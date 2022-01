Modern rederijker Stijn De Paepe becommentarieert dagelijks het nieuws in versvorm.

M/v/x

“Ook in Van Dale wordt de taal

waar het maar kan genderneutraal”,

verwittigt men

ons tijdig.

’t Is eigen aan dit tijdsgewricht.

‘Het wijf’, ‘het meisje’ en ‘het wicht’,

die blijven wel

onzijdig.

L’enfer

Stromae barstte in zingen uit

te midden van het Frans journaal.

De ene vond het magnifiek,

de andere een waar schandaal

dat ernstige journalistiek

met popcommercie werd vermengd.

Zolang het Niels Destadsbader

maar ook niet op ideeën brengt.

Verloren maandag

Het is zover. Weer keert het tij.

De kerstboom is ontkleed, verpoot.

De living lijkt ontzettend groot.

De kerstvakantie is voorbij.

Na flink wat weken op de dool

door dorp en stad, langs laan en straat,

dag in, dag uit, van vroeg tot laat,

gaat Omikron voor ‘t eerst naar school!

Rondeel

Wacht niet op onze overheid,

daar komen enkel vodden van.

De vlammen laaien in de pan.

We voeren een verbeten strijd -

geen die de vijand ruiken kan.

Wacht niet op onze overheid.

Die doet niets en in tussentijd

verzakt en rammelt het bilan.

Eén gulden regel: trek uw plan.

Wacht niet op onze overheid.

Overlegcomitheekransje

De regeringen besloten

dat men beter niets besluit.

Ziende blind en onverdroten

vaart men ons de crisis uit.

Raakt het ziekenhuis bedolven?

Brandt het straks in scholen weer?

Ja, het is wat met die golven -

vijfde keer, goede keer!

Geef het op

Al hoor je bij de knappen

inzake wetenschappen,

er zijn zo van die dingen

die we nimmer zullen snappen:

het boek met zeven zegels,

het paargedrag van egels,

de psyche van Jeff Hoeyberghs

en de quarantaineregels.

Working 9 to 5

Ambtenaren moeten leren

tijdig te deconnecteren,

daarom mag de baas hen na

hun uren niet telefoneren.

Dat geldt niet, kan ik vertellen,

als problemen búrgers kwellen:

hun wordt vriendelijk verzocht

ook binst de uren niet te bellen.

Standaardtaal in 2072*

De standaardtaal blijkt dus gedoemd

– ofschoon ze wel de standaard noemt –

toch met de mode mee te gaan.

Elke faux pas wordt opgeslaan,

zo lijkt het wel, en na een tijd

is het AN flink uitgebreid,

nog sneller als je had gevreesd –

totdat je ’t zelfs in kranten leest!

*volgens Ruud Hendrickx

Robbert, Ben & Jan

Zelfs Nederland blijkt op den duur

weer toe aan politiek bestuur.

Een wetenschapper is aan zet

op Onderwijs en op Cultuur.

Een wetenschapper die – och gunst –

ook kaas gegeten heeft van kúnst!

Terwijl bij ons een komisch duo

onverminderd klooit en klunst.

Desalniettemin

2021 was

als slapen op

een luchtmatras

waarin er om

de zoveel tijd

een mottig beest

een gaatje bijt.

2022 wordt

vast weer een jaar

waar veel aan schort,

maar laat ons

desalniettemin

gewagen van

een nieuw begin.

Ten einde raad

Als u zwalpende bestuurders

almaar vruchteloos bepraatte

- vanuit altruïstisch oogpunt

of geheel ten eigen bate -

en het politiek gepingpong

enerveert u uitermate,

laat het er dan niet bij zitten:

wend u tot de Raad van State!

Volkstoeloop

Met de eindejaarsinkopen

blijkt het op de koppen lopen,

wat nu niet bepaald

heel anders is dan anders.

Want de winkels zijn bereikbaar,

ook voor virussen, dus kijk maar

uit voor omikron –

net als voor Nederlanders.

