covid makkelijk kan blijven gedijen. Kinderen worden gelukkig zelf niet vaak ernstig ziek door het coronavirus, ze kunnen de besmetting ongewild wel zelf doorgeven aan anderen. Leg je dat reservoir droog, dan dijk je de epidemie in.

Toch leeft er in vele gezinnen aarzeling. Dat heeft ten dele te maken met de snelle en experimentele ontwikkeling van de coronavaccins. Zijn we wel zeker dat die bij kinderen geen schadelijke neveneffecten veroorzaken? Het eerlijke antwoord is dat we die zekerheid niet voor de volle 100 procent hebben. Proeven tonen wel dat de vaccins ook bij kinderen prima werken en dat het risico op bijwerking beperkt blijft. Zowel het Amerikaanse als het Europese Medicijnagentschap hebben dan ook het licht op groen gezet.

Wat emotioneler klinkt het argument dat kinderen geen offer moeten brengen voor een ziekte die bijna uitsluitend ouderen (dodelijk) treft. Dat klopt niet helemaal. Als een uiterst besmettelijk en dodelijk virus blijft rondrazen, raakt een samenleving telkens weer ontwricht. Dat treft jongeren ook. Een pandemie-opstoot leidt tot quarantaines, mondmaskerverplichtingen, schoolsluitingen en vrijheidsbeperkingen. Ook al worden kinderen zelf niet vaak ernstig ziek, schade ondervinden ze wel degelijk. Een prik zetten helpt bij het inperken van die schade.

Dat kinderen gevraagd wordt om een vaccin te nemen tegen een ziekte die niet per se henzelf treft, maar die ze wel kunnen overdragen, is overigens niet uitzonderlijk. Het is de reden waarom ook jongens gevraagd wordt om zich te laten vaccineren tegen HPV, zodat ze meisjes kunnen helpen beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Ook kinderen vaccineren tegen covid lijkt, alles welbeschouwd, dus wel degelijk een goed idee. Essentiële voorwaarde is wel dat deze uitbreiding vrijwillig blijft, zodat we ouders en kinderen die twijfelen niet in de grijpgrage armen van het misleidende antivaxverzet drijven. De campagne vrijwillig uitbreiden naar jonge kinderen zal de vaccinatiecijfers een flinke impuls geven. Dat komt iedereen ten goede, jong en oud.