Blauwblauw

3G, 2G dan wel 1G?

Wat doen we met het CST?

En brengt een vaccinatieplicht

uiteindelijk meer wel dan wee?

Is omikron een ramp in spe

of valt het al bij nog mee?

’t Is haast zo onvoorspelbaar als

een standpunt van de Vld.

Desmond Tutu

Ontzagwekkende figuren

die ons weten aan te vuren

in beroerende betogen

met gefonkel in hun ogen,

onvermoeibaar en verbeten,

met een hart en een geweten,

onvervalst en onbedorven,

zijn bij dezen uitgestorven.

Bernard Dewulf

Hij was van de andere krant.

De eerste die je las

op zaterdag,

waarna je wat hij aanhaalde

op slag

bezag van een andere kant.

Hij was van de andere krant.

Hij kon het grootst

over het kleinste schrijven,

goot woorden om

tot beelden die beklijven.

Te vroeg naar de andere kant.

Ben - Jan, 1 -0

Ook al is hij niet van gister,

‘t is geen vlotte redetwister.

Weyts is Weyts. Wat CO2 betreft

veeleer een tijdverkwister.

Nopens leraarsschaarste mist er

vaart en visie - wie beslist er?

Maar hij vécht wel voor zijn sector.

Had Cultuur maar zo’n minister…

Overlegcomitéstress

Wat is er op til?

Ligt alles straks stil?

Komt Jan met een plan

of krijgt Frank wat hij wil?

Geen volk in uw keet?

Een dampkapdecreet?

Ik kan niet meer ademen

tot ik het weet!

Vier de vrijwilliger!

De een wordt onverschilliger,

de ander triest of kwaad,

nu ‘t virus steeds meerspilliger

zijn sporen achterlaat.

De tijden voelen grilliger

en toch: in tussentijd

wordt dankzij de vrijwilliger

geprikt met zorg en vlijt.

Vlammetjes

’t Is Warmste Week. Dat is er rond

het voetbalveld niet aan te zien.

Supporters roepen schunnigheden,

grof racistisch bovendien.

De fanbase van de ene gooit met

vuurwerk naar de andere elf.

Da’s altijd even schrikken, maar

die mensen zijn gewoon zichzelf.

Kerstavond 2021

Een familiale avondstond

met niets dan lekkers op het bord.

De lucht voelt fris. Gezellig snort

de dampkap op de achtergrond.

De zeer gevreesde nonkel Fred

vervalt in grapdwang, schuin en flauw,

waarbij één van de nichtjes gauw

de dampkap een stand hoger zet.

We zijn intussen aanbeland

bij de finale, langverwacht:

tante Nicole zingt ‘Stille nacht’,

de dampkap op de hoogste stand.

Coronaproef

De Colruyt worstelt met zwaar weer.

De winstmarges verstarren.

De retailgoeroe van weleer

blijkt achteruit te karren.

Helaas, hoezeer hun prijs ook knalt,

hoeveel ik ook kan winnen:

zolang er niets te proeven valt,

zet ik geen voet meer binnen.

Dilemma

In steeds meer landen duiken

straks weer kerncentrales op.

Bij ons moet al wat ‘kern’ is

ongenadig op de schop.

Nu zit ik dus met onderstaand

dilemma in de knoop:

zijn wij daardoor de slimste

óf de domste van de hoop?

Rutte IV

Neem dit. U bent al jaren klant

in een belegen restaurant

en u verandert consequent

ineens van etablissement.

Stel dat u tot uw afschuw merkt

dat krek dezelfde kok daar werkt

die krek dezelfde kost serveert,

maar lichtjes anders gedresseerd -

de vis herschikt, de sla doorwoeld.

Dat is hoe Nederland zich voelt.

Op snelheid gepakt

Verstappen drukte geniaal

een tijdje op zijn gaspedaal

en ging zowaar zo snel hij kon,

maar niet zo snel als omikron

dat knipoogt naar een nieuw record,

waardoor álom geboosterd wordt –

beredeneerd en bijdehand.

Behalve in dit lome land.

Mensenlief!

De tjeven willen uit het slop,

vernieuwing drong zich zichtbaar op.

De aardverschuiving is intens:

voortaan – surprise! – telt élke mens,

die samen met/te midden van

de ándere mensen méns zijn kan!

Een vaag idee, een lauwe leus…

Het heet vernieuwen, maar niet heus.

The Legend of Lernout & Hauspie

Te Ieper blonk iets vakbekwaams…

Computers die dialogeerden!

En daarenboven in ‘t West-Vlaams!

Ontwikkeld door ware geleerden!

Het is in één keer snel gegaan.

De beurs op! Veel vijven en zessen!

Er zat helaas een reukje aan -

het werd het proces der processen…

IT verandert strijk-en-zet,

thans kunnen de wonderste zaken,

maar bij Justitie is ‘t nog net

zoals toen de dieren nog spraken.

GA WEG

Ik had gedacht de honderd net te halen,

rollatorloos en in gestrekte draf.

Ik wou nog een miljoen gedichten af.

Musea wachtten. En theaterzalen.

Ik wilde nog oneindig vele malen

verwijlen waar ik mij het liefst begaf.

Ik fietste fluitend tussen wieg en graf,

de voeten geen moment op de pedalen.

Helaas. Daar is ineens de eindigheid

die plotsklaps als een niets ontziende tanker

de gevel sloopt, de kamer binnenrijdt.

Het leven gaat genadeloos voor anker,

gehoorzaam aan de grillen van de tijd.

Ga weg, gezwinde grijsaard. Met je kanker.

-

Jojo BoJo

Boris Johnson is een ziener.

Boris Johnson is een held.

Elke misstap clandestiener.

Elke keer volmaakt hersteld.

Boris Johnson is een blijver.

Boris Johnson, taai en straf.

Leidt met onverdroten ijver

aandacht van zijn blunders af!

Samen voor ons eigen

Legendarische protesten

staan geboekstaafd en beschreven,

solidaire manifesten –

iedereen een beter leven!

Tegenwoordig is men kwaad op,

grof gerekend, iedereen

en men gaat zowaar de straat op

tégen ’t Nut van ’t Algemeen.

Stap 2!

Het schijnt de meeste kinderen

– zo leerden wij alras –

niet al te zeer te hinderen,

zo’n masker in de klas.

Te langen leste viel daarmee

een last van ontelbare schouders.

De hoogste tijd nu voor stap 2:

een muilkorf voor zeurende ouders.

Sinterklaas neemt afscheid

Wat ging het weer eens mooi zijn gang:

het was geníéten van het kinds

gejuich, gepopel en gezang –

van ‘Zie de maan schijnt’ tot ‘Zie ginds’.

De lijstjes waren niet te lang,

met redelijke, klare hints.

Het werden echter, ben ik bang,

tóch mondmaskers… Met coole prints!

Helaas

We kijken en we wachten

tot de toestanden verzachten

op infectieus gebied.

Maar helaas, het virus niet.

We timen en we boeken

en we schipperen en zoeken

met een planning in ’t verschiet.

Maar helaas, het virus niet.

We sjacheren en vissen

en we sluiten compromissen

tot een schikking zich ontplooit.

Maar helaas, het virus nooit.

Reddeloos

Als men wat betreft de prijzen

van de energie niet thuis geeft

en het blijft bij vingerwijzen

naar wie kou lijdt en geen huis heeft,

als men niet wil herverdelen

om de allerlaagste wedden,

vallen Kerst en Nieuw voor velen

sowieso niet meer te redden.

Lijstjes maken

Lijstjes maken! Lijstjes maken!

Ik zou aan mijn plicht verzaken

om de mensen en de dingen

prompt in een top tien te dringen!

Beste boeken, series, platen,

koks, tv-quizkandidaten…

‘t Moeilijkst zijn politici –

kom niet eens aan een top drie…